Tarifele la apă şi canalizare în România, în februarie 2026: Diferențele sunt uriașe între judeţe. Cine plătește cel mai mult

Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România continuă să prezinte diferenţe importante între regiuni, potrivit datelor oficiale centralizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la începutul lunii februarie 2026.

Documentele publicate de ANRSC arată tarifele aprobate pentru mai mulţi operatori regionali de apă şi canalizare. Diferenţele sunt determinate de costurile locale, investiţiile în infrastructură şi condiţiile specifice fiecărei zone, relatează News.ro.

Diferenţe importante între judeţe

La nivel naţional, tarifele cumulate pentru alimentarea cu apă potabilă şi serviciile de canalizare, fără TVA, variază considerabil de la un operator la altul.

În unele zone din estul şi nord-estul ţării, costurile totale depăşesc 21 lei/mc, fără TVA, în timp ce în alte regiuni, în special din vest şi sud-vest, tarifele sunt sub 12 lei/mc, fără TVA.

Bucureştiul, împreună cu judeţul Ilfov, dar şi oraşe precum Sibiu sau Orăştie, se află printre zonele cu tarife mai accesibile, cu costuri semnificativ mai mici comparativ cu judeţele din nord-est sau est. De exemplu, clienţii Apa Nova Ploieşti plătesc 10,02 lei/mc, cei ai Apa Nova Bucureşti - 10,43 lei/mc, iar cei ai Veolia Chiajna plătesc 10,48 lei/mc.

Regiuni cu tarife ridicate

În judeţe precum Vaslui sau Neamţ, tarifele cumulate pentru apă şi canalizare se numără printre cele mai ridicate din ţară, acestea depăşesc peste 20 lei/mc, fără TVA.

Pentru consumatorii casnici din aceste zone, diferenţele se traduc prin costuri aproape duble faţă de cele suportate de locuitorii din judeţe cu tarife mai reduse.

De ce există diferenţe atât de mari

Specialiştii în domeniu notează că tarifele diferă semnificativ între judeţe din cauza unor factori precum:

dimensiunea şi eficienţa reţelelor de apă şi canalizare;

nivelul investiţiilor realizate la nivel local;

condiţiile geografice şi tehnice ale sistemelor de alimentare şi epurare;

structura operatorilor regionali şi costurile de exploatare.

Localităţile care au beneficiat de lucrări de modernizare sau care operează reţele mai compacte pot avea tarife mai reduse decât zonele cu infrastructură extinsă sau învechită.

Conform evidenţelor ANRSC valabile la 1 februarie 2026, tariful mediu la nivel naţional pentru apă şi canalizare este de 15,81 lei/mc, fără TVA.

