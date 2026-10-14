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Stimulentele pentru copiii cu dizabilități din București se schimbă din 2027. Cine primește mai puțini bani și cine pierde sprijinul

Data publicării:
Stimulent București. Inquam Photos George Călin
Stimulent București. Inquam Photos George Călin
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Din articol
Cine poate beneficia de stimulent în 2026 Cum se dovedește vechimea domiciliului sau reședinței Ce schimbări se aplică din 2027 Ce acte sunt necesare pentru dosarele depuse în 2026

Copiii cu dizabilități din București pot beneficia în 2026 de un stimulent financiar de 1.000 de lei pe lună, dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate. De la 1 ianuarie 2027, suma va depinde de gradul de handicap, iar pentru cererile noi se va aplica o cerință mai strictă privind domiciliul. Modificările, aprobate de Consiliul General prin Hotărârea nr. 399 din 28 august 2026, îi vizează și pe beneficiarii deja înregistrați.

Accesarea sprijinului presupune o procedură administrativă distinctă de obținerea certificatului de handicap, în care sunt verificate atât situația copilului, cât și documentele depuse de părinte sau de reprezentantul legal.

Cine poate beneficia de stimulent în 2026

Sprijinul de 1.000 de lei este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) și se acordă copiilor în vârstă de până la 18 ani, încadrați în oricare grad de handicap, cu domiciliul sau reședința în Capitală. Solicitantul trebuie să aibă domiciliul stabil sau reședința în București de cel puțin șase luni înainte de depunerea cererii.

Certificatul de încadrare trebuie să fie emis de una dintre comisiile pentru protecția copilului de la nivelul sectoarelor municipiului București. Dreptul se acordă pe perioada valabilității documentului, iar minorul trebuie să figureze în situațiile actualizate lunar de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului de sector.

Acordarea presupune depunerea unei cereri însoțite de documentele doveditoare și îndeplinirea cumulativă a criteriilor de eligibilitate. Plata se efectuează exclusiv prin virament bancar. La momentul solicitării, persoana care depune dosarul nu trebuie să aibă datorii neeșalonate către bugetul local. Dacă obligațiile au fost eșalonate, sunt necesare documentele justificative, inclusiv graficul de plată și chitanțele.

Potrivit DGASMB, solicitantul devine eligibil în luna achitării debitelor restante. Sumele aferente lunilor în care acesta a figurat cu restanțe nu se acordă retroactiv.

Cum se dovedește vechimea domiciliului sau reședinței

Dacă vechimea de minimum șase luni nu reiese din cartea de identitate prezentată la depunerea cererii, solicitantul are la dispoziție 30 de zile pentru a demonstra îndeplinirea condiției. În lipsa dovezii, dosarul este respins.

Pot fi prezentate cartea de identitate deținută anterior sau o adeverință privind istoricul de domiciliu, eliberată de direcția de evidență a persoanelor de sector. Cei care nu îndeplinesc încă vechimea cerută pot depune o nouă solicitare după împlinirea termenului, potrivit regulilor aplicabile la acel moment.

Ce schimbări se aplică din 2027

Din ianuarie 2027, suma va fi stabilită în funcție de gradul de handicap

De la 1 ianuarie 2027, cuantumul de 1.000 de lei lunar se păstrează pentru copiii încadrați în gradul grav sau grav cu asistent personal. Pentru gradul accentuat se vor acorda 800 de lei pe lună, iar pentru gradul mediu, 400 de lei.

Hotărârea CGMB nr. 399/2026 prevede expres: „Copiii încadrați în gradul ușor nu beneficiază de stimulent.”

Noile valori se aplică atât dosarelor existente, cât și cererilor nou depuse. Pentru solicitările eligibile aflate în evidența DGASMB până la 31 decembrie 2026 inclusiv, drepturile aferente lunii decembrie și lunilor anterioare rămân de 1.000 de lei lunar. Sumele sunt acordate în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație.

Domiciliu stabil de minimum 12 luni pentru cererile noi

Pentru dosarele depuse începând cu 1 ianuarie 2027, cel puțin un părinte sau reprezentant legal al copilului trebuie să aibă domiciliul stabil în București de minimum 12 luni consecutive înainte de solicitare.

Față de condițiile aplicabile în 2026, perioada se dublează, iar regula generală se referă la domiciliu stabil. Reședința nu va mai fi suficientă pentru cererile noi, în afara excepției medicale prevăzute de metodologie.

Excepție pentru copiii cu afecțiuni hemato-oncologice tratați în Capitală

Noua metodologie permite acordarea stimulentului fără o vechime minimă a domiciliului sau reședinței pentru copiii diagnosticați cu afecțiuni hemato-oncologice, care urmează tratament de lungă durată într-o unitate sanitară din București. Cel puțin un părinte ori reprezentant legal trebuie însă să aibă domiciliul sau reședința stabilită în Capitală.

