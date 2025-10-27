Live TV

Video Starea deplorabilă a râului Dâmbovița din Capitală, scoasă la iveală odată cu lucrările din Piața Unirii. Ce se află pe fundul acestuia

orga raul dambovita
Foto: captură video Digi24

Lucrările la planșeul Pieței Unirii din Capitală au scos la iveală albia Râului Dâmbovița și „conținutul” acesteia: gunoaie, anvelope, trotinete și hoituri amestecate cu mocirlă groasă. Pe alocuri, dalele care protejează malul sunt crăpate. Autoritățile recunosc problemele și anunță reparații urgente din această săptămână.

De la podul pieței Unirii și până la ieșirea din oraș, Dâmbovița își dezvelește traiul murdărit de oameni. I-au aruncat în albie tot felul de gunoaie. Și geamantane, tomberoane, pubele, saltele, jucării, anvelope de mașină. Și trotinete! Una la pod Mărășești, alte două de la pasajul Mihai Bravu, până la pod Vitan. Într-un ochi de apă am filmat chiar și o orgă muzicală.

- „Sunt vreo cinci ani de zile de când n-a intrat buldozerul să facă curățenie. Nu s-au mai strâns gunoaie. Decât a scăzut apa și i-a dat drumul iar”.

Ceva pește mărunt, captiv între ochiuri de apă murdară, bucură pe alocuri diverși pescari pensionari. În rest, peisaj trist și damf persistent de hoituri putrede.

- „Foarte jegoasă! Trebuie să vină cineva să facă curățenie. Nu se poate așa ceva! Miroase într-un hal fără de hal”.

- Foarte urât! Eu lucrez vizavi și se simte, da”.

Dincolo de dezastrul ecologic, compania Apele Române recunoaște că sunt probleme mari în zona Vitan: dalele care protejează malul stâng al cuvei de apă sunt deplasate și fisurate pe o sută de metri. Instituția a sesizat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență al Capitalei și anunță lucrări imediate. Pentru moment, a închiriat un buldozer mic, a dragat și a curățat strict unde este multă vizibilitate publică: pod Unirii - pod Mărășești.

Reporter: Până unde o să mergeți cu dragarea?

- „N-o să mergem. Decât aici a fost. Peticul ăsta... Păi se dă drumul la apă”.

De la pod Mărășești în aval, spre Glina, mai sunt vreo 20 de kilometri de mizerie și dezastru ecologic. Nu există niciun utilaj și niciun muncitor nu s-a apucat încă de treabă.

