Live TV

Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea pentru un somn profund

Camelia Sinca Data publicării:
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
Din articol
Rolul temperaturii ambientale în calitatea somnului Temperatura optimă în dormitor pe timpul nopții Temperatura recomandată în locuință pe timpul zilei Cum influențează temperatura din încăpere structura somnului Sfaturi pentru un somn odihnitor iarna

Temperatura din locuință influențează direct calitatea somnului și procesele de refacere ale organismului pe timpul nopții. În sezonul rece, utilizarea frecventă a sistemelor de încălzire poate transforma confortul termic într-un factor de risc, întrucât un aer prea cald sau, dimpotrivă, prea rece perturbă odihna și poate afecta starea generală de sănătate. Andreea Mihaela Popa, medic specialist pneumolog, a explicat pentru Digi24.ro care este temperatura optimă în dormitor pe timp de iarnă pentru un somn odihnitor.

Calitatea somnului nu depinde doar de durata acestuia, ci și de modul în care fiecare ciclu de odihnă se desfășoară. Un mediu termic adecvat contribuie decisiv la refacerea fizică și mentală, susținând funcțiile organismului pe parcursul zilei.

Rolul temperaturii ambientale în calitatea somnului

„Somnul este un proces biologic complex, esențial pentru sănătatea fizică și psihică, iar temperatura ambientală reprezintă unul dintre factorii de mediu care îi influențează calitatea. Temperaturile ridicate pe timpul nopții pot provoca accelerarea ritmului cardiac, transpirație excesivă și reducerea secreției de melatonină - hormon natural care reglează ritmul circadian și induce somnolența, afectând adormirea și continuitatea somnului.

Organismul uman funcționează în acord cu un ritm circadian controlat de hipotalamus, o structură glandulară mică, dar esențială a creierului, care reglează ciclul somn-veghe și temperatura corporală. În mod natural, înainte de instalarea somnului, temperatura internă a corpului scade cu aproximativ 0,5-1°C, proces necesar pentru inițierea odihnei. Un mediu prea cald poate perturba acest mecanism fiziologic, afectând atât adormirea, cât și menținerea unui somn de calitate.” a explicat medicul pneumolog

Temperatura optimă în dormitor pe timpul nopții

„Pentru un somn odihnitor pe timpul nopții, temperatura recomandată în dormitor este între 17 și 20°C, deși aceasta poate varia ușor în funcție de particularitățile fiecărui organism, mai ales pe timp de iarnă. În acest interval, corpul își poate menține eficient temperatura internă, iar sistemele de termoreglare pot funcționa optim, facilitând trecerea armonioasă prin etapele somnului și asigurând nopți cu odihnă profundă.

Din cauza temperaturilor care depășesc 23°C, somnul poate fi fragmentat - reducând durata fazelor profunde și crescând frecvența trezirilor nocturne. De asemenea, și un ambient prea rece poate activa mecanismele de conservare a căldurii, menținând organismul într-o stare de alertă și împiedicând refacerea completă.”, a adăugat medicul

  • Pe lângă temperatura optimă, la fel de importantă este și umiditatea în camera. Aceasta trebuie să fie intre 30 și 50%.

Temperatura recomandată în locuință pe timpul zilei

„Pe timpul zilei, când suntem activi, temperatura optimă în locuință este recomandat să se încadreze între 20 - 22°C. Acest interval asigură confort termic, menține starea de vigilență și sprijină performanța în activitățile zilnice. Temperaturile mai scăzute pot fi tolerate, mai ales dacă sunt însoțite de mișcare fizică.”, potrivit specialistului

Cum influențează temperatura din încăpere structura somnului

„Somnul se desfășoară în cicluri de aproximativ 90 de minute, fiecare incluzând somnul non-REM și REM. Somnul non-REM înseamnă:

  • N1: etapa de tranziție dintre veghe și somn, caracterizată prin somn superficial, ușor perturbabil.
  • N2: reprezintă cea mai mare parte a nopții; este implicat în consolidarea memoriei și relaxarea musculară.
  • N3: somn profund, esențial pentru refacerea organismului, funcția imunitară și secreția hormonului de creștere.
    Etapa REM (Rapid Eye Movement) se caracterizează prin mișcări oculare rapide, activitate cerebrală intensă și vise. Este crucial pentru reglarea emoțională, consolidarea memoriei și refacerea cognitivă.

Temperatura ambientală influențează direct proporția stadiilor de somn: un mediu prea cald scade timpul petrecut în somnul profund (N3) și în faza REM, afectând refacerea organismului și funcțiile cognitive. În schimb, un mediu moderat răcoros favorizează somnul profund și menține structura normală a ciclurilor de odihnă.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Sfaturi pentru un somn odihnitor iarna

„Reducerea temperaturii din dormitor cu 2-3°C seara, față de nivelul din timpul zilei, aerisirea camerei timp de 5-10 minute înainte de culcare și evitarea surselor directe de căldură în apropierea patului contribuie la un somn mai odihnitor. De asemenea, este importantă alegerea unei lenjerii pentru pat din materiale naturale, precum și a unei pilote adecvate sezonului, care să asigure confort termic. Pentru un somn de calitate, nu contează doar temperatura din locuință, ci și modul în care este respectată o rutină care urmează ritmul natural al corpului.”, a precizat medicul specialist în pneumologie

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
3
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
4
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
asistente pe hol in spital
Spitale din București, în continuare fără căldură. Care sunt unitățile afectate și ce soluții anunță Ministerul Sănătății
barbat cu mainile pe calorifer
Craiova, din nou fără căldură: furnizarea agentului termic va fi reluată abia peste 30 de ore
lucrari
Problemele privind furnizarea căldurii în Bucuresti se prelungesc. Lista imobilelor afectate
ciucu primarie
Ciucu anunță „o primă soluție” pentru căldură și apă caldă în București. „Vorbim de probleme care nu pot fi rezolvate peste noapte”
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa premierului: A lăsat locuitorii și compania Ford fără căldură
Recomandările redacţiei
xi jinping trupe china
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi...
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri...
trump golden dome
„Domul de Aur” al lui Trump, în pericol: SUA se confruntă cu...
alexandru nazare la sediul pnl
Alexandru Nazare: În PNL, nu se pune problema să ai un premier cu...
Ultimele știri
Ce va include pachetul de relansare economică, pentru companii și antreprenori
Aproape 4 miliarde de oameni se vor înfrunta cu temperaturi din ce în ce mai extreme. Care sunt zonele de foc ale planetei (studiu)
Gândirea pozitivă ar putea stimula răspunsul imunitar la vaccinuri, susțin oamenii de știință. „Un instrument complementar”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
El e singurul fan care nu-i cere demisia lui Charalambous, dar vrea să plece antrenorul de portari de la...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce implicare politică are mama lui Mario, băiatul ucis la Cenei. Cât de bogată este familia acestuia
Adevărul
„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post despre încălcarea Constituției SUA
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”