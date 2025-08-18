Tentativă de omor într-un centru maternal din Călărași. Bărbatul care și-a înjunghiat fosta parteneră a fost arestat

Un bărbat de 42 de ani din Călărași a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce și-a înjunghiat fosta parteneră într-un centru maternal. Femeia de 36 de ani a fost transportată la spital, iar agresorul a fost găsit de polițiști la locuința sa, informează News.ro.

Individul este acuzat de tentivă de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Potrivit IPJ Călăraşi, femeia a fost înjunghiată cu un cuţit, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, de către fostul partener, pe fondul unui conflict spontan.

După comiterea faptei, bărbatul a plecat de la fața locului, fiind găsit ulterior de către poliţişti la locuinţa sa.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale l-au prezentat pe bărbat, în baza probelor administrate în caz, procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, care a dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore.

Ulterior, la data de 18 august, bărbatul a fost prezentat Tribunalului Călăraşi, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

La data de 17 august, în jurul orei 13:00, poliţiştii din municipiul Călăraşi au fost sesizaţi că o femeie aflată într-un centru maternal a fost înjunghiată de fostul partener.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, fiind conştientă la momentul sosirii echipajului de prim ajutor.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

