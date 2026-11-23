USR București propune un program de accesibilizare a stațiilor de tramvai din Capitală în care călătorii urcă și coboară direct de pe carosabil, fără refugiu sau platformă amenajată. Proiectul, inițiat de consilierii generali USR Bogdan Alexandru Sabo și Nicorel Nicorescu, vizează identificarea acestor stații și eliminarea treptată a barierelor care îngreunează accesul la transportul public, în special pentru persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă.

Inițiatorii susțin că situația actuală reprezintă atât o problemă de siguranță, cât și un obstacol pentru bucureștenii care folosesc transportul în comun.

„Pentru unii bucureșteni, o stație de tramvai fără refugiu nu înseamnă doar disconfort, ci o barieră reală în a folosi transportul public. Nu putem vorbi despre un oraș accesibil cât timp oamenii sunt nevoiți să urce și să coboare direct din carosabil. Trebuie să identificăm aceste stații și să intervenim concret”, a declarat Bogdan Alexandru Sabo, consilier general USR, potrivit unul comunicat de presă al partidului.

Proiectul prevede realizarea unui inventar al stațiilor în care călătorii urcă și coboară direct de pe carosabil, precum și stabilirea unei ordini de prioritate pentru intervenții. Ulterior, ar urma să fie elaborat un plan etapizat de accesibilizare.

Potrivit inițiatorilor, stațiile aflate pe traseele unde sunt deja programate lucrări de modernizare ar urma să fie incluse în proiectele existente. Pentru cele care nu beneficiază de astfel de investiții sunt propuse intervenții separate.

Soluțiile tehnice luate în calcul includ amenajarea unor refugii pentru călători, supraînălțarea carosabilului în dreptul stațiilor, reconfigurarea trotuarelor, construirea rampelor de acces și adaptarea semnalizării.

„Nu trebuie să așteptăm modernizarea unei întregi linii de tramvai pentru a rezolva o problemă punctuală de accesibilitate. Propunem un mecanism prin care stațiile să fie inventariate, prioritizate și transformate treptat, în funcție de nevoile călătorilor și de soluțiile tehnice potrivite fiecărui amplasament”, a declarat Nicorel Nicorescu, consilier general USR.

Programul propus de USR București prevede și prezentarea anuală către Consiliul General al Municipiului București a unui raport privind stadiul intervențiilor și măsurile realizate pentru accesibilizarea stațiilor.

Reprezentanții USR susțin că eliminarea barierelor din stațiile de tramvai trebuie să devină o prioritate pentru administrația Capitalei, astfel încât transportul public să poată fi folosit în condiții de siguranță de toți călătorii, inclusiv de persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

Editor : A.P.