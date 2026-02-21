Video Sunetul RO-ALERT a fost schimbat după mesajul pentru ninsori de la 4:20 dimineața. Când va mai fi folosită avertizarea sonoră inițială
După ce mesajul Ro-ALERT transmis la ora 4:20 dimineața pentru codul roșu de ninsori a stârnit reacții dure, sunetul alertei a fost schimbat. Totuși, alarma de până acum va mai fi folosită, însă doar pentru urgențe majore.
„Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte. RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu”, a scris Raed Arafat, joi pe Facebook.