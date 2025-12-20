Live TV

Foto: Profimedia Images

Românii plecați la muncă în străinătate au trimis în România, în ultimii ani, sume uriașe de bani, arată o analiză realizată de Banca Națională. Banii, care au susținut mii de familii, reprezintă mai mult decât dublul valorii inițiale a PNRR. Recent însă s-a observat o nouă tendință, iar România începe la rândul ei, să trimită sume importante în străinătate.

Din 2013 și până la jumătatea acestui an, românii care muncesc peste hotare au pompat în economia românească aproximativ 60 de miliarde de euro. Suma este de peste două ori mai mare decât bugetul inițial al PNRR. Doar anul trecut, sumele au ajuns la aproape 7 miliarde de euro, bani care au susținut direct sute de mii de familii din România.

Totuși, profilul celui care trimite bani s-a schimbat. Dacă în trecut cei mai mulți bani veneau din Italia și Spania, acum aproape jumătate din sume provin din Marea Britanie și Germania. Deși comunitatea din Regatul Unit este mai mică, românii de acolo au trimis de 10 ori mai mulți bani față de acum un deceniu, datorită salariilor mai mari. În timp ce românii din Italia sau Spania s-au stabilit acolo cu tot cu familii și nu mai au cui să trimită bani în țară.

Recent a apărut o nouă tendință, iar România începe să devină și ea o țară care exportă bani. Anul trecut, peste 1,7 miliarde de euro au plecat din țara noastră către exterior, o sumă de patru ori mai mare față de acum cinci ani. Aceștia sunt banii munciți aici de cetățenii străini, în special cei din Nepal, care au devenit esențiali pentru sectoare precum livrări sau construcții. Specialiștii avertizează: costul ridicat al vieții și faptul că noile generații născute afară pierd legătura cu țara vor duce, inevitabil, la scăderea acestor transferuri.

