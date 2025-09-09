Live TV

Video Statul nu mai are bani pentru tratamente în străinătate. Viața unui copil de 4 ani cu cancer, în pericol. Mărturia tatălui

Data publicării:
manuta unui copil bolnav cu perfuzie este tinuta in palme de un adult
Foto: Guliver/GettyImages

Programul prin care pacienții români pot primi tratamente în străinătate a rămas fără finanțare. Viețile a 43 de pacienți sunt în prezent blocate, iar printre ei se află și un copil de 4 ani, diagnosticat cu cancer. Băiatul are nevoie urgent de radioterapie cu protoni, un tratament care nu se face în România. Deși dosarul său este eligibil, Ministerul Sănătății nu îl poate aproba, pentru că nu sunt bani.

Cel mai mic pacient aflat pe lista de așteptare are doar 1 an și 8 luni. În total, 43 de pacienți nu pot pleca la tratamente în străinătate, pentru că programul prin care statul plătește costurile a rămas fără fonduri.

Unul dintre acești pacienți este un copil de 4 ani, diagnosticat cu cancer. El a făcut chimioterapie la Spitalul „Marie Curie” și a răspuns bine, însă are nevoie acum de radioterapie cu protoni, procedură care nu există în România.

Tatăl copilului povestește că a depus toate documentele, dar dosarul nu poate fi aprobat.

„Am fost desemnați să mergem în străinătate. S-a făcut un referat medical de către doamna doctor și l-am depus la Minister, prin DSP. A fost depus pentru aprobare și de acolo ni s-a spus că nu sunt bani. Tot așteptăm, de 30 de zile, și ni s-a spus că nu sunt bani pentru aprobare”, a declarat tatăl băiatului pentru Digi24.

El spune că tratamentul este vital și eficient mai ales în cazul copiilor, însă timpul curge în defavoarea familiei.

„Eficiența este foarte bună, mai ales la copii, cum e cazul nostru. Cu cât sunt mai mici, cu atât mai bine. Am așteptat mult și după aprobări, pentru că e eligibil dosarul. Am discutat cu clinici din străinătate, cu care am stabilit că ne primesc, este un caz eligibil și nu putem începe tratamentul”, a mai spus tatăl.

Familia a primit trei oferte de tratament, cea mai mică fiind de 80.000 de euro, în Spania, însă statul nu poate deconta.

Între timp, Ministerul Sănătății susține că a făcut demersuri pentru obținerea finanțării, însă pacienții și familiile lor așteaptă încă un răspuns, în condițiile în care fiecare zi contează.

