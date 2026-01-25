Tânăr de 17 ani, reținut după ce i-a smuls geanta unei femei în București

Un tânăr de 17 ani a fost reținut de polițiști după ce i-a smuls geanta unei femei în București. Suspectul a fost prins cu o parte din bunurile victimei. Prejudiciul este de aproximativ 3.000 de lei.

„La data de 24 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 14 Poliție au reținut un tânăr, în vârstă de 17 ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată”, arată Poliția Română, într-un comunicat.

Tânărul a fost prins după ce o femeie a sunat la 112, în jurul orei 22:00, și a anunțat că a fost deposedată, prin smulgere, de geanta personală, de către un bărbat. Geanta ar fi conținut mai multe bunuri personale, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3.000 de lei, iar autorul ar fi părăsit ulterior zona în fugă.

„În urma activităților informativ-operative desfășurate, la data de 24 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Secției 14 Poliție au identificat și depistat persoana bănuită, un tânăr în vârstă de 17 ani, pe o stradă din Sectorul 4. Asupra acestuia au fost găsite bunuri provenite din săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată comisă în data de 23 ianuarie 2026”, arată Poliția.

Tânărul de 17 ani a fost reținut timp de 24 ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 14 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru tâlhărie calificată.

