Sorin Costreie a declarat că propunerea privind introducerea unui „Jurământ al lui Socrate” pentru cadrele didactice a stârnit numeroase reacții ironice. Ministrul Educației a precizat însă că acestea l-au întărit în convingerea că sistemul de învățământ are nevoie de o educație reflexivă și că profesorii trebuie să își recapete respectul față de propria profesie.

„A fost un val de reacții, multe bășcălioase, că trăim în țara bășcăliei, multe altele pe lângă, și care m-au întărit și mai tare în credința că ne trebuie o educație reflexivă”, a declarat Sorin Costreie, duminică seară, la TVR Info.

Ministrul a explicat că ideea a fost lansată în contextul Zilei Internaționale a Filosofiei, marcată în fiecare an în a treia zi de joi din noiembrie. Prin această propunere, Costreie spune că a urmărit să contribuie la recâștigarea respectului pentru profesia didactică, nu să deschidă o discuție despre salarii.

„Şi în acest context am propus, pentru a câştiga ceea ce cred eu că este foarte important: demnitatea meseriei, profesiei de profesor, învăţător, educator, îi spunem generic profesor”, a afirmat ministrul.

Acesta a făcut și o paralelă cu sistemul medical, unde medicii depun Jurământul lui Hipocrate, explicând că profesorii ar putea să își asume, la rândul lor, un set de principii în relația cu elevii.

„Dar nu din considerente financiare, principalul meu gând a fost pentru recâştigarea respectului faţă de profesie şi atunci trebuie în primul rând să recâştigăm respectul faţă de noi înşine şi un mod prin care se poate face e să ne jurăm că avem nişte repere minimale, nişte valori pe care noi le păstrăm. Cumva în simetrie, cum acolo doctorul jură faţă de pacient, aici profesorul jură faţă de elev. Asta era. Nu e mare filosofie, să spun aşa, era doar o propunere prin care cred că se poate face, chiar se poate face într-un cadru solemn”, a explicat Sorin Costreie.

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Costreie: „Lumea nu mai gândește contextual”

Ministrul a spus că, dincolo de comentariile ironice, a primit și numeroase mesaje de susținere. El a criticat însă reacțiile celor care au deturnat discuția despre jurământ către problemele financiare ale sistemului de educație.

„Ce a urmat? Bineînţeles, în ţara lui Caragiale şi a băşcăliei, dar să ştiţi că am primit şi foarte multe semnale pozitive, dincolo de tot marasmul acesta în care eu pot să înţeleg, până la un punct, supărarea, nervozitatea, frustrarea oamenilor”, a declarat ministrul.

Costreie a adăugat că propunerea sa a fost una idealistă, dar că subiectul ar trebui analizat în contextul în care a fost lansat.

„Ce nu mai pot să înţeleg este, şi de asta e nevoie de gândire critică, când vorbeşti despre mere, de ce ţi se spune despre pere, că reacţiile erau inclusiv de tipul, eu propuneam o chestie, recunosc, idealistă, poate sunt un pic distopic să zic aşa, dar lumea mă întreba, dar cu bugetul cum rămâne, dar cu toate, bun, le discutăm, dar nu, înţelegeţi, lumea nu mai gândeşte contextual, nu mai gândeşte punct”, a adăugat Sorin Costreie.

Ce presupune „Jurământul lui Socrate” propus profesorilor

Ministrul Educației a propus ca dascălii să își asume acest jurământ la absolvirea programelor de formare pedagogică sau la intrarea în profesia didactică, ca expresie a responsabilității profesionale.

Textul propus include angajamente privind modul în care profesorii își exercită meseria, printre care respectarea elevilor, promovarea gândirii critice și asumarea unor principii etice.

Printre prevederi se numără și angajamentul de a nu „transforma educația în îndoctrinare”, de a pune argumentul înaintea convingerii și înțelegerea înaintea memorării.

Editor : A.P.