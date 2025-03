O fostă consumatoare de droguri le vorbește tinerilor pe TikTok despre cum să stea departe de substanțele interzise și despre cum a fost la un pas de moarte. Tânăra a fost dependentă timp de 7 ani și povestește că dacă nu s-ar fi oprit la timp ar fi ajuns în sicriu. Specialiștii în adicții spun că România se confruntă cu o gravă problemă a consumului de stupefiante, pe care autoritățile au tot ignorat-o.

Atenție! Urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Mara: Dacă era bine sărbătoream cu droguri, dacă era rău mă consolam cu droguri. MDMA, GHB, marijuana, chetamină, LSD, ciuperci, popers, cristal, metamfetamină.

Reporter: Unde crezi că ai fi ajuns dacă nu te-ai fi oprit?

Mara: În sicriu, sincer.

Din cei 25 ani de viață, Mara și-a pierdut 7 consumând substanțe interzise. Viața ei s-a schimbat când a fost la un pas de moarte.

Mara, fostă consumătoare de droguri: Am un declin cognitiv. Îmi găsesc greu cuvintele, am o memorie foarte proastă. Am paralizie în somn, gânduri intruzive. Mă confrunt cu depresie, anxietate severă și mi-am pierdut o grămadă de prieteni. De familia mea m-am îndepărat în perioada în care consumam foarte des și un prieten de la noi din oraș a murit din cauza asta. Nu mă puteam opri. Odată m-a închis în casă o prietenă... Pur și simplu m-am trezit la realitate. Am zis că eu nu vreau să mor!

După ce a reușit să renunțe la droguri, tânăra studentă la psihologie a decis să își spună povestea pe rețelele sociale, unde peste 60 de mii de oameni o urmăresc.

„Dacă consumi droguri care sunt ilegale și ești la o petrecere, care e ilegală și pățești ceva, spre exemplu, faci supradoză - sunt șanse foarte mari să nu sune nimeni la Salvare sau la Poliție, pentru că oamenii se tem de autorități”, explică Mara într-unul dintre clipurile postate pe TikTok.

Specialiștii în adicții spun că în momentul de față cei care au nevoie de ajutor au foarte puține opțiuni.

Eugen Hriscu, psihiatru specializat în adicții: Asta este drama dependenței. Consumatorul este perfect conștient că își face rău, dar în același timp nu se poate opri. Consumul de droguri, mai ales din acestea numite etnobotanice, a explodat în rândul tinerilor, probabil și din cauza inițiativelor legislative care au incriminalizat dorgurile cunoscute, clasice.

În locul Agenției Naționale Antidrog a fost deschisă o altă instituție care își propune să aibă câte un centru de tratament în fiecare județ.

Rareș Achiriloaie, președintele Agenţiei Naţionale pentru Coordonare şi Politici în Domeniul Drogurilor şi Adicţiilor: Ele vor trebui dezvoltate în parteneriat cu autoritățile publice locale și prin implicare directă a colegilor din Ministerul Sănătății, așadar toată partea aceasta de tratament post dezintoxicare intră în zona lor de competență.

Aproape 88 de milioane de adulți din Uniunea Europeană au consumat droguri cel puțin o dată în viață, arată datele Consiliului European.

