20 de zile. Atât a rezistat în Poliție un tânăr agent. Lipsa dotărilor necesare în stradă și condițiile din postul de Poliție la care a fost repartizat sunt două din motivele pentru care agentul şi-a dat demisia. Acum vrea să plece înapoi în Spania, unde vrea să se facă tot polițist.

George Boran are 20 de ani și este din Caraș Severin. A trăit în Spania de la 3 ani, dar a ales să se întoarcă în România la vârsta majoratului. Și-a dorit mult să fie polițist. Visul i s-a împlinit în această toamnă. După absolvirea școlii, a fost repartizat în Prahova.

Agentul a fost angajat al secției 11 de poliție rurală din Drajna. A durat mai puțin de trei săptămâni de la momentul începerii serviciului, până la momentul în care polițistul și-a anunțat demisia.

George Boran: Ce m-a deranjat – că nu ne-au dat echipament.

Reporter: Ce v-a lipsit din dotare?

George Boran: Tot, pistol, tonfă, cătușe, spray lacrimogen, stație, telefon de serviciu, orice. Am avut un apel 112 în care a fost o bătaie. Când am ajuns acolo au ieșit multe persoane recalcitrante și încercau să reia conflictul. Atunci am încercat să ameliorăm probelma din vorbe.

Agentul de 20 de ani a filmat toaleta pe care o folosesc, la sediul instituției, polițiștii cu care a fost coleg. Imaginile vorbesc de la sine despre condițiile din postul de poliție.

Oana Bunghez, purtător de cuvânt IPJ Prahova: În legătură cu demisia agentului de poliție, acest lucru e un act unilateral, cu toate că au fost purtate discuții în acest sens cu lucrătorul.

Reporter: Ce planuri aveți acum?

George Boran: Planul meu e să mă întorc în Spania, unde am locuit 15 ani, să îmi iau cetățenia și să dau acolo la poliție, sunt mult mai bune condițiile, acolo sunt respectați oamenii și drepturile lor.

George Boran a absolvit, în această toamnă, Școala de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan", din Cluj Napoca.