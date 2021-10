„Sunt student, caut de muncă”. Cu ce dificultăți se confruntă tinerii care vor să obțină un job

Sunt student, caut de muncă. Așa sună sute de mii de cereri în acest moment. Însă, deși candidații mai tineri de 24 de ani caută în mod activ un job, mai puţin de 20% dintre ei îşi găsesc de lucru. De vină, spun angajatorii, sunt lipsa de experienţă şi pretenţiile salariale prea mari.

Tinerii până în 24 de ani au devenit cei mai activi candidaţi pe piaţa muncii. Dacă în septembrie 2019 cea mai mare companie de recrutare online înregistra 147.000 de cereri, doi ani mai târziu numărul acestora s-a dublat. Totuşi, doar 17,7% s-au și angajat. Ştefania este norocoasă: este în primul an la master şi s-a angajat în anul 3 de facultate.

Ștefania: Pentru mine a fost benefică pandemia, am reusit să mă axez pe ceea ce îmi place. Am vrut sa am banii mei. Trebuie să îmbini școala cu ceea ce îți place, tocmai de aceea sunt multe locuri part time. Undeva la 1.500, nu cred că îți ofera cineva mai mult.

Și Adi s-a angajat din anul 2, iar pandemia i-a permis să lucreze mai cu spor.

Adrian, student: Cu unii profesori chiar am și vorbit în timpul orelor. Eu eram la muncă, din bucătărie mă întrebau: „copile, unde ești?”. Doamnă, domnule sunt la muncă, dacă puteți să mă înțelegeți, bine. Dacă nu, aia e, trebuie să supraviețuiesc și eu cumva. În domeniu lucrez de 5-6 ani. Banii părinților uneori nu sunt chiar suficienți.

Tinerii sunt constrânşi să renunţe la studii, pentru că mulţi angajatori caută experienţă, nu doar o diplomă

În 20% dintre cazuri, tinerii nu reuşesc să-l convingă pe angajator că merită postul scos la concurs. Lipsa experienţei se vede imediat, spun sociologii.

Marian Preda, sociolog: Așteaptă să fie recompensați aproape pentru orice. Mulți au încercat să își schimbe locul de muncă. Foarte multe companii și-au flexibilizat relațiile de muncă și le-au permis sa lucreze de acasă, în intervale flexibile nu într-un interval fix de 8 ore.

Tinerii sunt constrânşi să renunţe la studii, pentru că mulţi angajatori caută experienţă, nu doar o diplomă.

Bogdan Badea, CEO companie recrutare online: Sunt 50.000 tineri care se bat pe vreo 14.000 de locuri de muncă, fără experiență, sunt 3 pe loc. Vedem până în 20% care au renunțat după ce și-au găsit un loc de muncă pentru că nu făceau față din pricina studiilor. Sunt și multe opțiuni part time, remote, în care poți să muncești doar în weekend. Înainte se cerea neapărat diplomă, în acest moment nu te mai intreabă de diplomă.

O treime dintre tinerii aflaţi la primul job vor între 2.100 și 2.500 de lei. 18% caută salarii cuprinse între 1.700 și 2.000 de lei, iar 13% s-ar mulțumi cu un venit lunar de 1.700 de lei, arată datele studiul celei mai mari firme de recrutare online, realizat pe un eşantion de 1.217 de respondenți.

Editor : Liviu Cojan