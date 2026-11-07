Familia este principalul sprijin al românilor, atunci când apar probleme financiare sau de sănătate. Potrivit unui studiu IRES, nouă din zece oameni apelează mai întâi la membrii familiei pentru ajutor și doar 12% la prieteni sau la instituțiile statului. „Banii strică multe, inclusiv prieteniile”, sunt de părere mulți dintre români.

Cei mai mulți români știu exact la cine apelează atunci când au o problemă.

„La familie, pentru că ei îmi vor binele. Mi se pare că familia o să-ţi fie alături, indiferent de situație”, e de părere o tânără.

„Cred că părinții sunt singurii care sar în ajutorul nostru, fiind copiii lor”, completează o doamnă.

„Familia tot timpul cred că te ajută în momentele grele. Prietenii mai puțin”, spune o altă femeie.

„Dacă există o instituţie a statului care ar putea să mă ajute, probabil că voi apela la ea. Dacă e o problemă urgentă, cred că e mai simplu să apelezi la familie, pentru că la bănci sunt nişte proceduri care durează puțin mai mult”, concluzionează altcineva.

„Noi am fost învățați să ne rezolvăm problemele pe cont propriu. Marea problemă a noastră este încrederea foarte scăzută dincolo de spațiul familial, inclusiv în relațiile cu prietenii, mai ales cu instituţiile publice și autorități”, susține sociologul Ciprian Iftimoaei.

88% dintre români apelează la familie atunci când au nevoie de bani sau au o problemă de sănătate. Doar 6% se bazează pe prieteni, iar un procent asemănător ar cere ajutor de la instituții sau autorități.

„Prietenii azi sunt, mâine nu mai sunt. Banii strică multe, inclusiv prieteniile”, e de părere cineva.

„Atunci când oferi eşti cel mai bun. Când te duci să ți se restituie acel împrumut, te întreabă oamenii pentru ce ai nevoie sau ce vrei să faci cu ei”, spune altcineva.

„Sunt foarte mulți care se pot baza şi sprijini pe prieteni, dar în situații cu totul de urgență, într-adevăr, prima opțiune este familia”, concluzionează psihologul Cristian Grigore.

Mai bine de o treime dintre români socializează cu familia și prietenii de câteva ori pe săptămână, 12% au întâlniri sau activități zilnice și numai 4% spun că nu au deloc acest obicei.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia