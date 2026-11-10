Live TV

Sondaj INSCOP: Șase din 10 români cred că părinții lor au avut o viață mai grea. Ce spun despre generația tânără

Data publicării:
tineri adolescenti munca romania
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Peste jumătate dintre români cred că toate generațiile au dificultăți similare Ce oportunități au tinerii de astăzi comparativ cu generațiile anterioare Ștefureac: Progresul societății e vizibil, dar nu este perceput la fel de toți românii Cum a fost realizat sondajul

Șase din zece români consideră că generația părinților lor a avut o viață mai grea decât generația actuală, în timp ce peste jumătate cred că toate categoriile de vârstă se confruntă în prezent cu dificultăți aproximativ egale. Totodată, 51,4% dintre respondenți sunt de părere că tinerii de astăzi au mai multe oportunități de reușită decât generațiile anterioare, potrivit unui sondaj INSCOP Research, realizat la solicitarea Informat.ro.

Datele fac parte din cea de-a XV-a ediție a Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, realizat în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026.

Potrivit sondajului, 60,8% dintre români consideră că generația părinților lor a avut o viață mai grea: 32% spun că a fost mult mai grea, iar 28,9% că a fost ceva mai grea.

La polul opus, 30,1% cred că părinții lor au avut o viață mai ușoară decât generația actuală. Dintre aceștia, 13,1% consideră că diferența a fost semnificativă, iar 17% spun că viața părinților a fost ceva mai ușoară. Alți 7,7% apreciază că cele două generații au avut condiții de viață aproximativ similare, în timp ce 1,3% nu au ştiut sau nu au răspuns.

Votanții AUR, femeile, persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și cei cu educație primară consideră într-o proporție mai mare decât restul populației că generația părinților a avut o viață mai ușoară.

În schimb, votanții PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București și din marile orașe sunt mai înclinați să creadă că părinții lor au avut o viață mai grea.

Peste jumătate dintre români cred că toate generațiile au dificultăți similare

Întrebați care categorie de vârstă are în prezent cea mai dificilă viață în România, 51,3% dintre participanții la sondaj au răspuns că toate categoriile se confruntă cu probleme aproximativ egale.

Alți 22,8% consideră că persoanele de peste 60 de ani au cea mai dificilă viață, în timp ce 16,6% indică tinerii sub 35 de ani. Persoanele cu vârste între 35 și 44 de ani sunt menționate de 4,4% dintre respondenți, iar cele între 45 și 59 de ani de 3,6%. Un procent de 1,2% nu au ştiut sau nu au răspuns.

Votanții AUR și femeile cred, într-o proporție mai mare decât media, că toate categoriile de vârstă se confruntă cu dificultăți aproximativ egale.

În schimb, persoanele de peste 60 de ani sunt considerate categoria cea mai dezavantajată în special de votanții PSD, bărbați, respondenți cu vârste între 30 și 44 de ani, persoane cu studii superioare și locuitori din București și din marile orașe.

Tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani și utilizatorii Instagram indică într-o proporție mai mare decât media că persoanele sub 35 de ani au în prezent cea mai dificilă viață.

Citește și: SONDAJ Doar 19% dintre români cred că România merge într-o direcție bună. Votanții cărui partid sunt cei mai pesimiști

Ce oportunități au tinerii de astăzi comparativ cu generațiile anterioare

Mai mult de jumătate dintre români, respectiv 51,4%, consideră că tinerii de astăzi au mai multe oportunități de a reuși în viață decât generațiile anterioare. Dintre aceștia, 28,1% cred că au mult mai multe oportunități, iar 23,2% că au ceva mai multe.

La polul opus, 40,9% sunt de părere că tinerii au mai puține șanse de reușită: 22,2% consideră că au mult mai puține oportunități, iar 18,8% că au ceva mai puține. Alți 5,2% cred că situația este aproximativ la fel, în timp ce 2,5% nu au ştiut sau nu au răspuns.

Percepția că tinerii au astăzi mult mai multe oportunități este mai răspândită în rândul votanților PNL și USR, al persoanelor cu vârste între 18 și 44 de ani, al celor cu studii superioare, al locuitorilor din Capitală și din marile orașe, al utilizatorilor Instagram și al angajaților din sectorul public.

În schimb, votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani, cele cu educație primară și locuitorii din mediul rural consideră într-o proporție mai mare decât media că tinerii au mai puține oportunități decât generațiile anterioare.

Ștefureac: Progresul societății e vizibil, dar nu este perceput la fel de toți românii

Directorul INSCOP Research Remus Ștefureac a explicat faptul că majoritatea românilor recunoaște îmbunătățirea condițiilor de viață față de generația părinților, însă nemulțumirile legate de prezent rămân puternice. Acesta atrage atenția și asupra diferențelor dintre categoriile sociale în ceea ce privește percepția oportunităților.

