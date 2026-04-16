Sondaj: majoritatea românilor se așteaptă la efecte economice de durată și scumpiri la carburanți din cauza conflictului din Iran

Peste jumătate dintre români cred că efectele economice ale războiului din Iran, precum creșterea prețurilor la combustibili, vor persista o perioadă îndelungată, arată datele barometrului Informat.ro – INSCOP Research realizat în perioada 1–7 aprilie.

În total, 56,1% dintre respondenți sunt de părere că impactul economic va fi de durată.

Cât va dura războiul din Iran

În ceea ce privește durata conflictului, opiniile românilor sunt împărțite:

16,6% cred că războiul va dura o lună sau mai puțin

11% estimează 2–3 luni

11,1% indică 3–6 luni

9,2% consideră că va dura 6–12 luni

28,1% cred că va depăși 12 luni

24% nu știu sau nu pot aprecia

Analiza sociologică arată că persoanele între 30 și 44 de ani, locuitorii din București și angajații din sectorul privat tind să creadă într-o durată mai mare de un an. În schimb, incertitudinea este mai ridicată în rândul votanților AUR, al persoanelor peste 60 de ani, al celor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural.

Percepții asupra efectelor economice

Doar 7,2% dintre români consideră că efectele economice ale războiului, precum creșterea prețurilor la combustibili, vor dispărea rapid după încheierea conflictului.

În schimb, 30,9% cred că efectele vor dispărea treptat, 56,1% spun că vor persista o perioadă îndelungată iar 5,8% nu au răspuns.

Persoanele între 30 și 44 de ani și cele cu educație primară cred mai frecvent că efectele vor dispărea rapid. În schimb, votanții PSD, bărbații și angajații din sectorul privat sunt mai înclinați să considere că efectele economice vor persista pe termen lung.

Percepții despre rezultatul militar al conflictului

Întrebați despre șansele de succes ale operațiunii militare a SUA și Israelului împotriva Iranului:

46,7% cred că aceasta va avea succes

35,4% cred contrariul

17,8% nu știu sau nu răspund

Votanții PNL, bărbații, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație primară sunt mai optimiști în privința succesului operațiunii. În schimb, votanții USR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu studii superioare și locuitorii din București tind să fie mai sceptici.

Ștefureac: Datele indică „un realism difuz”

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, arată că datele indică „un realism difuz” combinat cu anxietate economică persistentă, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP arată că românii combină un realism difuz indicat prin faptul că majoritatea se așteaptă la un conflict mai lung în Orientul Mijlociu, cu o anxietate economică persistentă. Acest lucru sugerează că legitimitatea politicilor externe va depinde tot mai mult de costurile economice resimțite intern”, a explicat Ștefureac, potrivit comunicatului de presă.

Acesta a mai arătat și că există diferențe între grupurile sociale și politice în modul în care percep conflictul și efectele sale, ceea ce poate duce la „o erodare a optimismului strategic” și la o aliniere partizană a percepțiilor geopolitice.

Metodologie

Datele au fost culese în perioada 1–7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României (18+), din punct de vedere socio-demografic (sex, vârstă, ocupație).

Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu