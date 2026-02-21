După ce mesajul Ro-ALERT transmis la ora 4:20 dimineața pentru codul roșu de ninsori a stârnit reacții dure, sunetul alertei a fost schimbat. Totuși, alarma de până acum va mai fi folosită, însă doar pentru urgențe majore.

În noaptea de marți spre miercuri, românii au fost treziți de un mesaj RO-ALERT cu o avertizare meteo cod roșu de ninsori abundente.

După reacțiile stârnite, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență Raed Arafat a explicat de ce mesajul RO-ALERT pentru codul roșu de ninsori nu putea fi amânat și a subliniat că alertele sunt esențiale pentru siguranța celor expuși riscurilor, iar sunetul standard al mesajelor nu poate fi modificat în prezent.

„Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte. RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu”, a scris Raed Arafat, joi pe Facebook.

Ulterior, la două zile distanță, locuitorii din București au primit o nouă alertă cu privire la dispariția unui copil, dar de această dată cu sunetul unei simple notificări.

Surse Digi 24 au confirmat însă că tonalitatea folosită până acum va fi în continuare utilizată, dar doar pentru alerte grave.

