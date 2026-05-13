Sondaj: Emmanuel Macron conduce topul încrederii românilor în liderii internaționali. Pe ce loc se află Donald Trump

Președintele Franței Emmanuel Macron se află pe primul loc în topul încrederii românilor în liderii internaționali, potrivit sondajului „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova”, realizat în cadrul proiectului BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a X-a. Acesta este urmat de președinta Republicii Moldova Maia Sandu și de președintele SUA Donald Trump, conform aceleiași cercetări.

Conform datelor, Emmanuel Macron se află pe primul loc, cu 32,9% încredere totală sau destul de multă. Maia Sandu este pe locul doi, cu 28,6%, iar Donald Trump pe locul trei, cu 24,8%.

În continuare se află Ursula von der Leyen cu 23,7% și Friedrich Merz cu 20,9%.

Emmanuel Macron

9.6% dintre cei intervievați menționează că au foarte multă încredere în Emmanuel Macron, în timp ce 23.3% au destul de multă, 19.8% destul de puțină și 33.5% foarte puțină sau deloc. 2.5% nu știu sau nu răspund.

Au cea mai multă încredere în președintele francez: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în Emmanuel Macron.

Maia Sandu

11.5% dintre respondenți afirmă că au foarte multă încredere în Maia Sandu. 17.1% spun că au destul de multă încredere, 16.5% destul de puțină, iar 37.2% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3.9%.

Au încredere în președinta Republicii Moldova într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural și angajații la stat au cea mai puțină încredere în Maia Sandu.

Donald Trump

10.1% dintre participanții la sondaj au foarte multă încredere în Donald Trump. 14.7% au destul de multă încredere, 24.5% destul de puțină, iar 46.4% foarte puțină sau deloc. 1.6% nu știu sau nu răspund.

Au încredere în președintele american într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PSD și AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară.

Votanții PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mic au cea mai puțină încredere în Donald Trump.

Ursula von der Leyen

Întrebați câtă încredere au în Ursula von der Leyen, 4.7% dintre cei intervievați spun că au foarte multă, 19% destul de multă, 16.5% destul de puțină, iar 40.8% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2%.

Votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații la stat tind să aibă cea mai multă încredere în Ursula von der Leyen.

Au puțină încredere sau deloc în șefa Comisiei Europene într-o măsură mai mare decât restul populației: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 45 de ani, cei cu educație medie.

Friedrich Merz

4.8% dintre participanții la sondaj declară că au foarte multă încredere în Friedrich Merz. 16.1% au destul de multă încredere, 10.2% destul de puțină, iar 16.7% foarte puțină sau deloc. 5.3% nu știu sau nu răspund.

Au încredere în cancelarul german într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PNL și USR, bărbații, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul public.

Votanții PSD și AUR au cea mai puțină încredere în Friedrich Merz.

Metodologie

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ la nivel național, cu o marjă de eroare de ±3%.

Cercetarea a fost desfășurată în perioada 14–21 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), și urmărește să surprindă percepțiile românilor asupra unor teme de politică externă și încredere instituțională.

