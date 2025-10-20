Live TV

Târg de Oferte de Formare, organizat în București, la Biblioteca Națională: cui este dedicat evenimentul

Data actualizării: Data publicării:
vizual-comunicat-cursuri-formare-15-octombrie-2025

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în calitate de Coordonator naţional al Agendei Europene pentru Învăţarea în Rândul Adulţilor, organizează luni a doua ediţie a Târgului de Oferte de Formare, un eveniment dedicat adulţilor care doresc să îşi dezvolte competenţele profesionale şi personale.

Evenimentul va reuni peste 20 de furnizori de formare profesională, centre de formare, centre de evaluare a competenţelor cu o ofertă de peste 530 programe de formare, în domenii diverse, de la inteligenţă artificială şi securitate cibernetică la programe pentru sectorul Horeca, modă, sănătate etc.

Conform unui comunicat al MMFTSS, în cadrul târgului, participanţii vor avea ocazia să interacţioneze direct cu furnizorii, să obţină informaţii detaliate despre programele disponibile şi să descopere oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională.

„Schimbările accelerate de pe piaţa muncii determinate de evoluţiile tehnologice, digitalizare, automatizare, migraţie şi schimbări demografice impun o adaptare permanentă a competenţelor. Dobândirea de noi cunoştinţe şi actualizarea celor existente sunt baza dezvoltării profesionale şi a productivităţii muncii”, subliniază organizatorii.

Târgul de oferte de formare va avea loc la Biblioteca Naţională din București, în intervalul orar 10:00-13:00.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Împuternicirea adulţilor prin formare de competenţe în România”- MAEST RO (Making adults empowered by skills training in Romania) finanţat din programul ERASMUS+. 

Editor : Bogdan Enache

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr flavia grosan
1
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
2
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Rene Benko
3
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
"Telenovela" se apropie de final! Florinel Coman așteaptă transferul
Digi Sport
"Telenovela" se apropie de final! Florinel Coman așteaptă transferul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ali Hosseini Khamenei is an Iranian cleric and politician who has served as the second supreme leader of Iran since 1989.
„Toamna ayatollahilor”. Scenariile schimbării în Iran: de la „o nouă...
ciobanesc romanesc de bucovina
Câini de lucru din România, la căutare în Italia. Ciobănescul...
vladimir putin - octombrie 2025
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Un cutremur de magnitudine 3,3 a avut loc luni dimineață în zona...
Ultimele știri
Miniștrii de externe ai UE discută astăzi la Luxemburg despre războiul din Ucraina. La Consiliul Afaceri Externe participă și Oana Țoiu
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA
Doi morți după un atac cu dronă în regiunea rusă Belgorod
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Picioarele astea trebuie scoase mai des la vedere!" Amy Schumer, în rochie mini, și-a arătat noua siluetă...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
Adevărul
Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am...
Playtech
Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, sărutat pasional pe covorul roșu. Cei doi sunt împreună de peste...
Adevarul
Poate fi tras la răspundere administratorul blocului care a explodat în Rahova? Ce obligații are, potrivit...
Newsweek
Pensiile încep să se vireze cu 2 zile întârziere în noiembrie. Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu