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Șomajul se ia în calcul la vechimea pentru pensie? Diferența dintre indemnizație și suspendarea temporară a contractului de muncă

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Care este diferența dintre șomaj și șomaj tehnic. Foto Getty Images
Care este diferența dintre șomaj și șomaj tehnic. Foto Getty Images
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Din articol
Care este diferența dintre șomaj și șomaj tehnic Ce venit primește angajatul aflat în șomaj tehnic Șomajul tehnic nu reprezintă vechime în muncă în sens strict

Șomajul și șomajul tehnic sunt două situații juridice diferite, chiar dacă ambele presupun întreruperea activității profesionale și diminuarea veniturilor. În primul caz, raportul de muncă a încetat, iar persoana poate primi o indemnizație dacă îndeplinește condițiile legale. În cel de-al doilea, contractul rămâne în vigoare, însă este suspendat temporar din inițiativa angajatorului. Distincția devine importantă inclusiv atunci când se stabilește vechimea în muncă sau stagiul de cotizare pentru pensie.

Confuzia dintre vechimea profesională și stagiul de cotizare poate conduce la interpretări greșite privind drepturile acumulate. Pentru stabilirea situației individuale sunt relevante contribuțiile declarate, documentele eliberate de angajator și informațiile păstrate în evidențele sistemului public de pensii.

Care este diferența dintre șomaj și șomaj tehnic

Șomajul apare, în sensul utilizat în mod obișnuit, după pierderea locului de muncă. Fostul salariat nu mai are un contract individual activ și se poate înregistra la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă. Primirea indemnizației nu este automată, ci depinde de îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 76/2002.

Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), ajutorul financiar reprezintă o compensație parțială pentru veniturile pierdute. Persoanele provenite din câmpul muncii trebuie, printre altele, să fi realizat un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare înregistrării cererii, să nu îndeplinească cerințele de pensionare și să figureze în evidențele agenției competente. Încetarea raportului profesional trebuie să se fi produs din motive neimputabile angajatului.

Șomajul tehnic nu presupune pierderea postului. Termenul este folosit pentru situația reglementată de Codul muncii în care contractul individual este suspendat din inițiativa angajatorului, ca urmare a întreruperii sau reducerii temporare a activității din motive economice, tehnologice, structurale ori similare.

Pe durata acestei măsuri, salariatul nu prestează activitate, dar își păstrează raportul contractual cu unitatea. La dispariția cauzei care a determinat suspendarea, acesta poate reveni la serviciu, fără să fie necesară încheierea unui nou document de angajare.

Ce venit primește angajatul aflat în șomaj tehnic

Salariații care nu mai lucrează în perioada întreruperii sau reducerii temporare a activității beneficiază de o indemnizație de cel puțin 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Suma este suportată din fondul de salarii, conform articolului 53 din Codul muncii.

Indemnizația poate fi mai mare dacă angajatorul decide acest lucru sau dacă există prevederi mai favorabile în contractul colectiv ori individual. Ea nu reprezintă însă salariu pentru activitate prestată, deoarece obligațiile principale ale celor două părți - efectuarea muncii și plata drepturilor salariale - sunt suspendate.

Persoanele vizate trebuie să rămână la dispoziția unității, care poate hotărî reluarea activității. În același timp, măsura nu poate fi confundată cu încetarea raportului profesional și nici cu indemnizația acordată unui șomer înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă.

Șomajul tehnic nu reprezintă vechime în muncă în sens strict

Pentru a înțelege efectele juridice, trebuie făcută diferența dintre vechimea în muncă și stagiul de cotizare la sistemul public de pensii. Cele două noțiuni sunt apropiate, dar nu au întotdeauna același înțeles.

Codul muncii prevede că activitatea desfășurată în baza unui contract individual constituie vechime în muncă. În intervalul de șomaj tehnic, documentul este suspendat, iar salariatul nu prestează efectiv activitate. Din acest motiv, perioada respectivă nu este considerată, în sens strict, vechime rezultată din muncă prestată.

Suspendarea produce efecte și asupra concediului de odihnă. Inspecția Muncii arată că șomajul tehnic determină diminuarea numărului de zile lucrate efectiv și, implicit, poate conduce la reducerea proporțională a duratei concediului anual, dacă nu există alte dispoziții aplicabile angajatului.

Perioada poate conta pentru pensie dacă se plătește contribuția socială

Faptul că un interval nu reprezintă vechime în muncă în sensul Codului muncii nu înseamnă automat că acesta este pierdut la stabilirea pensiei. Indemnizația pentru șomaj tehnic este supusă, în regimul fiscal obișnuit, contribuției de asigurări sociale. În consecință, lunile pentru care contribuția este declarată și achitată pot fi valorificate ca stagiu contributiv în sistemul public de pensii.

Această distincție este esențială: vechimea rezultă din activitatea prestată în baza contractului, în timp ce stagiul contributiv este legat de perioadele pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale. Situația concretă poate fi verificată în evidențele casei teritoriale de pensii și în documentele eliberate de angajator.

Nici intervalul în care o persoană primește indemnizație de șomaj după încetarea contractului nu trebuie confundat cu vechimea în muncă propriu-zisă. Beneficiarul nu mai este salariat, însă legislația poate recunoaște această perioadă la stabilirea drepturilor de pensie, potrivit regulilor privind stagiile de cotizare.

Cât timp poate fi menținut șomajul tehnic

Codul muncii nu stabilește o durată maximă generală pentru suspendarea determinată de întreruperea ori reducerea temporară a activității. Măsura trebuie însă să fie justificată de o cauză reală, să rămână temporară și să fie înregistrată de angajator potrivit obligațiilor legale.

Editor : C.S.

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