Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși la anxietate și depresie în adolescență

Conform unui studiu, copiii care petrec mai mult de trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși să sufere de depresie și anxietate în perioada adolescenței. Experții au afirmat că acest efect este probabil legat de lipsa de somn cauzată de utilizarea rețelelor sociale la ore târzii din noapte și că legătura cu depresia este mai pronunțată în cazul fetelor, relatează The Guardian.

Cercetătorii de la Imperial College London au analizat datele unui studiu privind funcțiile cognitive, adolescenții și telefoanele mobile, demarat în 2014, pe baza răspunsurilor a 2.350 de elevi din 31 de școli din Londra.

Elevii au susținut de două ori teste cognitive și au completat un chestionar privind comportamentele digitale, sănătatea mintală și stilul de viață: prima dată când aveau între 11 și 12 ani, iar a doua oară când aveau între 13 și 15 ani.

Analiza a relevat că cei care petreceau mai mult de trei ore pe zi pe rețelele sociale prezentau un risc mai mare de a manifesta simptome de anxietate și depresie în perioada adolescenței, comparativ cu cei care petreceau 30 de minute online în fiecare zi.

Cercetătorii au sugerat că acest lucru ar putea fi cauzat de faptul că utilizatorii frecvenți ai rețelelor sociale se culcau mai târziu și dormeau mai puțin în general, în special în zilele de școală.

Prof. Mireille Toledano, coordonatoarea studiului și directoarea Centrului Mohn pentru Sănătatea și Bunăstarea Copiilor de la Imperial College, a declarat: „Analiza noastră evidențiază o tendință clară între timpul petrecut pe rețelele de socializare și starea sănătății mintale.

Copiii care utilizează aplicațiile sociale mai mult timp și până târziu în seară ar putea să-și compromită somnul de care au nevoie pentru a funcționa sănătos. Considerăm că acesta este motivul principal pentru care observăm un impact de durată asupra sănătății lor mintale pe termen lung.”

Anul trecut, Australia a devenit prima țară care a interzis utilizarea rețelelor sociale de către minorii sub 16 ani. Conturile a 4,7 milioane de tineri au fost dezactivate, șterse sau restricționate în primele zile de la intrarea în vigoare a interdicției, în decembrie.

Toledano a afirmat că, în prezent, nu există suficiente dovezi care să susțină propunerile pentru o interdicție similară în Regatul Unit, precum și pentru transformarea actualelor recomandări neobligatorii privind interzicerea telefoanelor în școli într-o interdicție legală, în ciuda sprijinului crescând pentru ambele măsuri.

„Situația este complexă și determinată de mai mulți factori, iar noi trebuie să identificăm mai bine ce anume stă la baza corelațiilor pe care le observăm”, a spus ea. „În ciuda apelurilor la o interdicție totală pentru copiii sub 16 ani, nu există dovezi că aceasta ar rezolva toate problemele cu care se confruntă copiii.”

„În loc ca Regatul Unit să se grăbească să impună o interdicție arbitrară, ar fi mai prudent să vedem ce se întâmplă în Australia pe parcursul acestui an și care sunt efectele interdicției asupra sănătății și bunăstării tinerilor.”

Concluziile au fost publicate în revista BMC Medicine, unde cercetătorii au solicitat ca în școlile secundare să se organizeze activități educaționale pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la educația digitală și somn. Aceștia au adăugat că sunt necesare mai multe studii, întrucât peisajul rețelelor sociale s-a schimbat dramatic de la colectarea datelor, între 2014 și 2018.

Dr. Chen Shen, de la Facultatea de Sănătate Publică a Universității Imperial, a declarat: „Știm că platformele sociale s-au schimbat enorm în ultimul deceniu și este probabil să se schimbe la fel de mult, dacă nu chiar mai mult, în următorii cinci până la zece ani.

Pe măsură ce platformele, modul de utilizare și conținutul evoluează, avem nevoie de cercetări continue pentru a înțelege cum afectează utilizarea rețelelor sociale sănătatea mintală a copiilor în mediul digital actual.”

