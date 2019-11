„Strada către nicăieri” din Piatra Neamț a ajuns în presa internațională

Oamenii din orașul românesc Piatra Neamț sunt uimiți de un drum recent construit, care se termină în plin câmp, cu un indicator STOP – este relatarea jurnaliștilor de la Euronews despre strada devenită deja celebră în România.

Aceasta, în condițiile în care în țară au loc proteste din cauza lipsei autostrăzilor, relatează Euronews, care amintește despre protestul #șîeu, din luna martie, și de metrul de autostradă construit la Suceava de omul de afaceri Ștefan Mandachi.

„Strada către nicăieri” a fost construită în Piatra Neamț. Are lungimea de 200 de metri și a costat 90.000 de euro.

Primarul orașului, Dragoș Chitic, a declarat la Digi24 că lucrările nu au fost finalizate și că autoritățile susțin că pregătesc strada pentru momentul în care la capătul ei se va construi un nou cartier al orașului.

„Suntem într-o primă etapă în acest an, în care am asfaltat de câți bani am avut. E un proiect mai amplu”, a declarat Dragoș Chitic la Digi 24.

„E un cartier în dezvoltare. Planul primăriei este de a asfalta toate străzile din Piatra Neamț. Acolo este un proiect mai amplu de a asfalta toate străzile din acel cartier și se realizează în etape”, a mai spus edilul.

Mai mult, strada va fi iluminată, la anul, printr-un proiect finanțat cu bani europene, a adăugat Chitic.