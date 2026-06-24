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Tánczos Barna, după decizia CCR privind numărul urșilor care pot fi împușcați: „Am pierdut două luni de aplicare”

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tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Am pierdut două luni”

Ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, a declarat miercuri, după ce Curtea Constituțională a decis că legea care dublează cota de recoltare în cazul ursului brun este constituțională, că s-au pierdut două luni în care măsurile prevăzute de actul normativ ar fi putut fi aplicate. El a cerut fondurilor de vânătoare să pună în practică noile prevederi „imediat și cu responsabilitate”.

„Curtea Constituţională a confirmat astăzi că legea prin care am dublat cota de recoltare în cazul populaţiei de urs brun respectă Constituţia. În acelaşi timp, în cadrul întâlnirii avute ieri la Bruxelles, comisarul european pentru mediu mi-a transmis că România, în calitate de stat membru, are dreptul să ia măsuri active de gestionare a populaţiei de urşi”, a scris Tánczos Barna pe Facebook.

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Potrivit acestuia, măsurile prevăzute de lege sunt proporționale și respectă normele privind protecția speciei: „Aceasta prevede cote de prevenţie şi intervenţie, stabilite pe baza rezultatelor evaluării genetice a populaţiei de urs brun, finalizate anul trecut, cu scopul de a stopa suprapopularea urşilor şi de a proteja viaţa oamenilor şi activităţile agricole”.

„Am pierdut două luni”

Tánczos Barna a susținut că întârzierea cauzată de sesizarea Curții Constituționale a dus la pierderea unei perioade în care noile măsuri ar fi putut fi deja aplicate.

„Din păcate, am pierdut două luni în care aceste măsuri puteau fi aplicate. Fondurile de vânătoare au acum obligaţia să le pună în practică imediat cu responsabilitate”, a subliniat acesta.

El a adăugat că UDMR a susținut în ultimii ani gestionarea activă a populației de urși bruni și măsuri pentru protejarea vieții oamenilor și a fermierilor.

„Continuăm aceste demersuri atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, unde am cerut reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă”, a mai transmis Tánczos Barna.

Curtea Constituțională a României a decis miercuri că legea care permite recoltarea a peste 900 de urși în 2026 și 2027, ca măsură de prevenție și intervenție, este constituțională, respingând obiecția formulată de președintele Nicușor Dan.

Citește și: CCR a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan pe Legea privind prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun

Editor : A.D.

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