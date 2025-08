Sora Laviniei, pacienta cu arsuri infectată la Floreasca, cere răspunsuri managerului spitalului. „De ce viața ei nu a fost prețioasă?”

Alina Alexandru, sora Laviniei, pacienta care a fost infectată cu bacterii la Centru de Arși Floreasca, îi scrie managerului spitalului Andrei Bogdan Zidaru, că sunt deficiențe grave acolo și anume lipsa unor măsuri elementare de igienă, iar personalul medical intră fără a se schimba după ce vine de afară și fără mască de protecție. „Domnule manager, revin la deviza dumneavoastră care spune că «Fiecare viață este prețioasă». Dacă este adevărat și vă ghidați după acest crez, de ce Lavinia a fost o excepție? De ce viața ei nu a fost prețioasă?”, l-a întrebat femeia.

Astfel, Alina Alexandru vorbește în scrisoarea adresată managerului Spitalului Florească Andrei Bogdan Zidaru despre „standardele” la care a fost tratată sora sa care a fost infectată cu o bacteria Pseudomonas aeruginosa şi cu Candida auris, în perioada pe care a petrecut-o acolo. Lavinia este în prezent la un spital din Belgia.

„Am să încep prin a vă cita 2 dintre declarațiile date de dvs, din poziția de manager al spitalului Floreasca:

«Fiecare viață este prețioasă, fiecare gest poate fi o alinare! Aceasta cred că este deviza mea. Vreau să aduc binele acolo unde sunt.»

«Îmi doresc pacienți mulțumiți, care să fie tratați la cele mai înalte standarde, iar cadrele medicale să se simtă apreciate și valorizate»

Pentru că vreau să cred că aceste declarații făcute de dvs anterior presei nu sunt doar strategie de marketing și plecând de la premiza că sunteți un om integru și care pune preț pe viața pacienților tratați în spitalul pe care îl manageriati, doresc să vă vorbesc azi despre standardele la care a fost tratată sora mea, despre cât de prețioasă a fost considerată viața ei de către șeful secției de arși, dar și despre cum azi ea se lupta să trăiască pentru că, în spitalul manageriat de dumneavoastră, a fost infestata cu o bacterie multirezistenta, Pseudomonas aeruginosa, dar și cu o ciuperca «ucigașă», Candida auris”, a scris Alina Alexandru pe Facebook.

În cele peste 7 săptămâni cât Lavania a fost la Floreasca, doar 2 zile ușa rezervei ei a fost închisă

„Încă de la început, medical curant mi-a explicat care sunt riscurile ei, cât e de important să o protejăm, cat de mare este impactul lipsei pielii, a barierei de protecţie. (...) Domnule manager, la atât s-a limitat ideea de protocol şi protecţie pentru sora mea, mare ars. La această discuţie de informare. În cele peste 7 săptămâni cât a fost pacientă în Spitalul Foreasca sora mea, am încercat sa comunic de mai multe ori cu şeful secţiei de arşi, atât direct, cât și prin comunicarea mesajelor prin medicii care o tratau pe Lavinia”, i-a transmis Alina Alexandru managerului spitalului Floreasca.

Ea relatează că unele dintre solicitările sale au vizat aspecte care ţin de igienă. Astfel, femeia spune că a rugat ca uşa rezervei surorii sale să stea închisă, iar şeful secţiei de arși i-a răspuns că dacă s-ar întâmpla asta, pacienţii nu ar mai fi auziţi când au nevoie de ajutor.

„Domnule Zidaru, de ce există camera care filmează în rezervă? Nu pentru a fi monitorizaţi pacienţii? Nu scrie in ordinul de ministru ca trebuie să existe un asistent medical la 1-2 pacienţi pe tură? Cum putem proteja de infecţii un pacient cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, care nu este pansat, dacă este tratat într-o rezervă a cărei uşă nu se închide se reţine că nu exista o problemă tehnică, ci era ţinută deschisă în mod voit)”, mai spune Alina Alexandru care adaugă că medicul curant a dispus ca uşa rezervei să rămână închisă, însă acest lucru s-a întâmplat doar două zile.

Asistenții și infirmierii mergeau să fumeze în fața spitalului, fără a se schimba când reveneau la secția pentru arși

Ea mai spune că i-a rugat pe asistenţii şi infirmierii, care merg afară să fumeze în faţa spitalului, să se schimbe când pleacă şi revin pe secţia pentru arşi.

