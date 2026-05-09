Mai multe străzi din Slatina sunt inundate după ce noaptea trecută a ploua continuu. Sistemul de canalizare nu a mai făcut față, iar oamenii sunt speriați că apa, care măsoară și jumătate de metru în unele zone, ar putea ajunge în locuințe.

Ploile din Slatina au început de la aproximativ ora 03.00, în timp ce meteorologii anunță că codul galben de inundații care afectează întreg județul Olt va expira abia la ora 13.00.

Potrivit reporterului Digi24 Elena Alexandru, locuitorii din Grădiște sunt cu atât mai disperați încât acum două luni în zonă au avut loc mai multe alunecări de teren. În prezent, străzile sunt inundate iar oamenii sunt cred că apa ar lutea să ajungă în locuințe.

„Din cauza cantității mari de apă sistemul de canalizare nu a mai putut face față. Apa măsoară și jumătate de metru în unele zone. Mai sunt ore bune până ce acest cod va expira”, a explicat Elena Alexandru.

