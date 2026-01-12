Live TV

Stația de epurare Glina, finalizată după 9 ani. Peste 1,5 milioane de bucureșteni vor beneficia de investiție

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI – CONFERINTA – TUR – STATIA DE EPURARE A APELOR
Stația de epurare a apelor uzate Glina. Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Beneficiari: peste 1,5 milioane de persoane

Primăria Capitalei a anunţat, luni, încheierea proiectului care a vizat finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta).

„Municipiul Bucureşti anunţă finalizarea proiectului «Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti - Etapa I, Faza II» cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, prin contractul de finanţare nr. 12/21.12.2016”, a transmis municipalitatea, citată de Agerpres.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada decembrie 2016 - decembrie 2025.

Valoarea proiectului în prima fază a fost de peste 34 milioane lei, dintre care 24 de milioane cofinanţare de la Uniunea Europeană, iar 2,9 milioane de lei din bugetul naţional. Contribuţia beneficiarului a fost de 275.971 lei.

Valoarea fazei a doua a proiectului a fost de 780 milioane lei, dintre care 420 milioane lei cofinanţare de la Uniunea Europeană, iar 64 milioane lei finanţare din bugetul naţional. Contribuţia beneficiarului a fost de 9,9 milioane lei.

Beneficiari: peste 1,5 milioane de persoane

„Indicatorii fizici ai proiectului au fost îndepliniţi, realizându-se modernizarea infrastructurii de colectare şi epurare a apelor uzate”, a explicat municipalitatea.

Astfel, a fost extinsă şi modernizată staţia de epurare a apelor uzate Glin, au fost reabilitaţi 11.226 metri reţea de canalizare şi a fost construit un incinerator de nămol.

Conform PMB, peste 1,5 milioane de persoane beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate în urma acestei investiţii.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (faza 1) şi Programul Operaţional Infrastructură Mare.

„Proiectul a vizat continuarea îmbunătăţirii infrastructurii în sectorul de apă uzată din Municipiul Bucureşti în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformare cu angajamentele de tranziţie şi cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, pentru implementarea Directivei 91/271 a CE cu privire la colectarea şi tratarea apelor uzate urbane”, a precizat Primăria Capitalei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Digi Sport
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
echipament constructor santier
Eșec pe bani europeni, la Galați. Motivul pentru care biblioteca, renovată 90%, a fost abandonată de constructor: „Nu e ceva nou”
deszapezire buc
Măsurile anunțate de Primăria Capitalei după ninsorile din București. Pe aeroporturi se circulă în condiții de iarnă
comisia europeana
Reacția economiștilor după ce presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că ar favoriza România. „Nici noi nu suntem perfecți”
ilie bolojan
Investiții publice în România de 137,5 miliarde de lei în 2025, spune Ilie Bolojan. „Cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă”
Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, despre ținta României în 2026: Atragerea a minimum 15 miliarde de euro din fonduri UE. Date despre ultimele șase luni
Recomandările redacţiei
nicusor dan maia sandu
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România...
impozite1
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și...
Venezuela atac
Sistemele rusești de apărare aeriană din Venezuela nu au funcționat...
PLATFORMA DE FORAJ - NEPTUN DEEP
Bogdan Ivan: Proiectul Neptun Deep avansează. Când poate începe...
Ultimele știri
Mii de elevi vor face cursuri online din cauza vremii. Mai multe școli își suspendă activitatea
Tensiuni în Coaliție din cauza impozitului pe venit. Surse: Bolojan ar vrea cote mai mici pentru primării și Consilii Județene
Proprietarul francez al clubului din Crans Montana care a ars de Revelion, plasat în detenție preventivă pentru trei luni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de...
Fanatik.ro
Detalii neștiute despre criminalul din Tulcea, descoperit după 26 de ani. „Este căsătorit și are copii...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Investițiile străine în România, pe mâna omului lui Bolojan. Un nou serviciu de informații inclus în comisia...
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Cum se scrie corect: cearceaf sau cearșaf. Forma corectă în limba română
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Tottenham a luat decizia finală în cazul lui Radu Drăgușin!
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Guvernul decide cine nu poate cumula pensia și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...