„Am comunicat şi am numit exact zilele şi persoanele care au intrat pe secţie, sub privirea mea, după ce s-au întors de la fumat, fără a se schimba. Oameni care intrau inclusiv in rezervele pacienţilor internaţi la secţia de CRITIC. Răspunsul domnului şef de secţie a fost că «ăştia sunt oamenii», dar va lua măsuri”, povesteşte Alina Alexandru.

„Mă întreb ce măsuri s-au luat, din moment ce, și cu doar câteva zile înainte de a pleca cu transfer, încă mai veneau să ne ia de jos, la programul de vizita, iar când intram la vizită să mă schimb, angajatul nici măcar papucii nu îi schimba! Domnule manager, nu am cerut să fie penalizați angajații. Nu am cerut să nu li se permită să iasă afara. Am cerut să fie modificată procedura în ceea ce privește pauza angajaților, să li se permită să iasă DOAR daca se schimbă, atât la ieșirea de pe secție, cât și la întoarcerea lor. Nu îmi doream să fac rău, îmi doream să le fie respectate drepturile cadrelor medicale, dar FĂRĂ a anula drepturile la viață ale surorii mele”, a mai scris ea pe Facebook.

Femeia subliniază că inclusiv sora ei, Lavinia, i-a cerut să solicite personalului medical că poarte masca sanitară, deoarece se temea că o banală răceală îi va îngreuna recuperarea.

„Șeful de secţie mi-a spus că doresc doar să atac”

„Domnul şef de secţie mi-a spus că doresc doar să atac. Că eu nu ştiu că personalul medical face zilnic exudat şi este testat. Aş fi râs, domnule manager, dar mă înecam în suferinţă, teamă, neputinţă. Nu îmi puteam permite sa contrazic un medic cu atâtea alte abrevieri şi titluri scrise în faţa numelui”, mai scrie femeia.

Aceasta mai povesteşte că, în condiţiile în care sora ei, imobilizată la pat, îşi vedea corpul a început să aibă stări de anxietate şi depresie, spunând că este „un monstru” care îşi va speria copiii când va reveni acasă.

Femeia a cerut, pentru sora ei, o oglindă, pentru ca aceasta să vadă că faţa şi gâtul nu i-au fost arse de flăcări.

„Răspunsul domnului şef de secţie a fost că în rezerva Laviniei se găseşte o oglindă şi probabil, fiind încă foarte bulversată, ea nu a văzut-o şi astfel că nu a reuşit să se vadă. Domnule manager Zidaru, dacă nu ştiţi deja despre ce oglindă vorbea şeful secţiei, va rog să faceţi chiar dvs o vizită în rezerva nr 5- Secţia Critic- Centrul de arşi. Este vorba despre o oglindă lipită pe perete, lângă geam, deasupra chiuvetei.

Doresc să amintesc că pacienta, sora mea, era şi este imobilizată la pat, nefiind capabilă să mişte, să se ridice. Deci, era IMPOSIBIL să se poată vedea în acea oglindă despre care îmi spunea şeful secţiei că există, arătându-mi cât sunt eu de absurdă cu o solicitare nefondată şi fără a mă documenta anterior. (...) Ba chiar unul dintre medici mi-a spus că este bizară cererea mea şi că nu înţelege la ce ar ajută ca ea să se vadă. Ea deja ştie că e arsă. Când Lavinia a fost copleşită de dureri şi de coşmaruri, când plângea şi implora să o ajut să vorbească cu cineva care să o ajute să înveţe cum să gestioneze imaginile care îi tot reveneau în cap şi cum să gestioneze starea de anxietate şi depresie care o copleşea, am mers, din nou, la şeful secţiei şi l-am rugat să fie văzută de un psiholog.

Răspunsul şefului de secţie a fost că NU EXISTĂ decât un psiholog în spital şi nu are timp să se ocupe de ea. Mai mult, mi-a spus că «datoria lor este să o ţină în viaţă, iar DACĂ într-o zi ea va merge acasă, atunci voi avea tot timpul să mă ocup de emoţiile ei. Ei tratează arsuri aici, nu emoţii»”, mai povesteşte femeia, care a precizat că i-a fost comunicat că sora sa a fost văzută de psihiatru, primeşte medicamente, dacă va fi nevoie îi vor fi crescute dozele.

„Ce psiholog să aduc, domnule manager, când ne dădeau doar 10 minute la vizită?”

Alina Alexandru mai povesteşte că a propus să i se permită să aducă un psiholog, de la Spitalul de arşi din Bucureşti, plătit de familie, şi că i s-a spus că acest lucru se poate face în programul de vizită, însă a doua zi a primit un document prin care era anunţată că programul de vizită este de 10 minute.

