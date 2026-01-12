Stația de epurare Glina, finalizată după 9 ani. Peste 1,5 milioane de bucureșteni vor beneficia de investiție

Primăria Capitalei a anunţat, luni, încheierea proiectului care a vizat finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta).

„Municipiul Bucureşti anunţă finalizarea proiectului «Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti - Etapa I, Faza II» cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, prin contractul de finanţare nr. 12/21.12.2016”, a transmis municipalitatea, citată de Agerpres.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada decembrie 2016 - decembrie 2025.

Valoarea proiectului în prima fază a fost de peste 34 milioane lei, dintre care 24 de milioane cofinanţare de la Uniunea Europeană, iar 2,9 milioane de lei din bugetul naţional. Contribuţia beneficiarului a fost de 275.971 lei.

Valoarea fazei a doua a proiectului a fost de 780 milioane lei, dintre care 420 milioane lei cofinanţare de la Uniunea Europeană, iar 64 milioane lei finanţare din bugetul naţional. Contribuţia beneficiarului a fost de 9,9 milioane lei.

Beneficiari: peste 1,5 milioane de persoane

„Indicatorii fizici ai proiectului au fost îndepliniţi, realizându-se modernizarea infrastructurii de colectare şi epurare a apelor uzate”, a explicat municipalitatea.

Astfel, a fost extinsă şi modernizată staţia de epurare a apelor uzate Glin, au fost reabilitaţi 11.226 metri reţea de canalizare şi a fost construit un incinerator de nămol.

Conform PMB, peste 1,5 milioane de persoane beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate în urma acestei investiţii.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (faza 1) şi Programul Operaţional Infrastructură Mare.

„Proiectul a vizat continuarea îmbunătăţirii infrastructurii în sectorul de apă uzată din Municipiul Bucureşti în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformare cu angajamentele de tranziţie şi cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, pentru implementarea Directivei 91/271 a CE cu privire la colectarea şi tratarea apelor uzate urbane”, a precizat Primăria Capitalei.

Editor : Ana Petrescu