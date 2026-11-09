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SONDAJ Doar 19% dintre români cred că România merge într-o direcție bună. Votanții cărui partid sunt cei mai pesimiști

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Oameni pe stradă.
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Din articol
Cine sunt românii mai optimiști și cine sunt cei mai pesimiști

Aproape trei sferturi dintre români, respectiv 72,4%, consideră că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 19,1% sunt de părere că țara merge într-o direcție bună, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research, la solicitarea Informat.ro. Datele arată o ușoară îmbunătățire a percepției față de luna septembrie, când 76,5% dintre respondenți erau pesimiști.

Potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026, procentul celor care cred că România se îndreaptă într-o direcție bună a crescut la 19,1%, de la 17,1% în septembrie.

În același timp, proporția celor care consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită a scăzut cu 4,1 puncte procentuale, de la 76,5% în septembrie la 72,4% în noiembrie. Alți 8,5% dintre respondenți nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Prezentarea grafică a datelor poate fi accesată AICI.

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Cine sunt românii mai optimiști și cine sunt cei mai pesimiști

Conform datelor INSCOP, votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București sunt mai optimiști decât media populației în ceea ce privește direcția în care se îndreaptă România.

La polul opus, pesimismul este mai accentuat în rândul votanților AUR și al persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și 44 de ani.

Barometrul Informat.ro - INSCOP Research a fost realizat la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial (CATI - CAWI), pe un eșantion de 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI.

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Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă și ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu

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