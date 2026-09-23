Stagiul contributiv și perioada asimilată: Ce înseamnă fiecare și care te ajută să ieși mai devreme la pensie

Perioadele contributive și cele asimilate sunt valorificate la stabilirea pensiei, dar nu au același rol atunci când o persoană solicită retragerea din activitate înaintea vârstei standard. Realizarea stagiului din prima categorie deschide, în principal, dreptul la pensie anticipată și la cele mai multe reduceri, întrucât acoperă intervalele pentru care s-a datorat CAS. Anii recunoscuți fără cotizare, precum studiile universitare ori serviciul militar, intră în calcul, însă, ca regulă, nu pot înlocui contribuția efectivă cerută de lege.

Legea nr. 360/2023, aplicabilă integral din 1 septembrie 2024, separă stagiul total de cotizare de cel contributiv. Distincția influențează atât momentul pensionării, cât și modul de calcul al drepturilor, deoarece nu toți anii recunoscuți la pensie sunt considerați automat ani în care s-a contribuit la sistemul public.

Ce înseamnă stagiul de cotizare contributiv

Stagiul de cotizare reprezintă totalul perioadelor contributive, asimilate și necontributive recunoscute de lege. Stagiul de cotizare contributiv reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public, precum și cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Stagiul complet de cotizare contributiv este definit drept perioada de timp prevăzută de lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate. Durata aplicabilă fiecărei persoane se stabilește în funcție de luna și anul nașterii, potrivit anexei nr. 5.

Ce sunt perioadele asimilate

Perioadele asimilate sunt intervale în care nu s-au datorat sau nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale, dar pe care legea le consideră echivalente stagiului de cotizare. Ele sunt valorificate dacă persoana a fost asigurată în sistemul public.

Potrivit legii, în sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul:

a) a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvenţă ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare iniţială, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă de licenţă/ de master sau de doctor, după caz;

b) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

c) a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

d) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

Legea mai include concediul pentru incapacitate temporară de muncă determinată de un accident de muncă sau de o boală profesională, începând cu 1 ianuarie 2005, și concediul pentru creșterea copilului acordat de la 1 ianuarie 2006, în limitele de vârstă stabilite pentru copil.

Aceste intervale pot influența stagiul total și cuantumul drepturilor de pensie, însă simpla lor recunoaștere nu le transformă, ca regulă, în contribuție efectivă. De aceea, existența mai multor ani asimilați nu înseamnă automat că persoana a realizat stagiul complet contributiv cerut pentru retragerea mai devreme din activitate.

Excepția aplicabilă concediului pentru creșterea copilului

Perioada asimilată în care o persoană a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani se ia în considerare la calculul stagiului minim de cotizare contributiv și al stagiului complet de cotizare contributiv.

Care perioadă te ajută să ieși mai devreme la pensie

Pentru obținerea pensiei anticipate, decisiv este stagiul complet de cotizare contributiv, nu simpla existență a unui stagiu total. Pensia anticipată poate fi acordată cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard persoanelor care au realizat stagiul complet contributiv prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023, precum și celor care l-au depășit cu până la cinci ani.

Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Perioadele asimilate nu pot acoperi, ca regulă, anii contributivi care lipsesc din stagiul complet necesar. De exemplu, facultatea și serviciul militar sunt recunoscute la pensie și primesc un punctaj, dar nu echivalează cu ani pentru care s-a datorat CAS atunci când se verifică îndeplinirea condiției principale pentru pensia anticipată.

Excepția o reprezintă concediul pentru creșterea copilului acordat începând cu 1 ianuarie 2006. Deși este încadrat drept perioadă asimilată, acesta se ia în considerare la calcularea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare contributiv.

După îndeplinirea stagiului complet contributiv, perioadele asimilate pot avea și un al doilea rol. CNPP precizează că stagiul de până la cinci ani realizat peste această limită poate cuprinde perioade contributive, asimilate și necontributive recunoscute de lege.

Concret, stagiul contributiv este cel care deschide dreptul la pensionarea anticipată. Perioadele asimilate au un rol complementar: sunt valorificate la calculul pensiei și pot completa stagiul suplimentar după ce condiția principală de contributivitate a fost îndeplinită.

Cum intră perioadele asimilate în calculul pensiei

Perioadele asimilate pot influența valoarea pensiei, chiar dacă nu reprezintă, ca regulă, stagiu contributiv. Pentru aceste intervale se acordă un punctaj, care este inclus în numărul total de puncte realizat de beneficiar. Cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea acestui total cu valoarea punctului de referință.

Astfel, anii de studii universitare, serviciul militar sau concediul pentru creșterea copilului pot contribui la suma primită la pensionare. Recunoașterea lor nu înseamnă însă că au același rol ca perioadele pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale, mai ales atunci când este verificată îndeplinirea condițiilor pentru pensionarea înainte de vârsta standard.

Cum se acordă punctele de stabilitate

Legea stabilește un sistem progresiv de acordare a punctelor, astfel încât persoanele cu o activitate profesională mai îndelungată să fie recompensate pentru anii suplimentari de contribuție.

Pentru perioada de cotizare contributivă cuprinsă între 25 și 30 de ani se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste pragul de 25 de ani. Pentru fiecare lună se acordă 0,04167 puncte, iar pentru fiecare zi, 0,00139 puncte.

Pentru intervalul cuprins între 30 și 35 de ani de cotizare contributivă se acordă 0,75 puncte pentru fiecare an. În cazul fracțiunilor de an, se acordă 0,06250 puncte pentru fiecare lună și 0,00208 puncte pentru fiecare zi.

Persoanele care au realizat un stagiu contributiv de peste 35 de ani primesc un punct pentru fiecare an lucrat peste acest prag. Pentru fiecare lună se acordă 0,08333 puncte, iar pentru fiecare zi, 0,00278 puncte. (Sursa: CNPP)

Editor : C.S.