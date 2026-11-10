Sondaj INSCOP: Șase din 10 români cred că părinții lor au avut o viață mai grea. Ce spun despre generația tânără

Șase din zece români consideră că generația părinților lor a avut o viață mai grea decât generația actuală, în timp ce peste jumătate cred că toate categoriile de vârstă se confruntă în prezent cu dificultăți aproximativ egale. Totodată, 51,4% dintre respondenți sunt de părere că tinerii de astăzi au mai multe oportunități de reușită decât generațiile anterioare, potrivit unui sondaj INSCOP Research, realizat la solicitarea Informat.ro.

Datele fac parte din cea de-a XV-a ediție a Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, realizat în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026.

Potrivit sondajului, 60,8% dintre români consideră că generația părinților lor a avut o viață mai grea: 32% spun că a fost mult mai grea, iar 28,9% că a fost ceva mai grea.

La polul opus, 30,1% cred că părinții lor au avut o viață mai ușoară decât generația actuală. Dintre aceștia, 13,1% consideră că diferența a fost semnificativă, iar 17% spun că viața părinților a fost ceva mai ușoară. Alți 7,7% apreciază că cele două generații au avut condiții de viață aproximativ similare, în timp ce 1,3% nu au ştiut sau nu au răspuns.

Votanții AUR, femeile, persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și cei cu educație primară consideră într-o proporție mai mare decât restul populației că generația părinților a avut o viață mai ușoară.

În schimb, votanții PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București și din marile orașe sunt mai înclinați să creadă că părinții lor au avut o viață mai grea.

Peste jumătate dintre români cred că toate generațiile au dificultăți similare

Întrebați care categorie de vârstă are în prezent cea mai dificilă viață în România, 51,3% dintre participanții la sondaj au răspuns că toate categoriile se confruntă cu probleme aproximativ egale.

Alți 22,8% consideră că persoanele de peste 60 de ani au cea mai dificilă viață, în timp ce 16,6% indică tinerii sub 35 de ani. Persoanele cu vârste între 35 și 44 de ani sunt menționate de 4,4% dintre respondenți, iar cele între 45 și 59 de ani de 3,6%. Un procent de 1,2% nu au ştiut sau nu au răspuns.

Votanții AUR și femeile cred, într-o proporție mai mare decât media, că toate categoriile de vârstă se confruntă cu dificultăți aproximativ egale.

În schimb, persoanele de peste 60 de ani sunt considerate categoria cea mai dezavantajată în special de votanții PSD, bărbați, respondenți cu vârste între 30 și 44 de ani, persoane cu studii superioare și locuitori din București și din marile orașe.

Tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani și utilizatorii Instagram indică într-o proporție mai mare decât media că persoanele sub 35 de ani au în prezent cea mai dificilă viață.

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Ce oportunități au tinerii de astăzi comparativ cu generațiile anterioare

Mai mult de jumătate dintre români, respectiv 51,4%, consideră că tinerii de astăzi au mai multe oportunități de a reuși în viață decât generațiile anterioare. Dintre aceștia, 28,1% cred că au mult mai multe oportunități, iar 23,2% că au ceva mai multe.

La polul opus, 40,9% sunt de părere că tinerii au mai puține șanse de reușită: 22,2% consideră că au mult mai puține oportunități, iar 18,8% că au ceva mai puține. Alți 5,2% cred că situația este aproximativ la fel, în timp ce 2,5% nu au ştiut sau nu au răspuns.

Percepția că tinerii au astăzi mult mai multe oportunități este mai răspândită în rândul votanților PNL și USR, al persoanelor cu vârste între 18 și 44 de ani, al celor cu studii superioare, al locuitorilor din Capitală și din marile orașe, al utilizatorilor Instagram și al angajaților din sectorul public.

În schimb, votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani, cele cu educație primară și locuitorii din mediul rural consideră într-o proporție mai mare decât media că tinerii au mai puține oportunități decât generațiile anterioare.

Ștefureac: Progresul societății e vizibil, dar nu este perceput la fel de toți românii

Directorul INSCOP Research Remus Ștefureac a explicat faptul că majoritatea românilor recunoaște îmbunătățirea condițiilor de viață față de generația părinților, însă nemulțumirile legate de prezent rămân puternice. Acesta atrage atenția și asupra diferențelor dintre categoriile sociale în ceea ce privește percepția oportunităților.

„Majoritatea românilor recunoaște că viața este astăzi mai ușoară decât în vremea părinților lor, ceea ce arată că progresul societății este vizibil și apreciat, chiar dacă nemulțumirile legate de prezent rămân puternice. Românii par să considere că problemele economice și sociale îi afectează pe toți, indiferent de vârstă, ceea ce arată că nemulțumirile din societate au o bază mai largă și nu pot fi explicate doar prin diferențele dintre generații”, a afirmat Ștefureac.

Referindu-se la șansele tinerilor de a reuși în viață, Remus Ștefureac a subliniat că percepțiile diferă semnificativ în funcție de educație și mediul de rezidență.

„De asemenea, deși majoritatea românilor crede că tinerii au astăzi mai multe șanse de reușită decât generațiile anterioare, diferențele dintre categoriile sociale sunt foarte mari: cei cu educație superioară și locuitorii marilor orașe văd mai multe oportunități, în timp ce persoanele cu educație redusă și locuitorii din mediul rural sunt mult mai sceptici”, a explicat el.

Directorul INSCOP consideră că aceste diferențe arată că progresul nu este resimțit în mod egal de populație.

„Această diferență arată că progresul României nu este perceput la fel de toți cetățenii, iar sentimentul că ai sau nu șanse să reușești în viață depinde puternic de mediul social în care trăiești”, a mai spus Ștefureac.

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Cum a fost realizat sondajul

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial (CATI - CAWI), pe un eșantion de 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI.

Eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste, în funcție de principalele categorii socio-demografice (sex, vârstă, ocupație).

Eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : A.P.