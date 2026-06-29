Sprijin pentru angajații din primării: Statul crește finanțarea studiilor universitare în asistență socială

Suma destinată finanțării studiilor universitare în asistență socială pentru angajații primăriilor din mediul rural a fost majorată la 35.450 de lei pentru fiecare beneficiar, de la 29.300 de lei, a anunțat luni Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).

Potrivit instituției, măsura acoperă integral costurile celor trei ani de studii, precum și cheltuielile conexe, în contextul creșterii costurilor educației, scrie Agerpres.

„Decizia vine în contextul creșterii costurilor educației și urmărește ca niciun angajat care dorește să se specializeze pentru a sprijini mai bine oamenii vulnerabili din comunitatea sa să nu renunțe din motive financiare”, a transmis ministerul.

Finanțarea include taxele de înscriere și școlarizare, taxa pentru examenul de licență, cheltuielile de transport și cazare pentru participarea la cursuri și examene, precum și taxa de înscriere în Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, după finalizarea studiilor.

Program destinat angajaților din mediul rural

Programul se adresează membrilor echipelor comunitare integrate din unitățile administrativ-teritoriale rurale incluse în proiectul SCI2000. În total, 200 de angajați ai primăriilor vor putea beneficia de această formă de sprijin pentru dezvoltare profesională.

„Investiția în pregătirea specialiștilor reprezintă una dintre componentele proiectului SCI2000. În multe localități rurale, atribuțiile din domeniul asistenței sociale sunt îndeplinite de angajați care își desfășoară activitatea cu dedicare, dar fără pregătire universitară de specialitate”, a declarat Ștefania Andreescu, manager de proiect, citată în comunicat.

Aceasta a adăugat că prin finanțarea studiilor, beneficiarii vor dobândi competențele necesare pentru a răspunde mai eficient nevoilor persoanelor vulnerabile.

„Prin finanțarea studiilor, aceștia dobândesc competențele necesare pentru a oferi servicii sociale de calitate și pentru a răspunde mai eficient nevoilor copiilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și familiilor aflate în dificultate”, a precizat reprezentanta proiectului.

Proiect european de amploare

Proiectul „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale - facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate” (SCI2000) este implementat de Ministerul Muncii, în parteneriat cu Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Inițiativa este finanțată din Fondul Social European Plus și reprezintă cel mai amplu proiect de incluziune socială derulat la nivelul Uniunii Europene.

SCI2000 vizează dezvoltarea serviciilor comunitare integrate în 2.000 de comune și îmbunătățirea accesului la servicii sociale, medicale și educaționale pentru aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile din mediul rural.

Editor : Ana Petrescu