Stagiul complet de cotizare crește pentru femei din august 2026: Ce persoane sunt vizate. Anexa completă pentru anii de pensionare

Începând cu luna august 2026, femeile care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru pensionarea la limită de vârstă trebuie să aibă un stagiu de cotizare complet contributiv de 33 de ani și 6 luni, cu o lună mai mare decât cel aplicat în iulie. Această etapă face parte din procesul de egalizare treptată a vârstei standard de pensionare pentru femei și bărbați, care se va încheia în 2035. Noile prevederi nu se aplică însă tuturor femeilor, deoarece atât stagiul necesar pentru pensionare, cât și vârsta la care poate fi solicitat acest drept sunt stabilite individual, în funcție de luna și anul nașterii.

Calendarul din anexa 5- lege varste si stagii stabilește, pentru fiecare generație, vârsta exactă de pensionare, luna în care poate fi solicitată pensia și perioada de cotizare necesară.

Stagiul complet de cotizare crește din august 2026, potrivit calendarului din lege

În luna iulie 2026, femeile născute în decembrie 1963 se pot pensiona la vârsta standard de 62 de ani și 7 luni, dacă au realizat un stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 5 luni.

Din august 2026, stagiul complet de cotizare contributiv ajunge la 33 de ani și 6 luni pentru femeile născute în ianuarie și februarie 1964. În cazul acestora, vârsta standard de pensionare rămâne 62 de ani și 7 luni. Aceleași condiții sunt prevăzute și pentru luna septembrie 2026.

Calendarul continuă gradual în lunile următoare. În octombrie și noiembrie 2026, pentru femeile născute în martie și aprilie 1964, stagiul complet de cotizare contributiv este de 33 de ani și 7 luni, iar vârsta standard de pensionare rămâne 62 de ani și 7 luni. Din ianuarie 2027, pentru femeile născute în mai 1964, vârsta standard de pensionare ajunge la 62 de ani și 8 luni, iar stagiul complet de cotizare contributiv crește la 33 de ani și 8 luni.

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Creșterea stagiului complet de cotizare din august nu se aplică tuturor femeilor

„Prin această majorarea aplicabilă din luna august 2026 nu înseamnă că se modifică stagiul complet de cotizare pentru toate femeile. Condițiile de pensionare pentru limită de vârstă sunt stabilite individual, în funcție de luna și anul nașterii, potrivit Anexei nr. 5 din Legea nr. 360/2023.

Astfel, începând din august 2026, stagiul complet de cotizare contributiv este de 33 de ani și 6 luni pentru femeile cărora calendarul de eșalonare le stabilește acest prag, respectiv cele născute în ianuarie și februarie 1964 și ulterior, conform anexei. Apoi, acesta crește eșalonat, în funcție de data nașterii.”, a explicat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv la Casa de Pensii a Municipiului București

Pentru femeile născute înainte de această dată rămân valabile stagiile complete de cotizare prevăzute de lege pentru generația din care fac parte.

De ce cresc treptat stagiul de cotizare și vârsta standard de pensionare

Creșterea stagiului complet de cotizare contributiv este legată de calendarul prin care condițiile de pensionare pentru femei se apropie treptat de cele aplicate bărbaților. Procesul este prevăzut în Legea nr. 360/2023 și se desfășoară în etape, până în anul 2035, când femeile vor avea aceeași vârstă standard de pensionare ca bărbații, respectiv 65 de ani.

Așadar, modificările nu se aplică simultan tuturor femeilor. Luna și anul nașterii stabilesc atât momentul în care poate fi solicitată pensia pentru limită de vârstă, cât și stagiul complet de cotizare contributiv necesar. Din acest motiv, două persoane care împlinesc vârsta de pensionare la interval de numai câteva luni pot avea condiții diferite privind stagiul complet de cotizare sau vârsta standard necesară pentru deschiderea dreptului la pensie.

Anexa completă pentru anii de pensionare

Anexa 5 a legii reprezintă documentul de referință utilizat pentru stabilirea condițiilor de pensionare. Tabelul nu indică doar vârsta standard de pensionare, ci și luna și anul în care poate fi solicitat dreptul pentru limită de vârstă, în funcție de data nașterii. Tot aici sunt prevăzute vârsta exactă la care poate fi solicitat acest drept, stagiul complet de cotizare contributiv și stagiul minim de cotizare contributiv.

Anexa 5, vârsta de pensionare și stagiul de cotizare pentru femei, pagina 1 Deschide galeria foto

Editor : C.S.