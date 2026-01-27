Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea pentru un somn profund

Temperatura din locuință influențează direct calitatea somnului și procesele de refacere ale organismului pe timpul nopții. În sezonul rece, utilizarea frecventă a sistemelor de încălzire poate transforma confortul termic într-un factor de risc, întrucât un aer prea cald sau, dimpotrivă, prea rece perturbă odihna și poate afecta starea generală de sănătate. Andreea Mihaela Popa, medic specialist pneumolog, a explicat pentru Digi24.ro care este temperatura optimă în dormitor pe timp de iarnă pentru un somn odihnitor.

Calitatea somnului nu depinde doar de durata acestuia, ci și de modul în care fiecare ciclu de odihnă se desfășoară. Un mediu termic adecvat contribuie decisiv la refacerea fizică și mentală, susținând funcțiile organismului pe parcursul zilei.

Rolul temperaturii ambientale în calitatea somnului

„Somnul este un proces biologic complex, esențial pentru sănătatea fizică și psihică, iar temperatura ambientală reprezintă unul dintre factorii de mediu care îi influențează calitatea. Temperaturile ridicate pe timpul nopții pot provoca accelerarea ritmului cardiac, transpirație excesivă și reducerea secreției de melatonină - hormon natural care reglează ritmul circadian și induce somnolența, afectând adormirea și continuitatea somnului.

Organismul uman funcționează în acord cu un ritm circadian controlat de hipotalamus, o structură glandulară mică, dar esențială a creierului, care reglează ciclul somn-veghe și temperatura corporală. În mod natural, înainte de instalarea somnului, temperatura internă a corpului scade cu aproximativ 0,5-1°C, proces necesar pentru inițierea odihnei. Un mediu prea cald poate perturba acest mecanism fiziologic, afectând atât adormirea, cât și menținerea unui somn de calitate.” a explicat medicul pneumolog

Temperatura optimă în dormitor pe timpul nopții

„Pentru un somn odihnitor pe timpul nopții, temperatura recomandată în dormitor este între 17 și 20°C, deși aceasta poate varia ușor în funcție de particularitățile fiecărui organism, mai ales pe timp de iarnă. În acest interval, corpul își poate menține eficient temperatura internă, iar sistemele de termoreglare pot funcționa optim, facilitând trecerea armonioasă prin etapele somnului și asigurând nopți cu odihnă profundă.

Din cauza temperaturilor care depășesc 23°C, somnul poate fi fragmentat - reducând durata fazelor profunde și crescând frecvența trezirilor nocturne. De asemenea, și un ambient prea rece poate activa mecanismele de conservare a căldurii, menținând organismul într-o stare de alertă și împiedicând refacerea completă.”, a adăugat medicul

Pe lângă temperatura optimă, la fel de importantă este și umiditatea în camera. Aceasta trebuie să fie intre 30 și 50%.

Temperatura recomandată în locuință pe timpul zilei

„Pe timpul zilei, când suntem activi, temperatura optimă în locuință este recomandat să se încadreze între 20 - 22°C. Acest interval asigură confort termic, menține starea de vigilență și sprijină performanța în activitățile zilnice. Temperaturile mai scăzute pot fi tolerate, mai ales dacă sunt însoțite de mișcare fizică.”, potrivit specialistului

Cum influențează temperatura din încăpere structura somnului

„Somnul se desfășoară în cicluri de aproximativ 90 de minute, fiecare incluzând somnul non-REM și REM. Somnul non-REM înseamnă:

N1: etapa de tranziție dintre veghe și somn, caracterizată prin somn superficial, ușor perturbabil.

N2: reprezintă cea mai mare parte a nopții; este implicat în consolidarea memoriei și relaxarea musculară.

N3: somn profund, esențial pentru refacerea organismului, funcția imunitară și secreția hormonului de creștere.

Etapa REM (Rapid Eye Movement) se caracterizează prin mișcări oculare rapide, activitate cerebrală intensă și vise. Este crucial pentru reglarea emoțională, consolidarea memoriei și refacerea cognitivă.

Temperatura ambientală influențează direct proporția stadiilor de somn: un mediu prea cald scade timpul petrecut în somnul profund (N3) și în faza REM, afectând refacerea organismului și funcțiile cognitive. În schimb, un mediu moderat răcoros favorizează somnul profund și menține structura normală a ciclurilor de odihnă.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Sfaturi pentru un somn odihnitor iarna

„Reducerea temperaturii din dormitor cu 2-3°C seara, față de nivelul din timpul zilei, aerisirea camerei timp de 5-10 minute înainte de culcare și evitarea surselor directe de căldură în apropierea patului contribuie la un somn mai odihnitor. De asemenea, este importantă alegerea unei lenjerii pentru pat din materiale naturale, precum și a unei pilote adecvate sezonului, care să asigure confort termic. Pentru un somn de calitate, nu contează doar temperatura din locuință, ci și modul în care este respectată o rutină care urmează ritmul natural al corpului.”, a precizat medicul specialist în pneumologie