În aceste situații, certificatul de încadrare în grad de handicap poate fi emis de comisia competentă din orice județ. Tratamentul trebuie dovedit prin scrisoare medicală, plan de tratament și adeverință eliberată de unitatea sanitară. Documentele trebuie să precizeze durata exactă în luni și recomandarea efectuării tratamentului în București.

Sprijinul se acordă pentru perioada în care copilul primește tratament în Capitală, cu respectarea celorlalte criterii. Solicitantul are obligația să reînnoiască documentele justificative, iar întreruperea tratamentului constituie un motiv de suspendare a plății.

Ce se întâmplă cu dosarele existente și când se soluționează cererile noi

Pentru cererile aflate în evidența DGASMB la 31 decembrie 2026 inclusiv, nu este necesară o nouă solicitare. Acordarea se face din oficiu, potrivit gradului de handicap și cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor de eligibilitate. Cerința celor 12 luni de domiciliu stabil este prevăzută expres pentru cererile nou depuse.

Din 2027, termenul de soluționare este de 30 de zile de la înregistrarea dosarului. Acesta poate fi prelungit cu până la 20 de zile lucrătoare pentru verificări suplimentare, dacă apar neconcordanțe cu evidențele altor instituții ori documentele sunt incomplete, ilizibile sau insuficiente pentru stabilirea eligibilității.

Pentru solicitările noi care îndeplinesc criteriile, dreptul se acordă din luna următoare depunerii cererii. Nu sunt plătite retroactiv lunile în care solicitantul nu avea o cerere înregistrată. Metodologia prevede și notificarea beneficiarilor actuali cu 60 de zile înainte de intrarea sa în vigoare.

Ce se modifică pentru copiii aflați în protecție specială

De la 1 ianuarie 2027, nu beneficiază de stimulent copiii pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială la un asistent maternal, la un organism privat autorizat sau la un serviciu public.

Noua formulare stabilește direct neeligibilitatea minorilor din aceste categorii. Metodologia anterioară viza părinții sau reprezentanții legali care solicitau sprijinul pentru copiii aflați în situațiile menționate.

Ce acte sunt necesare pentru dosarele depuse în 2026

Conform instrucțiunilor publicate de DGASMB, documentația cuprinde cererea tipizată și formularele aferente (declarație privind acordul stimulentului și declarație de consimțământ), actele de identitate ale solicitantului și celuilalt părinte, certificatul de căsătorie, după caz, și documentele copilului, în funcție de vârstă. Pentru plata prin virament bancar este necesar un extras de cont pe numele solicitantului sau al minorului, care să conțină datele de identificare ale titularului.

Este prevăzut și un certificat de atestare fiscală sau o adeverință emisă pe numele solicitantului de direcția de impozite și taxe locale a sectorului în care domiciliază. Fac excepție sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6, pentru care DGASMB poate verifica direct situația datoriilor către bugetul local.

Dacă părinții sunt divorțați, se prezintă, după caz, hotărârea judecătorească de divorț și documentul privind încredințarea copilului sau certificatul de divorț notarial, împreună cu înțelegerea referitoare la situația minorului.

Pentru situațiile de plasament, instrucțiunile aferente anului 2026 prevăd documente suplimentare, inclusiv hotărârea de plasament și, după caz, actul de identitate al asistentului maternal. Atunci când copilul se află la un asistent maternal ori la o persoană sau familie, solicitantul trebuie împuternicit de persoana care exercită drepturile și obligațiile părintești pentru depunerea cererii și încasarea stimulentului.

Ce document însoțește cartea electronică de identitate

Titularii cărții electronice de identitate trebuie să anexeze certificatul privind domiciliul și reședința înregistrate în Registrul național de evidență a persoanelor. DGASMB explică faptul că noul format al actului nu cuprinde toate informațiile necesare evaluării dosarului.

Potrivit instrucțiunilor instituției, certificatul poate fi obținut prin contul personal de pe ghiseul.ro, selectând opțiunea „HUB MAI (Cazier)” și urmând pașii din aplicație. Pentru solicitanții care se prezintă fizic la ghișeu cu o carte electronică de identitate, DGASMB poate consulta direct informațiile din document.

Schimbările din situația familiei trebuie comunicate în 48 de ore

Solicitantul trebuie să anunțe DGASMB în termen de 48 de ore de la producerea unei modificări în situația sa sau a copilului. Sunt vizate schimbarea actului de identitate, a domiciliului ori reședinței, modificarea numărului de telefon, căsătoria, divorțul, decesul și instituirea unei măsuri de protecție specială.

Editor : C.S.

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