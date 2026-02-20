STB anunță un plan de redresare în 12 pași pentru reducerea datoriilor. Ciucu: Șoferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați

Societatea de Transport București demarează un plan de redresare în 12 pași pentru a-și reduce datoriile de 1,6 miliarde de lei și a menține serviciul public de transport funcțional și accesibil pentru bucureșteni. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a precizat că va analiza temeinic propunerile STB. „Este bine că soferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaților supor, cei TESA, din birouri”, a adăugat edilul general.

Printre principalele măsuri se numără reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30% și a directorilor cu 50%, ceea ce va genera o economie lunară de aproximativ 400.000 de lei, potrivit comunicatului de presă al STB.

Totodată, pentru anumite categorii de personal administrativ și de conducere, săptămâna de lucru va fi temporar redusă la patru zile, cu un impact estimat de peste 7,3 milioane de lei pe lună, fără a afecta activitatea șoferilor, vatmanilor sau a personalului de întreținere.

Alte măsuri prevăd stoparea angajărilor și a promovărilor, diminuarea orelor suplimentare cu 7% (impact: 385.000 lei/lună), programe de plecări voluntare și reorganizare (7–8 milioane de lei/lună), optimizarea traseelor, actualizarea tarifelor pentru a reflecta costurile reale, precum și măsuri de creștere a conformării călătorilor și reanalizarea politicii de gratuități.

Transportul suplimentar pentru evenimente va fi prestat exclusiv contra cost, iar compania va elimina cheltuielile neoportune și va eșalona datoriile, inclusiv pe cele către ANAF, care depășesc 1,4 milioane de lei.

„Societatea se confruntă cu un deficit de lichidități și cu obligații fiscale foarte mari, care pun presiune pe bugetul local”, a declarat Andrei Dinculescu‑Bighea, directorul general al STB. „Măsurile propuse urmăresc reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și consolidarea sustenabilității financiare, fără întreruperea serviciului public de transport. Implementarea lor se va face cu consultarea partenerilor sociali și respectarea cadrului legal. Ne dorim ca toți colegii care își asumă direcția de modernizare și eficientizare a companiei să se regăsească în acest parcurs și să construim împreună viitorul STB”, arată sursa citată.

Cele 12 măsuri aprobate de Consiliul de Administrație vor fi implementate etapizat pe parcursul acestui an, pentru a asigura funcționalitatea și sustenabilitatea serviciului public de transport în București.

Ciucu: „Măsurile STB sunt doar primii pași către stabilizarea transportului public”

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a comentat planul de redresare financiară al STB și a subliniat că măsurile prezentate reprezintă doar primii pași pentru diminuarea pierderilor și că vor fi analizate temeinic.

„În urma faptului că am atras atenția cu privire la situația financiară dezastruasă a STB, managementul companiei de transport public vine cu un set de măsuri care să ducă pe parcursul acestui an la diminuarea pierderilor financiare. Acestea au fost votate în Consiliul de Administrație al STB, le găsiți în primul comentariu. Le voi analiza temeinic”, a scris primarul general, vineri pe Facebook.

La o primă evaluare, Ciprian Ciucu consideră că planul „pare doar niște primi pași făcuți în direcția corectă”, dar subliniază că impactul real va fi clar după analiza financiară completă. Primarul a apreciat în mod special decizia de reducere a funcțiilor de conducere cu minimum 30% și a directorilor cu 50%, menționând că „este loc de mai mult”.

El a atras atenția că măsurile STB nu vor fi suficiente fără intervenția ADITPBI – entitatea care coordonează transportul public local de suprafață în București și Ilfov. „De exemplu, transportul care deservește inclusiv localități din județul Ilfov costă Primăria Municipiului București cca. 230 de milioane de lei pe an! Această entitate, inițial cu 60 de angajați, a ajuns la cca. 200. Inclusiv aici este nevoie de reorganizare și restructurări”, a explicat primarul.

Ciucu a mai precizat că va lua în calcul atât măsurile propuse de conducerea STB, cât și cele așteptate de la ADITPBI și că, dacă acestea nu vor fi suficiente, va veni cu propuneri suplimentare. „Cer conducerii STB să facă public documentul care a fost votat ieri în Consiliul de Administrație și să de drumul la discuții cu sindicatele. Transparența este esențială pentru succesul întregului demers”, a subliniat el.

Primarul a mai adăugat că șoferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați, iar eventualele disponibilizări vor viza doar personalul TESA, din birouri.

