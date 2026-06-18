Suma de bani pe care o primește un donator de sânge la fiecare recoltare. Ce alte beneficii sunt acordate în 2026

Donarea de sânge are un rol esențial în funcționarea sistemului medical, fiecare unitate colectată contribuind la tratarea pacienților care au nevoie de transfuzii în urma unor intervenții chirurgicale, accidente sau afecțiuni grave. Pentru a încuraja participarea voluntară și pentru a menține stocurile necesare în unitățile sanitare, autoritățile acordă mai multe beneficii, printre care tichete valorice de 280 de lei pentru fiecare donare, zile libere plătite, reduceri la transportul public și avantaje în cadrul programului Fidelis. Care sunt condițiile de eligibilitate, cum se desfășoară procesul și ce drepturi au persoanele care aleg să doneze.

În contextul unei nevoi constante de sânge în spitale, donarea voluntară contribuie la menținerea stocurilor necesare și la asigurarea tratamentelor pentru pacienții care depind de transfuzii.

Beneficii dacă donezi sânge

Tichete valorice

Persoanele care donează sânge beneficiază de tichete valorice în valoare de 280 de lei pentru fiecare donare. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024, când stimulentul acordat donatorilor a fost majorat de la 67 de lei, nivel care se menține și în 2026. Tichetele sunt acordate pe un card electronic și pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare.

Beneficii Fidelis exclusive pentru donatorii de sânge

În emisiunea din iunie 2026, donatorii beneficiază de dobândă de 7,35% pentru titlurile în lei cu scadență la 2 ani, cea mai mare dobândă din cadrul emisiunii. În plus, donatorii pot subscrie și în EUR, la 6,80% pentru scadența la 10 ani.

Începând cu ediția din aprilie 2025, limitele maxime pentru donatori sunt separate și nu se cumulează între ele: până la 100.000 lei pentru tranșa preferențială în RON și până la 20.000 euro pentru tranșa preferențială în EUR.

Condiții de eligibilitate pentru tranșele donatorilor de sânge (iunie 2026):

Documente necesare: Adeverință, carnet de donator sau alt document care atestă calitatea de donator de sânge;

Perioada de valabilitate: Se acceptă documentele care atestă donarea de sânge de la 1 ianuarie 2026 până pe 22 iunie 2026.

Conform Codului fiscal, veniturile obținute din titluri de stat Fidelis nu se impozitează - nici dobânzile, nici câștigurile de capital. De asemenea, veniturile din titluri de stat nu sunt luate în considerare pentru calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Zi liberă plătită

Potrivit legii, donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă:

o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariați;

o zi scutire de frecvenţă, în ziua donării, în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor.

De asemenea, orice donator are dreptul să primească, la cerere, un buletin de analiză cu rezultatele testelor efectuate.

Analize medicale gratuite

O dată pe an, donatorii pot face un set complet de analize de biochimie, gratuit, la Centrul de Transfuzie Sanguină (la minim 1 lună distanță de la ultima donare).

Reduceri la transport

Decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde îşi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de sânge.

În cazul în care donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a dona sânge

să ai vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani;

să fii cetățean român sau, în cazul străinilor, să ai rezidența legală pe teritoriul României de minim 1 an și să poți comunica minimal în limba română;

să ai la tine un act de identitate valabil (C.I., pașaport, carnet de conducere, carnet militar);

să ai o stare generală fizică și psihică bună;

să ai greutatea >/= 50 kg;

să ai tensiunea arterială sistolică între 10 şi 18 mmHg;

să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni;

să nu fii în evidență cu diverse afecțiuni în tratament (diabet, boli cardio-vasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare, reumatologice, neurologice, alergii etc.);

să nu ai predispoziție la sângerare prelungită în caz de leziuni;

femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare, în perioada menstruală sau la mai puțin de 5 zile de la ultima zi a ciclului menstrual;

rezultatele analizelor din sângele prelevat din deget, înainte de donare, să fie în limitele acceptabile pentru donare (hemoglobină, glicemie, calciu, trombocite);

vene vizibile, bine conturate. Locul puncției să nu aibă eczeme sau iritații.

Cât de des poți dona sânge

Donarea de sânge este permisă odată ce celulele sanguine s-au refăcut (de la ultima donare), iar asta durează, aproximativ, 6-8 săptămâni. În Romania, se accepta ca barbatii să doneze sânge de 5 ori/an, iar femeile de 4 ori/an.

Cum se desfășoară procesul de donare a sângelui

Donarea de sânge poate fi realizată prin mai multe modalități. Cei interesați se pot prezenta la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină, pot participa la campaniile organizate cu ajutorul unităților mobile în instituții publice, companii sau campusuri universitare ori pot merge la Centrul Mobil de Donare de Sânge, folosit în cadrul acțiunilor desfășurate în diferite zone ale Capitalei.

Pentru ca procedura să se desfășoare în condiții optime, înainte de recoltare este indicat un mic dejun ușor și o hidratare adecvată. De asemenea, trebuie evitate alimentele bogate în grăsimi, consumul de alcool și fumatul cu cel puțin 12 ore înainte.

La prezentare, este necesar un act de identitate valabil. În prima etapă, candidații completează un chestionar medical, pe baza căruia este evaluată starea de sănătate și sunt identificate eventualele situații care ar putea împiedica donarea. După această verificare preliminară, urmează controlul medical și procedura de recoltare.

Recoltarea propriu-zisă durează, de regulă, între 10 și 15 minute, interval în care sunt colectați aproximativ 450 de mililitri de sânge, echivalentul a circa 10% din volumul sanguin al unui adult.

La final, donatorii sunt sfătuiți să rămână în repaus aproximativ 15 minute și să consume lichide și o gustare, pentru a preveni eventualele stări de amețeală și pentru a facilita recuperarea organismului după donare.

Recoltarea este realizată de personal medical calificat, cu ajutorul unor truse sterile de unică folosință, sub supravegherea unui medic specialist. În prima etapă sunt prelevate probe pentru analizele necesare verificării siguranței biologice a sângelui, după care are loc recoltarea celor aproximativ 450 de mililitri de sânge. După ce a fost prelevat de la un donator, sangele va fi fractionat in componentele sale şi calificat, înainte de a fi distribuit către spitale şi clinici, unde va fi transfuzat pacienţilor

În timp ce probele sunt analizate, pungile de sânge sunt transportate pe o platformă tehnică, unde sunt pregătite şi prelucrate produsele din sânge. Componentele sanguine de baza obtinute sunt:concetrat eritrocitar, concentrat trombocitar si plasma. Componentele sanguine de baza obtinute sunt:concetrat eritrocitar , concentrat trombocitar si plasma.

Potrivit comunicatului Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului București, de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge celebrată pe 14 iunie 2026, sub egida OMS: 62.000 de donări de sânge au fost realizate în 2025 în Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București (CTSMB), cu aproximativ 2.000 mai multe comparativ cu 2024. De asemenea, numărul de donatori unici înregistrați a fost de 44.565, față de 43.415 în anul anterior.

Editor : C.S.