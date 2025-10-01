Live TV

Studenţii protestează joi în Piaţa Victoriei. Ei sunt nemulţumiţi de scăderea burselor şi de limitarea reducerilor de transport

Data actualizării: Data publicării:
anor
Foto: ANOSR/ Facebook

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România anunţă un protest în Piaţa Victoriei, care va avea loc joi, de la ora 11.00. Studenţii sunt nemulţumiţi, printre altele, de reducerea fondului de burse şi de limitarea dreptului de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele. Ei anunță că nu vor opri manifestaţiile până când nu vor vedea că au fost luate măsuri care să le respecte drepturile. Reprezentanţii studenţilor au cerut să fie primiţi în audienţă de către premierul Ilie Bolojan.

Reprezentanţii ANOSR au reamintit, miercuri, printr-un comunicat de presă, că începând de luni, studenţii s-au mobilizat şi au ieşit în stradă în mai multe centre universitare, precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Galaţi, Suceava, Alba Iulia, Sibiu şi Baia Mare, potrivit News.ro. „Studenţii au protestat împotriva măsurilor de austeritate impuse în educaţie în ultimul an: limitarea utilizării reducerii de 90% la transportului feroviar intern doar pe ruta domiciliu - centru universitar, reducerea fondului de burse cu peste 40%, eliminarea dreptului studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a putea beneficia de burse şi limitarea acordării burselor doar pe perioada de desfăşurare a activităţii didactice, toate aceste tăieri afectând negativ parcursul universitar al studenţilor.Protestele nu se vor opri până când nu vom vedea măsuri concrete în corectarea deciziilor adoptate şi respectarea drepturilor studenţilor”, au transmis reprezentanţii ANOSR.

Ei au adăugat că au criticat încă de la început Ordonanţa ,,trenuleţ”, O.U.G. 156/2024, care a reglementat de la data de 1 ianuarie 2025 limitarea dreptului studenţilor de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele. Petiţia ”Scoateţi trenuleţul din ordonanţă!” a strâns într-un timp foarte scurt peste 50.000 de semnături.

ANOSR a menţionat că a condamnat ferm şi prevederile programului de guvernare şi ulterior ale Legii nr. 141/2025 prin care fondul de burse şi protecţie socială a fost redus substanţial, având ca efect scăderea numărului estimat de beneficiari cu aproximativ 44.000 pentru noul an universitar.

„Totodată, am înaintat astăzi, 01.10.2025, o solicitare de audienţă Prim-ministrului României, domnului Ilie Bolojan, cu speranţa că de această dată va răspunde afirmativ invitaţiei de a discuta despre problemele studenţilor afectaţi de măsurile O.U.G. 156/2024 şi Legii nr. 141/2025”, a precizat comunicatul.

Solicitările ANOSR sunt următoarele: revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni); revenirea la acordarea burselor către studenţi pe toată durata anului calendaristic (12 luni); creşterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut.

De asemenea, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România mai solicită reintroducerea posibilităţii studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat; diversificarea de către universităţi a formelor de sprijin pentru studenţi, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituţionale; creşterea contribuţiei din fonduri proprii a instituţiilor de învăţământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenţilor eligibili pentru burse sociale; abrogarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 156/2024 de la art. XXIX, alin. (1) care limitează dreptul studenţilor de a beneficia de facilităţile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
2
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
3
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
contor electric
4
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie. „Avem câteva probleme...
boeing p8 poseidon in zbor
5
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Aryna Sabalenka, acuzată că i-a "spart" familia lui Georgios Frangulis
Digi Sport
Aryna Sabalenka, acuzată că i-a "spart" familia lui Georgios Frangulis
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cseke Attila
Ministrul Cseke Attila: „Nu ne permitem să rupem Coaliția, nici măcar...
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția reia discuțiile privind tăierile din administrația locală...
drona
Casele nedeclarate la Fisc, verificate cu drone. Ministrul...
livrator lovit in bucuresti pe strada
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are...
Ultimele știri
Criză de apă potabilă în comuna Băiculești din Argeș. Locuitorii se mobilizează pe internet pentru a-l demite pe primar
Premierul danez cere țărilor europene să se înarmeze: „Traversăm cea periculoasă situaţie de după Al Doilea Război Mondial”
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Burse pentru studenți în 2025-2026. Foto Getty Images
Cuantumul burselor pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Sumele se acordă doar pe perioada activităților didactice
Jmg9NDQwJmhhc2g9MWViZDI4NWJhMWJlZDJmZGM0MjA3ZGZiZjZhMzM4OTM=.thumb
Studenţii protestează azi împotriva măsurilor luate de Guvern: „Educația a fost prima vizată de tăierile bugetare”
N23 DODON ALEGERI-SINCRON_00169
Protest al Blocului Patriotic în Republica Moldova după închiderea urnelor. Igor Dodon acuză fraude și cheamă oamenii în stradă
protest Berlin gaza
Protest uriaș la Berlin: 50.000 de oameni au cerut oprirea războiului din Gaza. Manifestații și la Geneva, Stockholm
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare: Toate solicitările sindicaliştilor din Finanţe vor fi analizate temeinic, totuși unele doleanțe nu pot fi susținute
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție...
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
A plecat din România și a spus totul. Patronul care "când vine supărat, fug și șobolanii"
Pro FM
Hailey Bieber, lecție de senzualitate în salopetă scurtă din mătase. A pozat din toate unghiurile și a postat...
Film Now
Chris Sarandon, fostul soț al lui Susan Sarandon, spune că "a pierdut totul" la sfârșitul anilor ’80...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...