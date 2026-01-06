Live TV

Slujbă de Bobotează la Catedrala Patriarhală din București, ținută de PF Daniel. Se vor distribui 10.000 de litri de Agheasmă Mare

Data publicării:
PF Daniel
Foto: Profimedia

Credincioşii ortodocşi sărbătoresc, marţi, Botezul Domnului. În București, la Catedrala Patriarhală, Patriarhul Daniel va ține Slujba Sfinţirii Mari și se vor distribui 10.000 de litri de Agheasmă Mare.

Programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului, anunțat de Patriarhia Română, la Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena de pe Colina Patriarhiei (6 ianuarie 2026), va avea loc astfel:

  • Între orele 8:30-10:30, va fi săvârşită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena;
  • Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reşedinţei Patriarhale, va fi săvârşită Slujba Sfinţirii Mari a Apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioşii prezenţi la slujbă vor fi binecuvântaţi prin stropire cu această Agheasmă;
  • Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinţilor de lângă Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, va fi oferită credincioşilor prezenţi câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. În total, vor fi distribuiţi 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliaţi în sticle de jumătate de litru.

Boboteaza, care marchează ultima zi din ciclul sărbătorilor de iarnă, este dedicată purificării mediului înconjurător, în special sfinţirii apelor.

În credinţa ortodoxă, sărbătoarea aminteşte de Botezul Domnului în apa Iordanului la vârsta de 30 de ani, înainte de a păşi în viaţa publică. Potrivit tradiţiei, la Bobotează se săvârşeşte slujba de sfinţire a apelor - Agheasma Mare, care are semnificaţia simbolică de act de regenerare cosmică.

Apa sfinţită de Bobotează se ia dimineaţa, pe nemâncate, până la Odovania praznicului Botezului Domnului din data de 14 ianuarie. Apoi, Agheasma Mare se păstrează în case şi se ia în afara acestor zile binecuvântate de Biserică doar cu acordul preotului duhovnic.

Sărbătoarea Botezului Domnului precede ziua în care în Biserica Ortodoxă este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului.

Citește și: Mesajul Patriarhului Daniel în Ajunul Bobotezei. Ce spune conducătorul BOR despre rolul Aghesmei Mari

Editor : B.P.

