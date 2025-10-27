Live TV

Suspiciune de malpraxis la Spitalul din Sinaia, după moartea suspectă a unei femei. FACIAS cere Ministerului Sănătăţii să facă anchetă

Data publicării:
ambulante
FOTO: ISU Prahova

Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministerului Sănătăţii să trimită de urgenţă Corpul de Control la Spitalul Orăşenesc Sinaia, după ce o femeie de 34 de ani a murit din cauza septicemiei şi a unei afectări severe a ficatului, la trei săptămâni după o operaţie. Cazul ridică suspiciuni de malpraxis, iar fundaţia cere identificarea celor responsabili şi aplicarea sancţiunilor legale, informează News.ro.

Internată în spitalul din Sinaia pentru o intervenţie la vezica biliară, femeia a fost externată după 16 zile, însă la două zile de la externare a fost dusă în stare critică la Spitalul Fundeni, unde a fost ţinută în viaţă de aparate până duminică după-amiază, când a murit.

FACIAS cere verificarea circumstanţelor medicale şi administrative care au dus la decesul Claudiei Secăreanu, identificarea celor responsabili şi dispunerea celor mai aspre sancţiuni faţă de aceştia.

„Cazul de la Spitalul Orăşenesc Sinaia confirmă, încă o dată, necesitatea reformării urgente a mecanismului de soluţionare a cazurilor de malpraxis medical, pentru ca abuzurile să nu rămână nepedepsite şi să nu se mai repete”, precizează sursa citată.

Conform celor relatate de soţul pacientei, transmise organizaţiei, Claudia Georgiana Secăreanu, în vârstă de 34 de ani, a mers singură la Spitalul Orăşenesc Sinaia, unde a fost internată pe 24 septembrie 2025 pentru o intervenţie de colecistectomie efectuată de medicul Severius Bărbuţă. În prima săptămână, familia a fost informată că evoluţia este favorabilă, cu toate că pacienta continua să aibă dureri persistente. După aproape trei săptămâni, a fost externată ca „fiind sănătoasă”, dar cu dureri postoperatorii. La externare, pacienta a fost lăsată cu o sondă de drenaj abdominal montată, acoperită doar cu un pansament.

La controlul postoperator, starea Claudiei Georgiana Secăreanu a continuat să fie îngrijorătoare, însă chirurgul i-a transmis că ar putea fi necesar un transfer la Bucureşti, amânând însă decizia. Ulterior, în condiţiile în care pacienta avea dureri tot mai mari, a admis că spitalul nu dispune de investigaţiile necesare şi a recomandat trimiterea către o unitate de nivel superior.

Miercuri, 22 octombrie, Claudia Secăreanu a ajuns la Bucureşti şi a fost internată la Spitalul Fundeni. În după-amiaza zilei următoare, a fost operată timp de mai multe ore. Soţul ei a relatat că, în acea zi, starea vizibilă a soţiei era deja „extrem de gravă”, descriind că „era galbenă din cap până în picioare, inclusiv unghiile”.

Potrivit sursei citate, în timpul intervenţiei, medicii au informat familia că situaţia era mult mai dificilă decât se anticipase, precizând că „70% din ficat era o pungă cu puroi”.

După operaţie, pacienta a fost transferată la secţia de terapie intensivă, unde familia a fost informată că se fac toate eforturile pentru a-i salva viaţa. În acest timp, a suferit un accident vascular care a agravat şi mai mult starea generală şi, în pofida îngrijirilor primite, s-a stins din viaţă duminică, la Spitalul Fundeni.

Spitalul Orăşenesc Sinaia nu este la prima acuzaţie de malpraxis în unitate. În urmă cu aproape şapte ani, medicul chirurg a fost acuzat de către mama unei fetiţe de 10 ani, operată de apendicită, că a lăsat un tifon în abdomenul copilei.

Conducerea Spitalului Orăşenesc Sinaia a informat că face o anchetă internă pentru a afla „toate circumstanţele acordării serviciilor medicale”, dar a precizat că la Fundeni au fost declarate „în plus şi alte diagnostice, nemenţionate la Sinaia, nici la prezentarea în UPU, nici la internare şi nici la consultul preanestezic”.

„Menţionăm că intervenţia şi evoluţia postoperatorie a pacientei până la externarea din unitatea noastră a fost una favorabilă, lentă, dar fără complicaţii semnificative, până în a 16-a zi, când se externează ameliorată, cu recomandări şi planificare recontrol. La două zile ulterior externării pacientei, aceasta ajunge într-o unitate de rang superior, pentru investigaţii suplimentare, ca urmare a constatărilor ecografice efectuate la momentul recontrolului postexternare de către medicul curant. La Spitalul Fundeni sunt declarate în plus şi alte diagnostice, nemenţionate la Sinaia, la niciuna dintre anamnezele ocazionate de prezentarea în CPU, la preluarea spre internare în Compartimentul Chirurgie generală şi nici la consultul preanestezic”, a precizat sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, ca urmare a „audienţei avute cu soţul pacientei” în 22 octombrie şi a aspectelor semnalate de către acesta în legătură cu cazul şi cu evoluţia stării de sănătate a soţiei, conducerea spitalului a declanşat o anchetă internă pentru aflarea tuturor circumstanţelor acordării serviciilor medicale.

