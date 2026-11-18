Aproape 21.000 de drepturi la alocația de stat pentru copii au fost deschise sau reluate în plată în România, în 2025, în contextul aplicării regulilor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Germania și Marea Britanie sunt statele în relație cu care au fost înregistrate cele mai multe astfel de situații, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Datele instituției arată că, în perioada 2020-2025, numărul drepturilor a crescut de la 16.104 la 20.983. După o evoluție ascendentă în primii patru ani ai intervalului, în 2024 s-a înregistrat o ușoară scădere, urmată de o nouă creștere în 2025.

În 2020 au fost înregistrate 16.104 drepturi la alocația de stat pentru copii. În 2021, numărul a crescut la 19.853, iar în 2022 a ajuns la 21.188. Tendința ascendentă a continuat și în 2023, când au fost raportate 21.384 de drepturi.

În 2024, numărul acestora a scăzut ușor, până la 20.585, însă în 2025 a revenit pe creștere, ajungând la 20.983 de drepturi. Pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2026, ANPIS a raportat 14.406 drepturi.

Germania și Marea Britanie, țările cu cele mai multe drepturi în 2025

În ceea ce privește distribuția pe state, Germania ocupă primul loc în clasamentul pentru 2025, cu 5.809 drepturi la alocația de stat pentru copii acordate în România.

Pe locul al doilea se află Marea Britanie, cu 4.123 de drepturi, urmată de Spania, cu 2.467, Franța, cu 1.693, și Italia, cu 1.550 de drepturi.

ANPIS observă că, în perioada analizată, clasamentul statelor s-a modificat. Evoluția este marcată de creșterea numărului de drepturi înregistrate în relația cu Germania și Marea Britanie, în contextul încetării unor drepturi în aceste state. În schimb, în ultimii ani s-a constatat o diminuare a situațiilor asociate Italiei și Spaniei.

O altă schimbare importantă este intrarea Franței în primele patru poziții ale clasamentului în 2025.

Schimbările legislative din Italia au influențat acordarea alocațiilor

Un exemplu relevant privind impactul legislației asupra prestațiilor familiale este Italia. Începând cu 1 martie 2022, autoritățile italiene au introdus sistemul Assegno Unico e Universale, o prestație unică și universală destinată familiilor cu copii.

Noile condiții de rezidență au restrâns accesul la această prestație pentru lucrătorii români angajați în Italia ai căror copii locuiau în România.

În aceste situații, chiar dacă părinții își desfășurau activitatea profesională în Italia, copiii au continuat să beneficieze de alocația de stat acordată de România.

Instituția explică faptul că modificările legislative din statele membre pot influența atât menținerea drepturilor la prestații familiale în țara în care părinții lucrează, cât și numărul cazurilor în care România devine statul competent pentru plata alocației.

ANPIS atrage atenția că cifrele prezentate nu trebuie interpretate ca reprezentând numărul copiilor care s-au întors în țară.

Statisticile reflectă numărul deciziilor de deschidere sau de reluare în plată a dreptului la alocația de stat pentru copii, emise în contextul aplicării Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

Redeschiderea dreptului poate avea loc și atunci când se schimbă situația profesională a părinților, fără ca locul în care copilul locuiește să se modifice.

Cu alte cuvinte, un copil poate continua să locuiască în România, iar dreptul la alocație să fie reluat după ce părintele care lucra într-un alt stat membru își încetează activitatea profesională acolo.

Cum e stabilită țara care plătește alocația

Regulamentul european nr. 883/2004 stabilește reguli comune pentru coordonarea sistemelor de securitate socială din Uniunea Europeană. Scopul său este de a proteja drepturile persoanelor care locuiesc sau lucrează în state membre diferite și de a permite colaborarea instituțiilor pentru acordarea prestațiilor sociale.

În cazul alocațiilor pentru copii, statul competent se stabilește în funcție de situația profesională a părinților, reședința copiilor și regulile europene privind prioritatea la plată.

ANPIS oferă și un exemplu concret: dacă mama locuiește împreună cu copilul în România și nu lucrează, iar tatăl este angajat în Germania, statul german devine responsabil cu prioritate pentru acordarea prestațiilor familiale. În această situație, plata alocației din România se suspendă.

Dacă ulterior tatăl își încetează activitatea profesională în Germania, România poate redeveni statul competent pentru plata prestației. În funcție de situație, ANPIS poate deschide dreptul sau poate relua plata alocației de stat pentru copil.

Prin urmare, creșterea sau scăderea numărului de drepturi înregistrate în România este influențată de mobilitatea profesională a părinților, dar și de modificările legislative din țările în care aceștia lucrează.

Prin activitatea desfășurată, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială urmărește aplicarea prevederilor europene și naționale în domeniul prestațiilor familiale, respectarea drepturilor beneficiarilor și colaborarea cu instituțiile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Astfel, părinții care lucrează în străinătate, dar ai căror copii locuiesc în România, pot beneficia de protecția oferită de regulile europene de coordonare, iar drepturile la prestații familiale sunt stabilite în funcție de situația concretă a fiecărei familii.

Editor : A.P.