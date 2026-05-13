Spitalul Colentina va beneficia de o soluţie alternativă pentru asigurarea căldurii: proiectul costă 18 milioane de lei

Spitalul Clinic Colentina va avea un sistem de backup pentru agentul termic, investiţia fiind estimată la 18 milioane de lei, TVA inclus, potrivit proiectului aprobat miercuri de Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

Conform documentaţiei, proiectul prevede realizarea unei surse principale de energie termică, conectată la reţeaua de termoficare a oraşului şi a unei surse alternative, bazată pe centrale termice pe gaze naturale. Soluţia de rezervă include instalarea a trei cazane pe gaz, fiecare cu o putere de 1.500 kW, pentru încălzire, precum şi două schimbătoare de 1.000 kW pentru producerea apei calde menajere. Toate echipamentele - sursa principală, cea de backup şi sistemul de apă caldă - vor fi amplasate într-o clădire construită lângă PT Balş, scrie Agerpres.

„Agentul termic este vehiculat prin reţeaua de distribuţie către module termice instalate în fiecare pavilion şi care permit separarea hidraulică a distribuţiei de instalaţiile interioare de încălzire. Apa caldă menajeră este preparată centralizat la nivelul centralei termice şi distribuită către pavilioane printr-o reţea inelară ce asigură inclusiv recircularea acesteia”, prevede documentul.

Directorul general al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Iustinian Roşca, a declarat luni că este vorba despre o soluţie menită să elimine dependenţa de sistemul centralizat de termoficare.

„La fel ca în cazul oricărui sistem de backup, în cazul unei opriri a sistemului centralizat de energie, (alimentarea, n.r.) se mută automat spre sistemul propriu. Acest sistem de backup îl avem la majoritatea spitalelor”, a spus el, în şedinţa Comisiei de Sănătate a CGMB.

