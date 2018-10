Soluția inedită găsită de un șofer din Constanța pentru a plăti parcarea

Un șofer din Constanța a întâmpinat probleme când a vrut să parcheze în centrul Constanței: plata parcării se face numai prin SMS. Fără telefon mobil, bărbatul a fost nevoit să găsească soluții. Iar soluția sa a devenit virală pe rețelele de socializare.

Deranjat că plata parcării se face numai prin SMS, șoferul a lăsat 10 lei pe parbriz şi un mesaj adresat Poliţiei Locale: „N-am telefon, am bani să plătesc, nu am unde să plătesc! Raportează şefilor ierarhici! Aici ai banii de parcare. Ţine cont: am vrut să plătesc dar nu mi-ai oferit posibilitatea. Dacă mă amendezi, o faci cu rea-voinţă”. Mesajul însoțit de imagini a fost postat pe Facebook de Daniel Franga.



"Nu e legal, normal şi de bun simţ să am o alternativă de plată?" întreabă Daniel pe rețeaua de socializare. „Amenzile sunt aproape de nivelul venitului minim pe economie. Ok. Dar dacă îmi moare bateria telefonului, că tehnica mai cedează, sau am motive personale, sau nu vreau să folosesc telefonul? Nu e legal, normal şi de bun simţ să am o alternativă de plată? De ce, dacă stau cu banii în mână pe stradă, nu am unde şi cui să plătesc? În concluzie, mă bucur că încercăm să intrăm în lumea civilizată dar în toată lumea civilizată ai minim trei modalităţi de plată a serviciilor publice. Noi avem doar SMS-ul. Şi restul amenzi. Noaptea minţii.”