La începutul anului 2019, conducerea Spitalului din Sinaia anunţa că a dispus o anchetă internă după ce mama unei fetiţe în vârstă de 10 ani a reclamat în presă că medicii ar fi lăsat în corpul fiicei sale o bucată de tifon în urma unei operaţii de apendicită efectuate în urmă cu un an.

„Pacienta a fost operată anul trecut în spitalul din Sinaia, iar între timp s-a prezentat cu probleme pediatrice, iar cel mai recent cu o suspiciune de infecţie urinară. Nu am primit nicio sesizare cu privire la acest caz, am aflat din presa locală, ne-am autosesizat şi am dispus o anchetă”, declara la vremea respectivă managerul spitalului din Sinaia, Mariana Ene.

Aceasta preciza că, de la operaţie şi până în prezent, pacienta, care avea zece ani la momentul operaţiei de apendicită, nu s-a prezentat la spital reclamând probleme postoperatorii.

Mama fetiţei, citată de presa locală, reclama că fiica sa ar fi eliminat prin uretră o bucată de tifon, iar medicii de la spitalul din Braşov i-ar fi spus că aceasta ar proveni de la un material folosit în timpul operaţiei din 2018.

La rândul său, managerul spitalului din Sinaia susţinea că numai specialiştii în medicină pot stabili dacă este posibil ca o bucată de material care ar fi fost uitată în abdomen să poată penetra în uretră şi spunea că medicul care a efectuat intervenţia chirurgicală de extirpare a apendicelui lucrează la spitalul din Sinaia de douăzeci de ani şi este un chirurg foarte apreciat.

Mai mulţi foşti pacienţi ai Spitalului din Sinaia sau rude ale acestora au comentat pe Facebook despre abilităţile chirurgului care ar fi făcut intervenţia, unii afirmând că acesta este „un specialist desăvârşit”, în timp ce alţii l-au blamat, având opinii total contrare.

Datele obţinute de FACIAS de la Direcţia de Sănătate Publică Prahova, instituţia de care aparţine şi Spitalul Orăşenesc Sinaia, arată că, în perioada 2020–2024, au fost depuse 30 de plângeri privind posibile cazuri de malpraxis la nivel judeţean. Doar în trei situaţii a fost emisă o decizie, restul dosarelor fiind clasate ca incomplete sau închise pe motiv de neplată a onorariului expertului medical. Singura hotărâre prin care s-a constatat un caz de malpraxis, emisă în 2024, a fost contestată în instanţă şi rămâne nesoluţionată.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Scandal de proporții: Camelia Voinea, ”ultimatum” pentru Denisa Golgotă, după acuzațiile fără precedent! ”Nu stau cu mâinile în sân”
Digi Sport
Scandal de proporții: Camelia Voinea, ”ultimatum” pentru Denisa Golgotă, după acuzațiile fără precedent! ”Nu stau cu mâinile în sân”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Xi jinping
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping...
catedrala manturirii
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu...
drula
Drulă acuză PSD, PNL și AUR că împiedică referendumul lui Nicușor...
tunel munte
A început dinamitarea primului tunel în munte de pe Valea Oltului...
Ultimele știri
Donald Trump a dezvăluit că a fost supus unei examinări RMN. Motivul investigației, învăluit în mister: „A fost perfect”
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin
Kelemen Hunor vine azi la Digi24, la ora 21.00
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
targa într-un spital
Rogobete spune că spitalele regionale vor fi gata în 2029: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi un astfel de proiect”
alexandru Rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o reorganizare a DSP-urilor: „S-a pierdut total controlul”
mașina tinerilor impuscati in masina din harghita
Primele rezultate ale necropsiei celor doi tineri găsiți împușcați într-o mașină, în Harghita. Ce suspectează anchetatorii
URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O săptămână de la explozia din Rahova: ce știm până acum despre cauza deflagrației și ce se va întâmpla cu blocul distrus
echipa de la distrigaz verifica un canal
Ancheta continuă după explozia devastatoare din Rahova. Cum a fost descoperită țeava de gaz găurită și ce piste au criminaliștii
Partenerii noștri
Pe Roz
Keanu Reeves spune că iubita lui este mai amuzantă decât el: „Este și mai frumoasă, mult mai deșteaptă”...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de lotul feminin de gimnastică, echipă adorată de milioane de români. Este scandal total între...
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relația cu un model celebru
Pro FM
Elizabeth Hurley, dezvăluiri despre relația cu Billy Ray Cyrus: „Nu avem activități atât de glamour precum...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere