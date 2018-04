Terapia cu animale pentru copiii cu autism, o certitudine

Două dintre principalele instituţii ale statului român, sediul Guvernului şi sediul Preşedinţiei, au fost luminate în albastru, aseară. A fost modul prin care s-a marcat Ziua Mondială pentru conştientizarea autismului. Însă, atunci când vine vorba despre un ajutor concret, statul pare incapabil să-l ofere. Nu există statistici clare şi nici programe destinate celor cu autism. Mult mai active sunt organizaţiile nonguvernamentale, care oferă asistenţă şi chiar terapie cu animale.

Maia, un golder retriever în vârstă de de patru ani şi jumătate, a fost antrenată pentru a-i ajuta pe copiii care suferă de tulburări din spectrul autist.

Diana Batorii, Clubul câinilor utilitari: Pe ea am început să o antrenez de mică, şi am observat anumite chestii la ea. Că e foarte cuminte, e foarte sociabilă cu copiii, şi am început cursul de dresaj. Un câine nu judecă, va fi sincer şi te va asculta, va fi acolo. Avem copii care nu vorbeau cu nimeni, nu erau sociabili şi în contact cu câinele au învăţat să relaţioneze şi cu cei din jur... am avut copii care în terapia cu căţei au spus primele cuvinte.

Interacţiunea cu animalele îi ajută aproape de fiecare dată pe copiii bolnavi, cu toate că niciun caz nu se aseamănă cu altul.

Liana Kobylinska, medic specialist psihiatrie pediatrică: Un deficit de interacţiune socială, tulburări pe partea de limbaj, și prezența unor mişcări repetitive. Peste 150 de cauze genetice, de modificări în ADN-ul uman, care se asociază cu tulburări din spectru autist.

În România, nu există un registru unic cu toate cazurile, dar unele centre de psihiatrie din Capitală au făcut de-a lungul anilor propriile liste.

Liana Kobylinska, medic specialist psihiatrie pediatrică: Echipa de la spitalul Obregia a publicat un studiu în 2016 care ne spune că numarul copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist şi internat în secţia de psihiatrie a copilului din ObregIa a crescut de aproximativ de zece ori din 1990 până în 2014.

Şi la spitalul de psihiatrie Titan, erau în anul 2016 de trei ori mai multe persoane diagnosticate cu astfel de tulburări faţă de 2014.