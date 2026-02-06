Studenții îl critică pe Bolojan că nu i-a primit, în contextul posibilelor tăieri de burse și bugetului insuficient al Educației

Premierul și ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, nu a dat curs solicitărilor de audiență înaintate de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, în contextul informaţiilor din spaţiul public legate de noi tăieri programate în învăţământul superior. Discuțiile privind bugetul și facilitățile studenților s-au desfășurat cu consilierul de stat Luciana Antoci, susține ANOSR.

„În ciuda celei mai recente solicitări pe care ANOSR a înaintat-o pentru a discuta efectele negative ale măsurilor de austeritate din educație, Prim-Ministrul nu a dat curs nici acestei invitații, fapt pentru care semnalăm ignoranța cu care acesta tratează, în mod consecvent, una dintre comunitățile asupra cărora au fost luate măsuri drastice de austeritate”, a transmis ANOSR, vineri pe pagina de Facebook.

ANOSR reamintește că participarea studenților în luarea deciziilor este un principiu fundamental: „Participarea acestora în toate procesele decizionale este esențială, mai ales când măsurile afectează beneficiarii direcți ai procesului educațional”.

Întâlnirea de la Palatul Victoria s-a axat pe bugetul Ministerului Educației și Cercetării și facilitățile studenților și efectele tăierilor din învățământul superior.

ANOSR subliniază că, deși Bolojan a refuzat dialogul, federația a respectat angajamentul de a fi „partener activ în militarea pentru un învățământ de calitate, echitabil și accesibil”.

Analize ANOSR: tăierile afectează direct studenții

Federația a prezentat trei analize fundamentate pe date naționale și internaționale:

Transportul feroviar: Reducerea de 90% pentru anumite rute a economisit doar 0,0021% din bugetul de stat 2025 și limitează mobilitatea studenților pentru conferințe, stagii și proiecte academice.

Fondul a fost redus cu 52%, perioada de acordare scurtată, iar studenții la taxă au fost excluși. „Aceste măsuri afectează direct accesibilitatea și echitatea în învățământul superior”. Coșul minim al studentului: Cheltuielile lunare depășesc 2.000 lei, iar sprijinul statului acoperă doar 10% din acestea, sub media europeană.

Cererile studențilorcătre Guvern

ANOSR solicită:

Creșterea bugetului Educației la cel puțin 15% din cheltuielile bugetului general;

Fondul de burse pe 12 luni și reintroducerea burselor pentru studenții la taxă;

Extinderea reducerii de 90% la transportul feroviar pe toate rutele;

Creșterea contribuției instituțiilor de învățământ la fondul de burse.

„România se află sub media europeană când vine vorba de finanțarea pe care statul o alocă drept suport pentru studenți, iar măsurile adoptate fac învățământul superior mai inaccesibil și inechitabil”, a precizat ANOSR.

