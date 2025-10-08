Live TV

Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi centrala termică pentru un somn odihnitor

Data publicării:
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
Din articol
La câte grade este indicat să setezi centrala termică în sezonul rece Cum putem îmbunătăți calitatea somnului

Odată cu instalarea sezonului rece și scăderea accentuată a temperaturilor exterioare, tot mai multe persoane aleg să pornească centrala termică pentru a asigura un nivel optim de confort în locuință. Răzvan Lungu, medic pneumolog, cu competență în somnologie, a explicat pentru Digi24 care sunt intervalele de temperatură recomandate pentru menținerea unui climat interior adecvat în perioada de toamnă.

În mod obișnuit, pornirea centralei termice nu se stabilește după o dată fixă din calendar, ci pe baza temperaturilor resimțite atât în interior, cât și în exterior. Momentul optim pentru activarea sistemului de încălzire survine atunci când media temperaturilor exterioare scade sub 15°C, prag care marchează începutul răcirii semnificative a locuinței și reducerea confortului termic sub nivelul considerat normal.

La câte grade este indicat să setezi centrala termică în sezonul rece

„Pentru un somn odihnitor și de calitate, se recomandă ca temperatura din locuință să fie menținută la un nivel mai scăzut, ideal între 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, temperatura optimă pentru odihnă variază de la un organism la altul. Unele persoane se simt confortabil dormind la aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce altele preferă un ambient mai cald, de peste 23-24 de grade Celsius.

Ideal ar fi ca, în sezonul rece, temperatura setată pe timpul nopții să nu depășească 24°C, iar căldura să fie distribuită uniform în întreaga locuință. Astfel, se evită variațiile mari de temperatură între încăperi, care pot influența negativ confortul și calitatea somnului.

Pe lângă temperatura optimă, la fel de importantă este și umiditatea în camera. Aceasta trebuie să fie intre 30 și 50%.”, a declarat pentru Digi24 Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atesat în somnologie

Temperatura optimă în casele cu bebeluși sau copii mici

„Temperatura optimă pentru somnul bebelușilor și copiilor mai mari este similară cu cea recomandată adulților, însă cei mici sunt mai sensibili la variațiile bruște de temperatură și pot resimți mai puternic disconfortul provocat de căldura excesivă.” a mai precizat medicul specialist

Schimbările de temperatură pot influența sănătatea organismului

Expunerea la temperaturi care depășesc zona de confort, fie prea ridicate, fie prea scăzute, poate genera oboseală fizică și mentală, confuzie, modificări ale tensiunii arteriale și dificultăți de concentrare.

Efectele schimbărilor pot fi resimțite la nivelul sistemului respirator, provocând simptome precum: tuse, strănut și congestie nazală, în special la persoanele cu afecțiuni respiratorii preexistente.

„Variațiile bruște de temperatură pot pune o presiune suplimentară și asupra sistemului cardiovascular, crescând riscul de accidente vasculare cerebrale sau atacuri de cord, în special pentru persoanele care se confruntă deja cu afecțiuni cardiace.”, a mai adăugat sursa Digi24

Cum putem îmbunătăți calitatea somnului

"În primul rând, este recomandat să evităm, cât de mult posibil, folosirea/expunerea la lumina ecranelor înainte de culcare. Lumina albastră a ecranelor (telefon, tabletă, tv) ne poate păcăli creierul și îl poate face atent în alte direcții, fără să mai secrete suficientă melatonină, hormon important pentru odihnă.

Organismul uman are nevoie de o perioadă de adaptare înainte de ora de somn, prin care să se refacă și să se relaxeze, după ce a trecut printr-o serie de transformări (stres, agitație, muncă) în timpul zilei. Astfel, lumina din încăpere, înainte cu o oră, două de somn, nu trebuie să fie una puternică, ci una caldă, poate chiar o lumină ambientală.

Oamenii trebuie să știe că nu sacrificăm somnul pentru a îndeplini alte sarcini, deoarece organismul are anumite limite biologice. Avem nevoie de un necesar minim de somn pe care, dacă nu îl îndeplinim, atunci vom resimți oboseala și pot apărea anumite afecțiuni medicale", a mai precizat medicul specialist

Care este ora potrivită pentru somnul de noapte

"Adaptabilitatea la un program ține de fiecare persoană în parte și de modul cum își gestionează rutina zilnică. Este indicat să respectăm un program în ceea ce privește ora de somn, cu o oră de culcare și de trezire asemănătoare în fiecare zi, indiferent de ziua săptămânii.

Ora de culcare, ar fi bine să fie, aproximativ, până în ora 11 seara, iar ora de trezire poate varia în funcție de programul fiecăruia (de la 7 până la 9 dimineața).”, conchide medicul Răzvan Lungu.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
4
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
o persoana regleaza caldura din calorifer
5
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot...
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Digi Sport
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
inundatie strazi inundate trafic auto ploaie ploi torentiale
Ciclonul Barbara trece peste România. Efectele ploilor de cod roșu...
marian transplant
Povestea orfanului abandonat în maternitate, a cărui viață a fost...
Bombardamente în Fâșia Gaza
„Planul B” al Israelului dacă discuțiile cu Hamas eșuează: asasinări...
avioane militare F-35 ale forțelor aeriene americane
Criza militară SUA-China ce se poate declanșa în orice moment. De ce...
Ultimele știri
Plângere împotriva Giorgiei Meloni și a doi miniștri italieni, pentru complicitate la genocid în Gaza, depusă la CPI
Episcopul peruvian cu 17 amante: clericul i-a înaintat demisia papei Leon. Cine l-a dat de gol privind viața amoroasă
Cum îi decimează ucrainenii pe ruși cu drone civile modificate. Creștere spectaculoasă a eficienței loviturilor din aer
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pacient de la psihiatrie lasat pe strada
Pacienți de la Psihiatrie, abandonați pe străzi de autorități. Cazul unui bărbat care a fost internat 20 de ani pentru crimă
Aer condiționat pornit noaptea. Foto Getty Images
Dormim cu aerul condiționat pornit pe timp de noapte? Ce spun experții în somn: „Disconfortul este adesea exagerat”
Temperatura potrivită în casă pe timp de vară. Foto Getty Images
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. La câte grade recomandă medicul specialist să dormim noaptea
Old woman with sun umbrella walk on a street on people background. Hot weather, life of elderly people in summer
Temperaturi peste cele obişnuite, în perioada următoare. Cum va fi vremea până la jumătatea lunii iulie
Domeniul Althorp
Fosta locuință a Prințesei Diana a fost „ținta unui presupus atac incendiar”
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Prime record în perioada de criză a statului. Ce sume a plătit ASF, ANRE sau ANCOM, autoritățile cu cele mai...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Șefii lui Inter s-au convins și pregătesc hârtiile! Salariu mărit + Contract până în 2029
Pro FM
Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, despre ultimii ani din viața artistului: „Durerea era de nesuportat, nu...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația