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Stațiile STB din București vor fi modernizate pentru protecție sporită împotriva caniculei

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ILUSTRATIE - CANICULA - 29 IUN 2026
Inquam Photos /George Călin
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Din articol
Prioritizarea zonelor cu expunere ridicată Monitorizarea implementării

Consilierii generali ai Capitalei au adoptat, marți, o hotărâre prin care stațiile STB vor fi adaptate pentru a oferi mai multă protecție călătorilor în perioadele de caniculă.

Proiectul a fost inițiat de consilierul general USR Nicorel Nicorescu și vizează modernizarea adăposturilor din stații prin soluții care reduc expunerea la radiațiile solare, potrivit comunicatului de presă al partidului.

„Sunt vizate soluții precum protecții UV, materiale cu proprietăți termice îmbunătățite, sisteme suplimentare de umbrire sau alte soluții verzi, acolo unde este posibil, care reduc acumularea de căldură în stațiile STB. Intervențiile vor fi realizate etapizat, începând cu stațiile din zonele cu trafic intens, expunere ridicată la soare și utilizare frecventă de către persoane vulnerabile, precum vârstnici, copii și persoane cu afecțiuni medicale”, mai spune comunicatul USR.

Prioritizarea zonelor cu expunere ridicată

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a precizat că vor fi prioritizate zonele cu expunere ridicată la soare, astfel încât măsurile să fie resimțite cât mai rapid de călători.

Estimările arată că în București există aproximativ 1.900–2.000 de opriri de transport public, dintre care între 700 și 1.000 de adăposturi ar putea necesita intervenții pentru îmbunătățirea protecției împotriva radiațiilor solare și reducerea acumulării de căldură, precizează sursa citată.

„Adoptarea acestui proiect este un pas concret pentru adaptarea Bucureștiului la efectele schimbărilor climatice. Nu vorbim despre un simplu plus de confort, ci despre măsuri care pot reduce riscurile la care sunt expuși zilnic zeci de mii de călători în perioadele de caniculă. Ne dorim ca fiecare investiție în infrastructura orașului să țină cont de noile realități climatice și de nevoile oamenilor”, a declarat Nicorel Nicorescu.

Monitorizarea implementării

Consilierii USR București vor monitoriza implementarea proiectului, astfel încât măsurile adoptate să fie aplicate etapizat și să producă efecte vizibile în stațiile STB, se menționează în comunicat.

Conform hotărârii, soluțiile identificate pot include: aplicarea de folii anti-UV și de control solar; înlocuirea integrală sau parțială a suprafețelor expuse radiației solare; utilizarea unor materiale cu proprietăți de filtrare UV și reducere a transferului termic; utilizarea unor materiale cu transparență redusă și control solar integrat; sisteme suplimentare de umbrire; soluții complementare de umbrire bazate pe vegetație sau alte elemente verzi, acolo unde condițiile din teren permit acest lucru.

Editor : Ana Petrescu

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