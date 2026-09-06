Un studiu realizat de World Vision România arată că lipsa rechizitelor poate avea efecte asupra felului în care copiii se raportează la colegii lor și la școală. Părinții și profesorii din mediul rural spun că elevii care merg la școală fără ghiozdan și rechizite se pot simți inferiori, excluși sau diferiți, iar în unele cazuri situația poate duce la rezultate școlare mai slabe, izolare, absenteism sau chiar abandon școlar.

92% dintre părinții și profesorii care au participat la studiu susțin că un copil care merge la școală fără ghiozdan și rechizite se simte inferior, exclus sau diferit. Dintre aceștia, 44% spun că elevul se simte inferior colegilor, 26% că se simte exclus, iar 22% că se simte diferit. Doar 5% cred că un copil fără rechizite se poate simți egal cu ceilalți.

În același timp, 98% dintre părinți și profesori consideră important sau foarte important ca un copil să se simtă acceptat și integrat printre colegi la începutul școlii.

Rușinea este indicată de 44% dintre respondenți drept cea mai probabilă reacție emoțională a unui copil care nu are ghiozdan și rechizite adecvate. Alți 37% menționează tristețea. Totodată, 43% dintre părinți și profesori spun că lipsa rechizitelor afectează în primul rând încrederea în sine a copilului.

„Un ghiozdan cu rechizite poate părea un lucru simplu pentru majoritatea adulților, dar pentru un copil înseamnă enorm. Înseamnă să poată intra în clasă fără să se simtă inferior, exclus sau diferit. Lipsa rechizitelor are în primul rând un impact emoțional, în special prin sentimentul de excludere din grup. Când vorbim despre educație, trebuie să vorbim și despre apartenență, încredere, siguranță și demnitate”, afirmă Mihaela Nabăr, director executiv al Fundației World Vision România.

Lipsa rechizitelor poate influența parcursul școlar

Trei sferturi dintre respondenți consideră că emoțiile și comportamentele asociate lipsei rechizitelor influențează mult sau foarte mult parcursul școlar al copilului. 31% dintre părinți și profesori se așteaptă la rezultate școlare mai slabe, 27% la izolare, 18% la lipsa de implicare, 12% la absenteism, iar 12% la abandon școlar.

„Rechizitele nu rezolvă toate greutățile unei familii dintr-un mediu vulnerabil, dar îi dau copilului șansa să se așeze în bancă fără rușine și să se concentreze asupra lecției”, spune Nicușor Beraru, învățător într-o școală din județul Vaslui, potrivit studiului.

Efectul este vizibil și atunci când copiii primesc rechizitele de care au nevoie. 54% dintre respondenți spun că un ghiozdan complet echipat le aduce copiilor, în primul rând, bucurie, iar 59% spun că le oferă sentimentul că sunt egali cu ceilalți.

Totodată, 47% dintre părinți și profesori observă că, atunci când primesc ghiozdane și rechizite, copiii merg cu mai multă încredere la școală.

Studiul World Vision România a fost realizat în luna august în rândul a 1.290 de părinți și profesori din mediul rural și a vizat situația copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani. Rezultatele nu sunt reprezentative la nivel național, ci reflectă exclusiv răspunsurile beneficiarilor programelor World Vision România.

Editor : Andreea Rubica