„Majoritatea românilor recunoaște că viața este astăzi mai ușoară decât în vremea părinților lor, ceea ce arată că progresul societății este vizibil și apreciat, chiar dacă nemulțumirile legate de prezent rămân puternice. Românii par să considere că problemele economice și sociale îi afectează pe toți, indiferent de vârstă, ceea ce arată că nemulțumirile din societate au o bază mai largă și nu pot fi explicate doar prin diferențele dintre generații”, a afirmat Ștefureac.

Referindu-se la șansele tinerilor de a reuși în viață, Remus Ștefureac a subliniat că percepțiile diferă semnificativ în funcție de educație și mediul de rezidență.

„De asemenea, deși majoritatea românilor crede că tinerii au astăzi mai multe șanse de reușită decât generațiile anterioare, diferențele dintre categoriile sociale sunt foarte mari: cei cu educație superioară și locuitorii marilor orașe văd mai multe oportunități, în timp ce persoanele cu educație redusă și locuitorii din mediul rural sunt mult mai sceptici”, a explicat el.

Directorul INSCOP consideră că aceste diferențe arată că progresul nu este resimțit în mod egal de populație.

„Această diferență arată că progresul României nu este perceput la fel de toți cetățenii, iar sentimentul că ai sau nu șanse să reușești în viață depinde puternic de mediul social în care trăiești”, a mai spus Ștefureac.

Citește și: România a înregistrat de 1,4 ori mai multe decese decât nașteri în septembrie. Sporul natural a rămas negativ

Cum a fost realizat sondajul

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial (CATI - CAWI), pe un eșantion de 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI.

Eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste, în funcție de principalele categorii socio-demografice (sex, vârstă, ocupație).

Eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
3
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
4
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
Sir Richard Knighton
5
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
Gigi Becali și Mirel Rădoi au bătut palma! "Nașule, te ajut cu ce pot!"
Digi Sport
Gigi Becali și Mirel Rădoi au bătut palma! "Nașule, te ajut cu ce pot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oameni pe stradă.
SONDAJ Doar 19% dintre români cred că România merge într-o direcție bună. Votanții cărui partid sunt cei mai pesimiști
1793966659original_govr0413
Premierul Luca Niculescu, după întâlnirea cu Roxana Mînzatu: „Locurile de muncă pentru tineri cer o politică integrată”
targ joburi cv angajare munca
Locurile de muncă pentru tineri, principala prioritate indicată de români pentru Guvernul Niculescu (Sondaj INSCOP)
luca niculescu sedinta Guvern
Majoritatea românilor cred că guvernul Niculescu e un pas spre încheierea instabilității politice. Ce spun oamenii de durata mandatului
soldați francezi
Sondaj: Majoritatea tinerilor cred că Franța contribuie la securitatea României, dar jumătate nu știu că sunt militari francezi în țară
Recomandările redacţiei
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Abu Dhabi
Negocieri cruciale Rusia-Ucraina la Abu Dhabi, mediate de SUA. Cine...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Luca Niculescu, după ce Unitatea 1 de la Cernavodă s-a oprit din nou...
Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Schimbare radicală de abordare: concesiile pe care le-ar putea face...
alexandru nazare
Cum va arăta bugetul României în 2027. Nazare: „Nu îl putem construi...
Ultimele știri
Analiză Digi24: Orașele cu mai puțini locuitori decât o comună. Colectează puțin din taxe și supraviețuiesc cu bani de la guvern
Manevra prin care Trump vrea să-i împace și pe Putin, și pe Zelenski în negocierile pentru încheierea războiului
Soldați condamnați la moarte pentru „lașitate”: 66 de militari din RD Congo, acuzați că au fugit de pe front
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mult mai ușoară pentru 5 zodii până pe 15 noiembrie 2026. Problemele încep să se rezolve, iar...
Cancan
Bancomatele, eliminate! Schimbarea a început deja, după ce s-a dat legea. Cum se vor retrage banii, de acum
Fanatik.ro
Gigi Becali despre ”rotarizarea” fotbalului românesc. Declarații pe șleau despre Mihai Rotaru și Craiova pe...
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
„Absența scutiților medical, bucuria Regelui?”. Marcel Pușcaș, întrebări tăioase pentru Gică Hagi și...
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Pro FM
Tudor de la Fly Project, transformare totală după ce a slăbit peste 40 kg. Fanii au crezut că e bolnav...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Josh Brolin și soția cu 19 ani mai tânără și-au reînnoit jurămintele după 10 ani de mariaj. Ceremonie în...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Orașul unde pensionarii primesc 600 lei în plus la pensie de Sărbători. Ce alte primării dau ajutoare în bani?
Digi FM
Ce pensie va primi fiul lui Ion Dolănescu în Costa Rica, după o viață petrecută peste hotare. Dragoș...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...