Suspiciune de malpraxis la Spitalul din Sinaia, după moartea suspectă a unei femei. FACIAS cere Ministerului Sănătăţii să facă anchetă

Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministerului Sănătăţii să trimită de urgenţă Corpul de Control la Spitalul Orăşenesc Sinaia, după ce o femeie de 34 de ani a murit din cauza septicemiei şi a unei afectări severe a ficatului, la trei săptămâni după o operaţie. Cazul ridică suspiciuni de malpraxis, iar fundaţia cere identificarea celor responsabili şi aplicarea sancţiunilor legale, informează News.ro.

Internată în spitalul din Sinaia pentru o intervenţie la vezica biliară, femeia a fost externată după 16 zile, însă la două zile de la externare a fost dusă în stare critică la Spitalul Fundeni, unde a fost ţinută în viaţă de aparate până duminică după-amiază, când a murit.

FACIAS cere verificarea circumstanţelor medicale şi administrative care au dus la decesul Claudiei Secăreanu, identificarea celor responsabili şi dispunerea celor mai aspre sancţiuni faţă de aceştia.

„Cazul de la Spitalul Orăşenesc Sinaia confirmă, încă o dată, necesitatea reformării urgente a mecanismului de soluţionare a cazurilor de malpraxis medical, pentru ca abuzurile să nu rămână nepedepsite şi să nu se mai repete”, precizează sursa citată.

Conform celor relatate de soţul pacientei, transmise organizaţiei, Claudia Georgiana Secăreanu, în vârstă de 34 de ani, a mers singură la Spitalul Orăşenesc Sinaia, unde a fost internată pe 24 septembrie 2025 pentru o intervenţie de colecistectomie efectuată de medicul Severius Bărbuţă. În prima săptămână, familia a fost informată că evoluţia este favorabilă, cu toate că pacienta continua să aibă dureri persistente. După aproape trei săptămâni, a fost externată ca „fiind sănătoasă”, dar cu dureri postoperatorii. La externare, pacienta a fost lăsată cu o sondă de drenaj abdominal montată, acoperită doar cu un pansament.

La controlul postoperator, starea Claudiei Georgiana Secăreanu a continuat să fie îngrijorătoare, însă chirurgul i-a transmis că ar putea fi necesar un transfer la Bucureşti, amânând însă decizia. Ulterior, în condiţiile în care pacienta avea dureri tot mai mari, a admis că spitalul nu dispune de investigaţiile necesare şi a recomandat trimiterea către o unitate de nivel superior.

Miercuri, 22 octombrie, Claudia Secăreanu a ajuns la Bucureşti şi a fost internată la Spitalul Fundeni. În după-amiaza zilei următoare, a fost operată timp de mai multe ore. Soţul ei a relatat că, în acea zi, starea vizibilă a soţiei era deja „extrem de gravă”, descriind că „era galbenă din cap până în picioare, inclusiv unghiile”.

Potrivit sursei citate, în timpul intervenţiei, medicii au informat familia că situaţia era mult mai dificilă decât se anticipase, precizând că „70% din ficat era o pungă cu puroi”.

După operaţie, pacienta a fost transferată la secţia de terapie intensivă, unde familia a fost informată că se fac toate eforturile pentru a-i salva viaţa. În acest timp, a suferit un accident vascular care a agravat şi mai mult starea generală şi, în pofida îngrijirilor primite, s-a stins din viaţă duminică, la Spitalul Fundeni.

Spitalul Orăşenesc Sinaia nu este la prima acuzaţie de malpraxis în unitate. În urmă cu aproape şapte ani, medicul chirurg a fost acuzat de către mama unei fetiţe de 10 ani, operată de apendicită, că a lăsat un tifon în abdomenul copilei.

Conducerea Spitalului Orăşenesc Sinaia a informat că face o anchetă internă pentru a afla „toate circumstanţele acordării serviciilor medicale”, dar a precizat că la Fundeni au fost declarate „în plus şi alte diagnostice, nemenţionate la Sinaia, nici la prezentarea în UPU, nici la internare şi nici la consultul preanestezic”.

„Menţionăm că intervenţia şi evoluţia postoperatorie a pacientei până la externarea din unitatea noastră a fost una favorabilă, lentă, dar fără complicaţii semnificative, până în a 16-a zi, când se externează ameliorată, cu recomandări şi planificare recontrol. La două zile ulterior externării pacientei, aceasta ajunge într-o unitate de rang superior, pentru investigaţii suplimentare, ca urmare a constatărilor ecografice efectuate la momentul recontrolului postexternare de către medicul curant. La Spitalul Fundeni sunt declarate în plus şi alte diagnostice, nemenţionate la Sinaia, la niciuna dintre anamnezele ocazionate de prezentarea în CPU, la preluarea spre internare în Compartimentul Chirurgie generală şi nici la consultul preanestezic”, a precizat sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, ca urmare a „audienţei avute cu soţul pacientei” în 22 octombrie şi a aspectelor semnalate de către acesta în legătură cu cazul şi cu evoluţia stării de sănătate a soţiei, conducerea spitalului a declanşat o anchetă internă pentru aflarea tuturor circumstanţelor acordării serviciilor medicale.

La începutul anului 2019, conducerea Spitalului din Sinaia anunţa că a dispus o anchetă internă după ce mama unei fetiţe în vârstă de 10 ani a reclamat în presă că medicii ar fi lăsat în corpul fiicei sale o bucată de tifon în urma unei operaţii de apendicită efectuate în urmă cu un an.

„Pacienta a fost operată anul trecut în spitalul din Sinaia, iar între timp s-a prezentat cu probleme pediatrice, iar cel mai recent cu o suspiciune de infecţie urinară. Nu am primit nicio sesizare cu privire la acest caz, am aflat din presa locală, ne-am autosesizat şi am dispus o anchetă”, declara la vremea respectivă managerul spitalului din Sinaia, Mariana Ene.

Aceasta preciza că, de la operaţie şi până în prezent, pacienta, care avea zece ani la momentul operaţiei de apendicită, nu s-a prezentat la spital reclamând probleme postoperatorii.

Mama fetiţei, citată de presa locală, reclama că fiica sa ar fi eliminat prin uretră o bucată de tifon, iar medicii de la spitalul din Braşov i-ar fi spus că aceasta ar proveni de la un material folosit în timpul operaţiei din 2018.

La rândul său, managerul spitalului din Sinaia susţinea că numai specialiştii în medicină pot stabili dacă este posibil ca o bucată de material care ar fi fost uitată în abdomen să poată penetra în uretră şi spunea că medicul care a efectuat intervenţia chirurgicală de extirpare a apendicelui lucrează la spitalul din Sinaia de douăzeci de ani şi este un chirurg foarte apreciat.

Mai mulţi foşti pacienţi ai Spitalului din Sinaia sau rude ale acestora au comentat pe Facebook despre abilităţile chirurgului care ar fi făcut intervenţia, unii afirmând că acesta este „un specialist desăvârşit”, în timp ce alţii l-au blamat, având opinii total contrare.

Datele obţinute de FACIAS de la Direcţia de Sănătate Publică Prahova, instituţia de care aparţine şi Spitalul Orăşenesc Sinaia, arată că, în perioada 2020–2024, au fost depuse 30 de plângeri privind posibile cazuri de malpraxis la nivel judeţean. Doar în trei situaţii a fost emisă o decizie, restul dosarelor fiind clasate ca incomplete sau închise pe motiv de neplată a onorariului expertului medical. Singura hotărâre prin care s-a constatat un caz de malpraxis, emisă în 2024, a fost contestată în instanţă şi rămâne nesoluţionată.

