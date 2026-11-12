Sondaj INSCOP: Peste 80% dintre români au încredere în serviciul 112. Câți au apelat cel puțin o dată numărul de urgență

Peste 80% dintre români declară că au foarte multă sau destul de multă încredere în serviciul de urgență 112, iar aproape șase din zece au apelat cel puțin o dată numărul unic pentru a semnala o urgență, potrivit unui sondaj INSCOP Research, realizat în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie.

Potrivit sondajului realizat la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, 81,2% dintre respondenți au încredere în serviciul 112. Dintre aceștia, 38,2% spun că au foarte multă încredere, iar 43,1% declară că au destul de multă încredere.

La polul opus, 16,6% dintre participanții la cercetare afirmă că au destul de puțină sau foarte puțină încredere în numărul unic de urgență. Mai exact, 12,1% au destul de puțină încredere, iar 4,5% foarte puțină. Alți 2,2% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

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Aproape 60% dintre români au apelat cel puțin o dată numărul 112

Cercetarea arată că 58,3% dintre respondenți au apelat cel puțin o dată numărul 112 pentru a semnala o urgență. În schimb, 40,9% spun că nu au folosit niciodată acest serviciu, iar 0,8% nu au răspuns la întrebare.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, consideră că nivelul ridicat de încredere în serviciul 112 arată că românii apreciază instituțiile publice atunci când acestea răspund unor nevoi concrete.

„Într-un climat social marcat de neîncredere în numeroase instituții ale statului, nivelul foarte ridicat de încredere în serviciul 112 arată că românii apreciază serviciile publice operate de stat atunci când le percep ca fiind utile, accesibile și capabile să răspundă unor nevoi concrete", a declarat Remus Ștefureac.

Acesta a subliniat că utilizarea frecventă a numărului unic de urgență poate contribui la consolidarea încrederii, prin experiența directă a cetățenilor.

„Faptul că majoritatea românilor au apelat cel puțin o dată la serviciul 112 arată cât de prezent este acesta în viața de zi cu zi și sugerează că încrederea ridicată nu se bazează doar pe imaginea publică a serviciului 112, ci poate fi susținută și de experiența directă a cetățenilor", a explicat directorul INSCOP Research.

Remus Ștefureac a amintit și că, potrivit datelor statistice publice, în ultimii 20 de ani, serviciul de urgență 112 a fost apelat de peste 300 de milioane de ori.

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Cum a fost realizat sondajul

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial (CATI - CAWI).

Eșantionul a cuprins 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Acesta este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative - sex, vârstă și ocupație - ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ±2,8%, la un grad de încredere de 95%.

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Editor : A.P.