„Ce psiholog să aduc domnule manager când ne dădeau doar 10 minute la vizită? După 7 săptămâni, şi mai multe încercări de a putea ajunge la o soluţie, mi s-a comunicat de către medici că Lavinia a fost văzută de un psiholog. DUPĂ 7 SĂPTĂMÂNI! Când am întrebat cum de e posibil şi dacă aveţi în spital un medic dedicat centrului de arşi, mi s-a spus că nu, dar a revenit medicul spitalului din concediu de odihnă. Domnule manager, dvs ştiţi că medicul psiholog al spitalului a fost în concediu de odihnă timp de 7 săptămâni şi că în acest timp spitalul NU a putut asigura un psiholog pacienţilor? Ştiţi că, în plus, eu şi unchiul meu, donatori de piele, pacienţi ai spitalului Floreasca, nu am fost văzuţi de un psiholog şi nu a existat nicio discuţie cu un astfel de specialist, deşi se impunea conform procedurilor în ceea ce priveşte donatorii?”, îi mai scrie femeia managerului Spitalului Floreasca.

„De ce nu ne-au fost comunicate rezultatele la probele recoltate din plagă?”

Ea mai susţine că surorii sale i-au fost administrate cinci antibiotice, deşi nu existau rezultatele analizelor bacteriologice, iar când a întrebat la ce ajută o cantitate atât de mare de antibiotic i s-a spus, de către medici, că acestea „se dau preventiv„, întrucât bacteriile şi infecţiile vor apărea.

„La data de 17.07.2025, analizele Laviniei arătau o prezenţa în urină a Candidei auris. De ce noi, familia, nu am luat la cunoştinţă despre pericolul ascuns de prezenţa acestei ciuperci? De ce nu s-au recoltat probe şi din plagă, sau dacă s-au recoltat DE CE NU NE-AU FOST COMUNICATE ŞI AU FOST ASCUNSE informaţiile? De ce în biletul de externare eliberat la momentul transferului NU este notată prezenţa acestei ciuperci? S-au luat măsuri pentru a asigura siguranţă celorlalţi pacienţi?

Domnule manager Zidaru, şeful secţiei mi-a spus că eu nu accept că Lavinia nu mai are resurse. Ce resurse îi lipseau Laviniei? Resursele de a lupta cu o bacterie multirezistenta contactată în spital, numită Pseudomonas aeruginosa? Nu mai avea resurse să se lupte singură, fără tratament adecvat, pentru infectarea cu o ciupercă clasificată în grupul de maximă prioritate (fungi critici), numită Candida auris? Nu mai avea resurse ptr a se reuşi să fie acoeprita cu piele dup ace aţi luat pielea de pe ea şi de pe noi, familia, şi această a fost distrusă de mizeriile contactate în spital?”, îi mai transmite Alina Alexandru managerului spitalului Floreasca.

Ea îl întreabă pe Bogdan Zidaru de ce sora sa nu primeşte formularul S2, „pentru a primi îngrijiri medicale decontate, într-un centru de arşi în care «avem de toate» nu este doar o lozincă, este o realitate?” dar şi cum s-a ajuns în situaţia cu care confruntă spitalul Floreasca, unde pacienţi au fost infectaţi.

„Domnule manager, revin acum la deviza dumneavoastră, cea declarată presei anterior și care spune că «Fiecare viață este prețioasă». Dacă este adevărat și vă ghidați după acest crez, de ce Lavinia a fost o excepție? De ce viața ei nu a fost prețioasă?» În urma controalelor recente, după ce am îndrăznit să fac publice detalii despre cele 7 săptămâni în care am interacționat cu spitalul Floreasca, atât că pacient, cât și ca aparținător, s-au descoperit câteva nereguli, printre care și “produse biocide fără autorizare corespunzătoare” și «lipsa ventilație conformă”».

De ce azi, 50% dintre pacienții aflați pe secția Critic al centrului de arși al spitalului Floreasca sunt infectați, de asemenea, cu această ciupercă atât de contagioasă și clasificată drept o AMENINȚARE PUBLICĂ URGENTĂ? Nici viața lor nu este inclusă între cele care sunt prețioase pentru dumneavoastră?

Cum ne putem încrede că atâta timp cât dvs sunteți managerul acestui spital și cât domnul N este șeful secției de arși, pacienții sunt în siguranță și «tratați la cele mai înalte standarde»? Ce măsuri ați luat sau veți lua?”, a mai spus Alina Alexandru, în postarea făcută sâmbătă pe Facebook.

Editor : A.P.