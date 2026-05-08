Taxa de pod Giurgiu - Ruse se schimbă din iunie 2026. Cum plătești online și scapi de cozile spre Grecia și Bulgaria

Taxa de pod Giurgiu - Ruse 2026.
Cum se va plăti taxa de pod la Giurgiu - Ruse din iunie 2026 Cât costă taxa de pod Giurgiu - Ruse în 2026

Șoferii care tranzitează Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse vor putea achita electronic tariful de trecere începând din vara anului 2026, după ce Ministerul Transporturilor a publicat ordinul prin care este introdus oficial sistemul eTarifGiurgiuPod. Noua măsură va permite plata online înainte de sosirea la frontieră, iar autoritățile promit benzi dedicate pentru preplată și deschiderea automată a barierei dacă suma este achitată cu cel puțin trei minute înainte de traversare.

Podul Giurgiu - Ruse este una dintre cele mai circulate legături rutiere dintre România și Bulgaria, fiind utilizat intens în sezonul estival de românii care merg în vacanță spre litoralul bulgăresc sau Grecia. În ultimii ani, cozile formate la punctul de taxare au devenit o problemă constantă, în special în weekenduri și în perioadele de concedii.

Cum se va plăti taxa de pod la Giurgiu - Ruse din iunie 2026

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat, la data de 6 mai 2026, deschiderea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de ordin care vizează modificarea Anexei nr. 3 din Ordinul ministrului Transporturilor nr. 1836/2018, actul normativ care reglementează tarifele aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Proiectul pregătit de autorități introduce cadrul legal necesar pentru implementarea sistemului electronic de plată eTarifGiurgiuPod, destinat traversării Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse.

Astfel, sistemul electronic de plată va funcționa prin platforma „eTarifGiurgiuPod”, care va fi disponibilă atât online, cât și prin aplicații mobile pentru Android și iOS. Șoferii vor putea introduce numărul de înmatriculare și categoria vehiculului, iar sistemul va verifica automat existența unei taxe valabile la momentul trecerii podului.

Ministerul Transporturilor evidențiază că noul sistem va limita interacțiunea directă la ghișee și va fluidiza traficul într-unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei. Oficialii au precizat că vor exista benzi speciale pentru preplată, dedicate celor care achită online taxa înainte de sosire.

Potrivit ordinului precizat: „Proiectul antemenționat presupune implementarea unui sistem online de plată electronică a tarifelor de trecere a podului peste Dunăre în sensul Giurgiu - Ruse pentru autoturisme prin amenajarea a două benzi dedicate în regim de preplată prin intermediul unei aplicații informatice disponibilă prin dispozitive telefonice și portal web. În momentul traversării secțiunii alocate plății online a tarifului de trecere, sistemul identifică automat existența plății efectuate cu minim 3 minute în prealabil și deschide instant bariera în regim de mare viteză.”

  • Sistemul eTarifGiurgiuPod ar urma să devină operațional începând cu 15 iunie 2026, după finalizarea testelor tehnice și publicarea ordinului în Monitorul Oficial.

Cât costă taxa de pod Giurgiu - Ruse în 2026

În 2026, tarifele pentru traversarea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse rămân la nivelurile actualizate de CNAIR, diferențiate în funcție de categoria vehiculului și numărul de axe. Pentru autoturisme, taxa este de 15 lei, echivalentul a aproximativ 3 euro.

Conform anexelor la Ordinul ministrului Transporturilor nr. 1836/2018, actualizat ulterior, tarifele pentru o singură trecere sunt următoarele:

  • autoturisme (maximum 8+1 locuri): 15 lei;
  • autoutilitare de până la 3,5 tone: 29 lei;
  • vehicule pentru transport persoane între 9 și 23 de locuri: 58 lei;
  • vehicule între 3,5 și 7,5 tone: 58 lei;
  • vehicule între 7,5 și 12 tone: 88 lei;
  • autocare cu peste 23 de locuri: 122 lei;
  • camioane de peste 12 tone cu maximum 3 axe: 122 lei;
  • camioane de peste 12 tone cu minimum 4 axe: 180 lei.

Pentru ca sistemul de plată electronică să poată fi aplicat efectiv, ordinul pregătit de Ministerul Transporturilor trebuie semnat și publicat ulterior în Monitorul Oficial. Abia după intrarea în vigoare a actului normativ, CNAIR va putea implementa oficial platforma eTarifGiurgiuPod și noile benzi dedicate pentru preplată.

În prezent, încasarea tarifului de trecere a podului peste Dunăre în sensul Giurgiu - Ruse se realizează prin 8 benzi de tranzit pentru toate categoriile de vehicule, prin intermediul unui sistem de monitorizare, încasare și detecție fraudă (case de marcat conectate la camere de citire număr de înmatriculare), încasarea realizându-se prin card bancar sau cu numerar.

Potrivit proiectului de ordin al ministrului: „În vederea optimizării măsurilor de fluidizare a traficului în Agenția de Control și Încasare Giurgiu – ieșire, creșterii numărului de vehicule procesate, pentru reducerea la minim a intervenției umane, a tentativelor de fraudă și în vederea optimizării experienței utilizatorilor prin reducerea timpilor necesari pentru încasarea tarifelor, în luna decembrie a anului 2025, C.N.A.I.R. - S.A a semnat contractul aferent proiectului „Sistem de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunăre în sensul Giurgiu- Ruse (eTarifGiurgiuPod)”.

