Sondaj: majoritatea românilor se așteaptă la efecte economice de durată și scumpiri la carburanți din cauza conflictului din Iran

Cât va dura războiul din Iran Percepții asupra efectelor economice Percepții despre rezultatul militar al conflictului Ștefureac: Datele indică „un realism difuz”  Metodologie

Peste jumătate dintre români cred că efectele economice ale războiului din Iran, precum creșterea prețurilor la combustibili, vor persista o perioadă îndelungată, arată datele barometrului Informat.ro – INSCOP Research realizat în perioada 1–7 aprilie.

În total, 56,1% dintre respondenți sunt de părere că impactul economic va fi de durată.

Cât va dura războiul din Iran

În ceea ce privește durata conflictului, opiniile românilor sunt împărțite:

  • 16,6% cred că războiul va dura o lună sau mai puțin
  • 11% estimează 2–3 luni
  • 11,1% indică 3–6 luni
  • 9,2% consideră că va dura 6–12 luni
  • 28,1% cred că va depăși 12 luni
  • 24% nu știu sau nu pot aprecia

Analiza sociologică arată că persoanele între 30 și 44 de ani, locuitorii din București și angajații din sectorul privat tind să creadă într-o durată mai mare de un an. În schimb, incertitudinea este mai ridicată în rândul votanților AUR, al persoanelor peste 60 de ani, al celor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural.

Citește și: Războiul SUA-Israel împotriva Iranului, prin ochii românilor: câți cred că operațiunea militară este justificată (sondaj)

Percepții asupra efectelor economice

Doar 7,2% dintre români consideră că efectele economice ale războiului, precum creșterea prețurilor la combustibili, vor dispărea rapid după încheierea conflictului.

În schimb, 30,9% cred că efectele vor dispărea treptat,  56,1% spun că vor persista o perioadă îndelungată iar 5,8% nu au răspuns.

Persoanele între 30 și 44 de ani și cele cu educație primară cred mai frecvent că efectele vor dispărea rapid. În schimb, votanții PSD, bărbații și angajații din sectorul privat sunt mai înclinați să considere că efectele economice vor persista pe termen lung.

Percepții despre rezultatul militar al conflictului

Întrebați despre șansele de succes ale operațiunii militare a SUA și Israelului împotriva Iranului:

  • 46,7% cred că aceasta va avea succes
  • 35,4% cred contrariul
  • 17,8% nu știu sau nu răspund

Votanții PNL, bărbații, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație primară sunt mai optimiști în privința succesului operațiunii. În schimb, votanții USR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu studii superioare și locuitorii din București tind să fie mai sceptici.

Citește și: Românii mizează pe NATO și SUA în fața unui atac. Rusia, pe ultimul loc în topul încrederii, iar Armata României pe locul trei (sondaj)

Ștefureac: Datele indică „un realism difuz” 

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, arată că datele indică „un realism difuz” combinat cu anxietate economică persistentă, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP arată că românii combină un realism difuz indicat prin faptul că majoritatea se așteaptă la un conflict mai lung în Orientul Mijlociu, cu o anxietate economică persistentă. Acest lucru sugerează că legitimitatea politicilor externe va depinde tot mai mult de costurile economice resimțite intern”, a explicat Ștefureac, potrivit comunicatului de presă.

Acesta a mai arătat și că există diferențe între grupurile sociale și politice în modul în care percep conflictul și efectele sale, ceea ce poate duce la „o erodare a optimismului strategic” și la o aliniere partizană a percepțiilor geopolitice.

Citește și: Câți români ar fi de acord ca țara noastră să iasă din NATO și din Uniunea Europeană. Rezultatele unui sondaj INSCOP

Metodologie

Datele au fost culese în perioada 1–7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României (18+), din punct de vedere socio-demografic (sex, vârstă, ocupație).

Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
donald trump
2
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
3
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
4
Un presupus discurs controversat al lui Erdogan a iscat un adevărat scandal în presa...
President of Ukraine and top Ukrainian officials held a press conference in Kyiv
5
Ucraina anunță că un tren internațional care o va lega de litoralul bulgar va avea oprire...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Money counting machine with Chinese RMB
Economia Chinei crește peste așteptări, în ciuda conflictului din Orientul Mijlociu. Ce sectoare au susținut PIB-ul
kerosen combustibil avion avioane
Risc de penurie de kerosen înaintea sezonului estival. UE pregătește măsuri de urgență
US military claims full blockade of Iranian ports
Război în Orientul Mijlociu, ziua 48. Iranul avertizează că blocada SUA în Strâmtoarea Ormuz poate rupe armistițiul
sistem rachete s-300 teheran iran 2019 profimedia-0426700680
Puterea de foc a Teheranului: forțele armate iraniene combină drone de ultimă generație și hackeri cu arme convenționale învechite
profimedia-1090671166
Flota fantomă a Iranului și-a găsit nașul în blocada SUA. Rețeaua clandestină a Teheranului se confruntă cu o nouă provocare
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că nu demisionează: „Când te...
oameni pe stradă
Sondaj la comanda Digi24: La ce renunță românii după valul de...
jaf muzeu tezaur dacic
Noi detalii despre jaful din Olanda: Planul hoților era mult mai...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Planul PSD, după ședința de luni: forțarea lui Bolojan să...
Ultimele știri
Rețea de trafic de persoane, acuzată că a exploatat sexual tinere în Europa timp de 5 ani. Percheziții în patru judeţe şi în Capitală
România aruncă anual peste 3,4 milioane de tone de alimente. Cum afectează risipa mediul și economia
Pasaj subteran nou la Aeroportul Henri Coandă: proiectul CNAB pentru fluidizarea traficului spre București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Luna Nouă în Berbec de pe 17 aprilie 2026. Efectele pe care le aduce
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Schimbare majoră la Craiova! Decizia care simplifică total startul viitorului sezon pentru Universitatea
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Alex Roşca sau Devis Epassy, cine ar trebui să apere poarta lui Dinamo? Verdictul italianului care a jucat 10...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Cine plătește când ești inundat de vecinul de sus. Mulți români care stau la bloc nu cunosc legea
Digi FM
Reguli noi pentru turiști în Grecia și amenzi de până la 3.000 de euro. Ce nu mai ai voie să faci din această...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, noul cuplu surpriză de la Hollywood. El a fost căsătorit de șase ori și...
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Digi FM
Warren Buffett rupe relația cu Bill Gates după scandalul Epstein: "Nu am mai vorbit deloc cu el. Nu vreau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu una dintre cele mai grave boli
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Eric Roberts, adevărul despre relația cu sora lui, Julia Roberts: "E o tipă cool". Ce spune acum, după ani de...
UTV
Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună în Los Angeles. Ce au făcut la doar câteva zile...