Studiu. România e pe locul patru în Europa în topul ţărilor cu cele mai ieftine locuinţe. Care e orașul cu cele mai mari preţuri

România se numără printre ţările europene cu cele mai ieftine locuinţe, după Turcia, Serbia şi Albania, cu un preţ mediu de 1.917 euro/mp, în 2025, faţă de o medie de 9.160 de euro/mp în Luxemburg, care ocupă prima poziţie în clasamentul celor mai scumpe locuinţe.

„România se menţine pe locul al patrulea în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe, după Turcia, Serbia şi Albania, cu un preţ mediu de 1.917 euro/mp în 2025, în creştere cu 14,4% faţă de anul anterior, cea mai mare dintre ţările analizate, conform studiului Deloitte Property Index 2026 realizat pe baza datelor din principalele oraşe din 25 de ţări (din care 20 din Uniunea Europeană). Ţara cu cele mai scumpe locuinţe este Luxemburg, cu o medie de 9.160 de euro/mp în 2025, în creştere cu 4,6% faţă de anul anterior”, arată studiul Deloitte Property Index 2026, citat de News.ro.

Compania de consultanţă precizează că 19 din cele 22 de ţări pentru care există date la nivel naţional au înregistrat creşteri ale preţurilor medii pentru locuinţe, cele mai importante fiind în România (14,4%), Croaţia (14,3%), Slovacia (12,5%) şi Ungaria (10,9%), în timp ce scăderi importante au fost consemnate în Turcia (9%) şi Serbia (2,5%).

Dintre ţările membre UE analizate în studiu, preţuri ridicate se înregistrează şi în Cehia (5.412 euro/mp), Germania (5.200 de euro/mp), Austria (5.199 de euro/mp) şi Olanda (5.186 de euro/mp).

„Rezultatele studiului din acest an evidenţiază o piaţă rezidenţială europeană fragmentată, diferenţele dintre pieţele naţionale fiind date de importanţa factorilor locali, inclusiv a politicilor din domeniul locuirii, a tendinţelor demografice, a constrângerilor de ofertă şi a condiţiilor macroeconomice generale. În România, creşterea preţurilor a fost determinată, în principal, de constrângerile de pe partea ofertei de locuinţe, generate de blocajele din procesele de autorizare, de restricţiile de reglementare (inclusiv modificarea legislaţiei care limitează destinaţia sumelor încasate în avans de la cumpărătorii viitori) şi de creşterea costurilor de dezvoltare”, a declarat Irina Dimitriu, Partener Reff & Asociaţii | Deloitte Legal, lider al serviciilor de consultanţă pentru sectorul imobiliar în cadrul Deloitte România.

Realizatorii studiului precizează că Munchen a detronat, anul acesta, Luxemburg de pe primul loc în clasamentul oraşelor europene, cu un preţ mediu de 11.200 de euro/mp, însă şi liderul de anul trecut se menţine peste 10.000 de euro/mp, respectiv 10.567 de euro/mp.

Pe locurile următoare se află Amsterdam (8.650 de euro/mp) şi Barcelona (8.037 de euro/mp). Cea mai amplă scumpire a fost înregistrată în Durres (Albania) şi Belgrad (Serbia), unde preţurile medii ale proprietăţilor rezidenţiale au crescut cu 24%, respectiv 20% faţă de anul anterior, creşteri semnificative fiind consemnate şi în Bratislava (+17,2%), Budapesta (+11,1%) şi Copenhaga (+10,6%).

În România, cele mai mari preţuri sunt în Cluj-Napoca, respectiv 3.137 de euro/mp (în creştere cu 13,2% faţă de anul anterior), Braşov (2.156 de euro/mp, plus de 13,6%) în timp ce Bucureştiul ocupă locul al treilea, cu 2.026 de euro/mp (avans de 15,3%). Ţara noastră se numără printre statele europene în care cel mai scump oraş nu este capitala, alături de Germania, unde Munchen este pe primul loc cu cele mai scumpe locuinţe, Italia cu Milano şi Spania cu Barcelona.

Oraşul Luxemburg ocupă primul loc şi în clasamentul chiriilor, cu o chirie medie lunară de 45,4 euro/mp, în creştere faţă de anul trecut. Pe locul al doilea se află Parisul, cu o chirie medie de 31,2 euro/mp, urmat de Barcelona cu 30,9 euro/mp şi Dublin (30,8 euro/mp). Alte patru oraşe au chirii de peste 25 de euro/mp, respectiv Oslo (28,9 euro/mp), Amsterdam (28,7 euro/mp), Madrid (28,5 euro/mp) şi Copenhaga (25,5 euro/mp).

Dintre oraşele din statele UE analizate, cele mai ieftine din perspectiva chiriei sunt Plovdiv, Varna şi Sofia din Bulgaria, între 6,6 euro/mp şi 8,7 euro/mp, urmate de Patra şi Salonic din Grecia – 7,6 euro/mp, respectiv 9,2 euro/mp, se precizează în studiu.

În România, cele mai mari chirii sunt în Bucureşti (11,2 euro/mp, în creştere faţă de anul anterior), urmat de Cluj-Napoca (10,3 euro/mp, neschimbat) şi Braşov, unde chiriaşii plătesc în medie 9,3 euro/mp pe lună (uşor peste 2024).

„Din perspectiva tranzacţiilor, anul 2025 a fost unul atipic, cu o activitate mai intensă în prima parte a anului, înainte de intrarea în vigoare a cotei modificate de TVA pentru locuinţele noi, şi cu scădere accentuată în ultimele trei luni ale anului, când vânzările de locuinţe s-au redus cu 10% faţă de perioada similară din 2024. Însă, în pofida reducerii volumului de tranzacţii, preţul mediu pe metru pătrat a continuat să crească pe întreaga perioadă analizată. Iar acest trend ar putea continua, chiar dacă într-un ritm mai temperat, în condiţiile în care oferta rămâne limitată în marile oraşe”, a declarat Marius Vasilescu, Partener, Consultanţă Financiară, Deloitte România.

Ediţia a 15-a a studiului Deloitte Property Index analizează evoluţia pieţei imobiliare rezidenţiale în anul 2025 în 25 de ţări şi 71 de oraşe.

Editor : M.B.