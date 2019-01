Spitalul de neurochirurgie din România cu cel mai performat robot din lume folosit în domeniu. Ce știe să facă Mazor X

Cel mai performant robot folosit în chirurgia spinală şi neurochirurgie a intrat în dotarea Spitalului de Neurochirurgie Prof. dr. Nicolae Oblu din Iaşi, valoarea acestuia fiind de 1,2 milioane de euro.

Potrivit managerului Spitalului de Neurochirurgie Prof. dr. Nicolae Oblu din Iaşi, medicul Lucian Eva, începând de vineri unitatea medicală este singura din ţară care deţine o astfel de tehnologie de ultimă generaţie."Robotul Mazor X este un sistem care va da o siguranţă aproape de sută la sută chirurgului, având 6 grade de libertate a mişcărilor. El este unic în ţară, este unic în lume ca versiune. În lume sunt 142 de roboţi, versiuni mai vechi. Cele mai multe sisteme sunt în SUA. Fiecare stat american are cel puţin un asemenea robot care a devenit standard în chirurgia coloanei. Va fi foarte util intervenţiilor care nu vor mai necesita secţiuni mari operatorii, ci doar incizii, pacientul putându-se recupera mult mai repede, chiar va putea pleca acasă după două-trei zile. Am ajuns la nivelul în care, vorbind de robotică în medicină, în neurochiriurgie, putem sta alături de clinici precum cea din Viena, de exemplu", a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, managerul Spitalului de Neurochirurgie Prof.dr.Nicolae Oblu din Iaşi, medicul Lucian Eva.Potrivit managerului Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, robotul poate fi utilizat nu numai în ceea ce înseamnă patologie traumatică, tumorală, degenerativă, cât şi în diformităţi ale coloanei, cum sunt scoliozele la copii."Ca să vă faceţi o imagine, nu se mai deschide coloana, nu mai sunt operaţii deschise cu incizii mari de sus până jos, ci pur şi simplu, prin mici incizii, de un centimetru, se deplasează fiecare şurub, iar coloana este îndreptată printr-o tijă specială care relaxează coloana pe planul respectiv. Ceea ce face robotul în plus este faptul că elimină orice eroare umană în privinţa implantării device-urilor în coloană. El nu exclude prezenţa chirurgului în sala de operaţie", a explicat dr. Lucian Eva.Robotul are două componente, una dintre acestea fiind un braţ care se ataşează în sala de operaţie şi o consolă de comandă."Operaţiile se fac virtual. Se face un planning preoperator, se setează operaţia din punct de vedere virtual, robotul preia imaginile, pacientul este aşezat pe masa de operaţie, este scanat, se preiau imaginile reale pe care robotul le suprapune pe operaţia virtuală, iar după aceea se poate începe operaţia propriu-zisă. E un mecanism destul de sofisticat care necesită o echipă multidisciplinară, inclusiv bioingineri", a precizat dr Lucian Eva.Robotul a fost achiziţionat cu fonduri alocate de Consiliul Judeţean Iaşi."Când domnul director Eva mi-a spus de intenţia dumnealui şi ne-a cerut ajutorul pentru a aduce la Iaşi un asemenea robot şi, mai ales, după ce a arătat cât de util va fi chirurgilor şi cât de benefic va fi pacienţilor, am făcut tot posibilul pentru a găsi fondurile necesare achiziţionării acestuia. Este o investiţie mai mult decât necesară într-un spital cu personal atât de bine pregătit şi cu cazuri medicale dintre cele mai complexe. Să nu uităm că aici vin pacienţi din toată Moldova şi nu numai. Au existat situaţii când bolnavi din centre medicale mari au fost îndrumaţi la spitalul nostru pentru operaţii extrem de complicate", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa.Robotul a fost montat deja în blocul operator al Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, însă prima intervenţie chirurgicală va fi efectuată cu ajutorul său abia peste două luni. Până atunci, cadrele medicale care vor lucra folosind această tehnologie vor urma cursuri de perfecţionare.

