Live TV

Sondaj INSCOP: Topul politicienilor în care bucureștenii au încredere. Nicușor Dan, în capul listei

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan nicusor dan daniel baluta calin georgescu ciprian ciucu catalin drula
Foto: Inquam Photos/ Profimedia Images

Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VI-a, realizat în perioada 17-19 noiembrie 2025. Șeful statului este urmat de premierul Ilie Bolojan, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Călin Georgescu.

Conform sondajului, 99,4% dintre locuitorii Capitalei spun că au auzit de Nicușor Dan, 98,6% de George Simion, 98,2% de Călin Georgescu, 95,6% de Ilie Bolojan, 90% de Daniel Băluță, 87,1% de Sorin Grindeanu. Anca Alexandrescu beneficiază de o notorietate de 80,5%, Cătălin Drulă de 78,1%, Ciprian Ciucu de 74,4%, iar Dominic Fritz de 69,5%.

Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere dintre numele testate. Mai exact, 44,2% din total eșantion declară că au destul de multă și foarte multă încredere în șeful statului (respectiv 44,4% dintre cei care îl cunosc).

Șeful statului este urmat de premierul Ilie Bolojan cu 36,6% încredere destul de multă și foarte multă raportată la total eșantion (38,3% raportată la cei care au auzit de el), Daniel Băluță cu 33,8% (37,6% raportată la cei care au auzit de el), Ciprian Ciucu cu 32,1% ( 43,1% raportată la cei care au auzit de el) și Călin Georgescu cu 25,9% (26,4% raportată la cei care au auzit de el).

Urmează Cătălin Drulă cu 19% încredere destul de multă și foarte multă raportată la total eșantion (24,3% raportată la cei care au auzit de el), Dominic Fritz cu 17,2% (24,7% raportată la cei care au auzit de el), Anca Alexandrescu cu 17,1% (21,2% raportată la cei care au auzit de ea) și Sorin Grindeanu cu 14,6 ( 16,8% raportată la cei care au auzit de el).

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research spune că „datele reflectă nivelul de încredere al bucureștenilor în fiecare personalitate politică, dar și nivelul de încredere al celor care au auzit de fiecare personalitate, în condițiile în care notorietatea diferă de la persoană la persoană”.

„Personalitățile cu nivel de notorietate mai mică beneficiază, firesc, de un nivel de încredere mai mic raportat la totalul populației pentru că baza lor de raportare este mai mică. În ceea ce privește personalitățile care candidează la alegerile pentru primar al Capitalei, este important de precizat că aceste date nu reflectă fidel intenția de vot. Dacă întrebarea privind intenția de vot are variante exclusive, adică respondenții pot opta pentru un singur candidat, întrebările privind încrederea sunt distincte, același respondent putând avea încredere în mai multe personalități fie din același spectru politic, fie, ceva mai rar, din zone diferite”, mai afirmă acesta.

Datele au fost culese în perioada 17-19 noiembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
fata in ninsoare
2
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
3
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
dr flavia grosan
5
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
Digi Sport
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan lia olguta vasilescu
PSD și PNL, atacuri la primarii rivali din Capitală. Lia Olguța Vasilescu: „Mi-am rupt tocurile”. Ilie Bolojan: „Riști să faci entorsă”
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu îi dă replica lui Cătălin Drulă, în scandalul sondajelor: „Eu sunt în competiţie cu Băluţă, să fie clar!”
nicușor dan
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce mercenarul Horațiu Potra a fost adus în țară
dragos pislaru face declaratii
Pîslaru, după ce cumnata lui Drulă a fost numită secretar de stat la MIPE: „Nu fac investigații despre viața ei personală”
h potra scos sub escorta grea de pe aeroportul otopeni
Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au ajuns în arest
Recomandările redacţiei
harta conflict ucraina rusia
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
praf pe masina
Vremea în weekend: nor de praf saharian și cod galben de ploi...
copil laptop gaming jocuri video joc online
Avertismentul Europol: copiii sunt manipulați să comită crime, prin...
Restrictii valea oltului
Restricţii de circulaţie pe Valea Oltului de astăzi, timp de o lună...
Ultimele știri
Justificarea Casei Albe pentru apelativul „purcică” adresat de Donald Trump unei jurnaliste: transparență și onestitate
Trotuar între 2 Mai si Vama Veche, construit abia după doi ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu: Vedeam multă lume pe carosabil
Forțele japoneze testează de pe mare și din aer un sistem de rachete hipersonice. Prima rachetă intră în serviciu chiar anul viitor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie incredibilă la doar câteva ore după ce a fost operat de un preot neurochirurg: „E...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Mihai Stoica are un remarcat surpriză la Universitatea Craiova: ”Foarte, foarte bun”
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026. ANM anunţă ninsori chiar în decembrie
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Ce lovitură! S-au decis să înceapă negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Bani mai mulți la pensie pentru pensionarii cu grupe. Legea pensiilor va fi modificată. 70 deputați au semnat
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
De pe platou, cu dragoste. Kate Winslet și fiul ei au lucrat la debutul ei ca regizoare: "Am învățat lucruri...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...