Sondaj european: Românii văd mai puțin discriminarea de gen, iar România este printre cele mai conservatoare țări din UE

discrimare gen femei barbati egalitate
Românii identifică mai rar discriminările de gen și susțin mai mult valorile „tradiționale” decât media UE, potrivit datelor Euro stat. Foto: Getty Images
Percepţia discriminării la locul de muncă şi în politică Atitudini faţă de familie şi rolul taţilor Percepţia asupra egalităţii de gen şi feminismului

Românii au percepţii limitate despre inegalităţile de gen şi continuă să păstreze viziuni tradiţionale despre rolurile femeilor şi bărbaţilor, arată datele Eurostat din sondajul despre percepţia stereotipurilor de gen, prelucrate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.

„Rolurile tradiţionale de gen continuă să fie mai acceptate în România şi în ţările din regiune: 74% dintre bulgari consideră că cel mai important rol al unui bărbat este să câştige bani, la fel ca 69% dintre polonezi sau 60% dintre români, în timp ce media UE este de 42%. În Germania, doar 38% dintre respondenţi consideră că acesta este rolul principal al bărbaţilor, iar în Suedia doar 11% sunt de acord”, susţin autorii sondajului citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte rolul femeii, 62% dintre români consideră că principala ei responsabilitate este să aibă grijă de casă şi familie, la fel ca 71% dintre respondenţii din Polonia sau 74% din Bulgaria, comparativ cu doar 23% dintre cei din Spania sau 11% din Suedia - media UE fiind de 38% de acord cu acest enunţ.

Independenţa financiară a femeilor

Un aspect interesant este cel al banilor, unde românii sunt cei mai în dezacord cu ideea că este la fel de important ca femeile şi bărbaţii să fie independenţi financiar.

„Doar 76% dintre români consideră că este important ca femeile să aibă independenţă financiară, procentul cel mai mic din Uniunea Europeană, comparativ cu media UE de 90% sau 88% dintre bulgari, 91% dintre spanioli sau 95% dintre suedezi. Acest aspect subliniază percepţiile conservatoare ale românilor despre dependenţa financiară a femeilor faţă de bărbaţi”, se arată în document.

Percepţia discriminării la locul de muncă şi în politică

În ceea ce priveşte discriminarea de gen la locul de muncă, doar 28% dintre respondenţii români consideră că bărbaţii sunt trataţi mai bine decât femeile, comparativ cu media UE de 51% sau 66% dintre francezi, în timp ce 54% dintre români consideră că femeile şi bărbaţii sunt trataţi la fel, comparativ cu doar 40% media UE sau 27% dintre francezi.

De asemenea, în ceea ce priveşte tratamentul în politică, doar jumătate dintre români (48%) consideră că femeile politiciene ar fi dezavantajate şi că bărbaţii sunt trataţi mai bine, versus 54% media UE sau 70% dintre suedezi. 11% dintre români consideră chiar că femeile de pe scena politică sunt tratate mai bine decât bărbaţii, comparativ cu 6% media UE sau 4% dintre polonezi.

Aceste cifre arată că românii sunt mai puţin conştienţi de discriminările de gen ce au loc la serviciu sau în politică împotriva femeilor, notează autorii cercetării.

Atitudini faţă de familie şi rolul taţilor

La alte aspecte, românii sunt mai ponderaţi decât respondenţii din ţările vecine. De exemplu, românii sunt împărţiţi în mod egal (49% de acord, 49% dezacord, 2% nu ştiu) la întrebarea „A avea copii este mai împlinitor pentru o femeie decât pentru un bărbat?” comparativ cu 79% dintre respondenţii din Ungaria sau 70% dintre respondenţii din Polonia care consideră că a avea copii este mai împlinitor pentru o femeie decât pentru un bărbat. Media UE este de 43% de acord versus 53% în dezacord, contrastul cel mai important fiind în Suedia, unde doar 19% sunt de acord versus 78% în dezacord.

Un alt aspect unde românii sunt cei mai conservatori este concediul paternal: doar 53% dintre români consideră că luarea concediului parental este o experienţă îmbogăţitoare pentru un tată, comparativ cu 95% dintre suedezi sau 87% dintre francezi sau 75% dintre polonezi. Doar Bulgaria se apropie de România în acest aspect, unde 64% sunt de acord cu acest enunţ. Discrepanţele pot fi explicate şi prin lipsa de acces la concediu parental pentru bărbaţi, mult mai pregnantă în România decât în alte ţări, se menţionează în cercetarea Friedrich-Ebert-Stiftung România.

Percepţia asupra egalităţii de gen şi feminismului

Un alt aspect al sondajului este legat de ideea de egalitate de gen, unde românii iarăşi sunt cel mai puţin informaţi despre subiect: doar 66% dintre români sunt de acord cu enunţul „Bărbaţii ar beneficia şi ei de pe urma egalităţii dintre femei şi bărbaţi”, cel mai mic procent din toate ţările, media UE fiind de 75%. Ţările vecine se situează în media UE, precum şi ţări precum Franţa, Germania sau Spania, doar Suedia având o majoritate covârşitoare de 96% de acord cu acest enunţ. Aceasta subliniază de fapt o lipsă de cunoaştere a beneficiilor egalităţii de gen pentru bărbaţi şi o percepţie învechită asupra rolurilor de gen, relevă specialiştii.

Un ultim aspect interesant este cel despre feminism, unde românii sunt destul de aliniaţi cu media UE: 42% dintre români sunt de acord că „feminismul merge prea departe”, comparativ cu 45% media UE sau 53% dintre spanioli. Pe de altă parte, 50% dintre români nu sunt de acord cu acest enunţ, cu alte cuvinte, respondenţii sunt conştienţi că mai sunt multe de făcut în ceea ce priveşte egalitatea de gen la nivelul societăţii.

