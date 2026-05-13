Live TV

Sondaj: Emmanuel Macron conduce topul încrederii românilor în liderii internaționali. Pe ce loc se află Donald Trump

Data actualizării: Data publicării:
Emmanuel Macron și Donald Trump.
Emmanuel Macron și Donald Trump. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Emmanuel Macron Maia Sandu Donald Trump Ursula von der Leyen Friedrich Merz Metodologie

Președintele Franței Emmanuel Macron se află pe primul loc în topul încrederii românilor în liderii internaționali, potrivit sondajului „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova”, realizat în cadrul proiectului BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a X-a. Acesta este urmat de președinta Republicii Moldova Maia Sandu și de președintele SUA Donald Trump, conform aceleiași cercetări.

Conform datelor, Emmanuel Macron se află pe primul loc, cu 32,9% încredere totală sau destul de multă. Maia Sandu este pe locul doi, cu 28,6%, iar Donald Trump pe locul trei, cu 24,8%.

În continuare se află Ursula von der Leyen cu 23,7% și Friedrich Merz  cu 20,9%.

Emmanuel Macron

9.6% dintre cei intervievați menționează că au foarte multă încredere în Emmanuel Macron, în timp ce 23.3% au destul de multă, 19.8% destul de puțină și 33.5% foarte puțină sau deloc. 2.5% nu știu sau nu răspund.

Au cea mai multă încredere în președintele francez: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în Emmanuel Macron.

Citește și: Sondaj: Germania, Republica Moldova și Franța în topul încrederii românilor. Rusia, pe ultimul loc în clasament

Maia Sandu

11.5% dintre respondenți afirmă că au foarte multă încredere în Maia Sandu. 17.1% spun că au destul de multă încredere, 16.5% destul de puțină, iar 37.2% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3.9%.

Au încredere în președinta Republicii Moldova într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural și angajații la stat au cea mai puțină încredere în Maia Sandu.

Donald Trump

10.1% dintre participanții la sondaj au foarte multă încredere în Donald Trump. 14.7% au destul de multă încredere, 24.5% destul de puțină, iar 46.4% foarte puțină sau deloc. 1.6% nu știu sau nu răspund.

Au încredere în președintele american într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PSD și AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară.

Votanții PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mic au cea mai puțină încredere în Donald Trump.

Citește și: Maia Sandu, imagine favorabilă în România: majoritatea o văd apropiată de București, nu de Moscova (sondaj)

Ursula von der Leyen

Întrebați câtă încredere au în Ursula von der Leyen, 4.7% dintre cei intervievați spun că au foarte multă, 19% destul de multă, 16.5% destul de puțină, iar 40.8% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2%.

Votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații la stat tind să aibă cea mai multă încredere în Ursula von der Leyen.

Au puțină încredere sau deloc în șefa Comisiei Europene într-o măsură mai mare decât restul populației: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 45 de ani, cei cu educație medie.

Friedrich Merz

4.8% dintre participanții la sondaj declară că au foarte multă încredere în Friedrich Merz. 16.1% au destul de multă încredere, 10.2% destul de puțină, iar 16.7% foarte puțină sau deloc. 5.3% nu știu sau nu răspund.

Au încredere în cancelarul german într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PNL și USR, bărbații, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul public.

Votanții PSD și AUR au cea mai puțină încredere în Friedrich Merz.

Citește și: Impactul unirii României cu Republica Moldova. Noul stat ar fi unul mai bogat/sigur/puternic? Ce spun românii (sondaj)

Metodologie

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ la nivel național, cu o marjă de eroare de ±3%.

Cercetarea a fost desfășurată în perioada 14–21 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), și urmărește să surprindă percepțiile românilor asupra unor teme de politică externă și încredere instituțională.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
1
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Digi Sport
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru
Reconfigurarea tectonică a ordinii globale: Mizele summitului Trump-Xi, Taiwanul și noul mercantilism al secolului XXI
rachete iraniene
Iranul dispune în continuare de cea mai mare parte a arsenalului de rachete şi de lansatoare mobile (NYT)
Donald Trump și Xi Jinping
Donald Trump îi va cere lui Xi Jinping să „deschidă” China pentru companiile americane
Donald Trump.
Trump a publicat un desen care prezintă „al 51-lea stat" american
President Trump Departs White House For China
Cum a reușit Marco Rubio să călătorească la Beijing cu Trump, deși era pe lista sancționaților. S-a găsit o soluție lingvistică
Recomandările redacţiei
nicusor dan b9
Summitul B9 a început. „Este un centru de gravitație al NATO”...
Nicusor Dan cu sigla Summit B9
Nicuşor Dan a cerut creșterea cheltuielilor pentru apărare, la...
Karol Nawrocki
Președintele Poloniei, mesaj la Summitul B9 de la București: „NATO...
Screenshot 2026-05-13 123254
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a...
Ultimele știri
Preşedintele Cehiei a fost primit la Palatul Elisabeta
A început BSDA 2026, expoziția care aduce în România cele mai noi tehnologii militare. Ce arme vor putea vedea vizitatorii
Italia se alătură țărilor care trimit nave militare în apropierea Strâmtorii Ormuz pentru o posibilă misiune de securizare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nu stă departe de scandaluri. Cu ce figură controversată ar fi avut o relație Sarah Ferguson: „Au fost...
Cancan
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Fanatik.ro
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Câtă vreme poate rămâne în funcție Guvernul Bolojan și de ce România riscă luni întregi de blocaj politic
Adevărul
România, în pragul colapsului energetic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: „Cea mai scumpă energie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
„Halucinațiile” AI la ANAF. Fiscul motivează respingerea contestațiilor cu articole de lege inexistente...
Newsweek
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...