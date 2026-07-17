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Video Stâlpișor cu balama. Soluția găsită de un șofer din București pentru a fenta parcarea interzisă: „Băiat descurcăreț”

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stalp parcare
Un bărbat din Capitală a creat un mecanism prin care a transformat un stâlpișor de metal fix de pe trotuar într-unul mobil. Foto: Captură Digi24
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Șoferii bucureșteni devin foarte inventivi atunci când vor să își asigure un loc de parcare. Un bărbat din Capitală a creat un mecanism prin care a transformat un stâlpișor de metal fix de pe trotuar într-unul mobil doar ca să aibă unde să parcheze. Alți stâlpișori au fost rupți sau îndoiți în mai multe zone din Capitală, în condițiile în care, recent, municipalitatea a blocat accesul mașinilor pe mai multe zone pietonale din centrul orașului.

Cezara Scutari, jurnalist Digi24: Ne aflăm într-o zonă centrală a Capitalei, pe strada Mihai Eminescu. Pentru a putea parca pe trotuar, un șofer a tăiat un stâlpișor de metal și i-a montat o balama.

Bucureștenii sunt uimiți de creativitatea șoferilor care vor să parcheze fără a plăti.

-Băiat descurcăreț. Dacă aș fi polițist, poate l-aș amenda.

-Ce să facem, civism! Educație, nu putem avea un polițist la fiecare pomișor.

-Sunt românii inventivi?
-Absolut, cei mai inventivi!

-O sfidare a spațiului public, a încălcat trotuarul destinat pietonilor.

-Peste tot a început să se pună stâlpișori, parcarea din ce în ce devine o mare problemă.

Pe un bulevard, au fost desființate locurile de parcare cu abonament la primăria de sector și au fost montați stâlpișori. În continuare, șoferii caută metode pentru a-și parca mașinile cât mai aproape de destinația lor.

-Am văzut că ați dat la o parte o bordură ca să puteți trece.
-Păi am dat-o că nu se putea! Era blocată, vedeți de acolo? A căzut, dar n-au pus-o la loc.

În ultimele luni, Municipalitatea a împrejmuit mai multe trotuare în zonele centrale, pentru a bloca accesul mașinilor. Dar deja mulți stâlpișori au fost scoși din asfalt sau îndoiții. De exemplu, în Cartierul Armenesc.

Aceeași situație este și pe strada Popa Nan, unde mai mulți stâlpi din apropierea unor cafenele și magazine au fost aproape puși la pământ.

În urma apariției imaginilor cu stâlpul modificat, polițiștii locali au găsit mașina parcată tot neregulamentar, însă pe o trecere de pietoni. Pe lângă amendă, șoferul va trebui să achite și daunele produse.

Într-un răspuns pentru Digi24, Primăria Capitalei a transmis că „Administrația Străzilor a înlocuit deja stâlpișorul afectat, urmând să facă plângere la Poliția Națională pentru distrugerea mobilierului stradal și pentru recuperarea prejudiciului.”

Editor : A.P.

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